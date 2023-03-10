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Президент Белоруссии подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу

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Президент Белоруссии подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу

В Белоруссии начнется призыв офицеров запаса на военную службу. Соответствующий указ подписал президент страны Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба.


В соответствии с текстом указа «О призыве офицеров запаса на военную службу», в Вооруженные силы Белоруссии планируется призвать до 230 мужчин в возрасте до 27 лет. Еще до 20 человек такого же возраста призовут в органы пограничной службы страны. Речь идет о призыве выпускников военных кафедр и военных факультетов гражданских вузов, которые после завершения учебы получили звания офицеров и были зачислены в запас.

Мероприятие, как отмечают в пресс-службе белорусского президента, носит плановый характер. Каждый год в белорусские вооруженные силы призывают выпускников военных кафедр и факультетов гражданских вузов. Но в текущей военно-политической ситуации призыв офицеров запаса приобретает особое значение.

Белорусские вооруженные силы нуждаются в качественно подготовленном мобилизационном резерве, которому, в случае масштабного конфликта, предстоит встать на защиту страны и выполнять возложенные обязанности.

Призыв офицеров запаса, пусть и в относительно небольшом количестве, позволит укомплектовать первичные офицерские должности в войсках – командиров взводов, заместителей командиров рот (батарей), а также военных инженеров и иных специалистов. В этом году особое внимание белорусские власти уделяют и призыву из запаса на военные сборы лиц, прошедших срочную службу и находящихся в запасе.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Белоруссии
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10 комментариев
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  1. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 18:47
    0
    Ну призывают 200 человек, и призывают! Что здесь особенного? И зачем вот ЭТО писать на ВО? Это что, что то из ряда очень новостного?
    Лишь бы что написать! am
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 18:58
    +3
    Цитата: ваш вср 66-67
    Ну призывают 200 человек, и призывают! Что здесь особенного? И зачем вот ЭТО писать на ВО? Это что, что то из ряда очень новостного?
    Лишь бы что написать! am

    Сначала призывают 200-ти офицеров, потом наступает очередь 20000-ти тысяч солдат.
    1. ЗВЕРОБОЙ
      ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 19:06
      +2
      Цитата: Иезекиль 25-17

      Сначала призывают 200-ти офицеров, потом наступает очередь 20000-ти тысяч солдат.

      Совершенно верно, призыв младший - старший лейтенант (выпускники вузов), комплектация младшего офицерского звена (взвод, рота). Подготовка, обучение... и вуаля - двести как минимум взводных командиров готовых принимать Бойцов! Ну или 200 партизанских отрядов (специфика Белорусии).
      Молодец Грыгорыч!
    2. james
      james Сегодня, 19:09
      -4
      Ну вы, так точно не кому не нужны - спите спокойно
    3. Oleg Ogorod
      Oleg Ogorod Сегодня, 19:18
      -4
      наступает очередь 20000-ти тысяч солдат.

      20 000 тысяч солдат это 20 млн зольдатен.
      С такой армией усатый батька легко дойдёт до сиднея через чикаго.
      А потом поедет к другу Си в Пекин. Позовёт и Пу туда.
  3. Пленник
    Пленник Сегодня, 19:00
    +1
    Хоть батька сопли не жует. ---------------
    1. Oleg Ogorod
      Oleg Ogorod Сегодня, 19:19
      -3
      Иногда лучше жевать, чем говорить.
      1. Incvizitor
        Incvizitor Сегодня, 20:07
        0
        С такой армией усатый батька легко дойдёт до сиднея через чикаго.
        А потом поедет к другу Си в Пекин. Позовёт и Пу туда.

        Иногда лучше жевать, чем говорить.
  4. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 19:13
    +1
    230 человек? Ну, это явно не для боевых действий. Чисто символически. Воюем сами, помощи не будет.
  5. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 19:16
    -1
    200 человек маловато.
    Мы то и когда будем призывать?!