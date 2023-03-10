Президент Белоруссии подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу

В Белоруссии начнется призыв офицеров запаса на военную службу. Соответствующий указ подписал президент страны Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба.В соответствии с текстом указа «О призыве офицеров запаса на военную службу», в Вооруженные силы Белоруссии планируется призвать до 230 мужчин в возрасте до 27 лет. Еще до 20 человек такого же возраста призовут в органы пограничной службы страны. Речь идет о призыве выпускников военных кафедр и военных факультетов гражданских вузов, которые после завершения учебы получили звания офицеров и были зачислены в запас.Мероприятие, как отмечают в пресс-службе белорусского президента, носит плановый характер. Каждый год в белорусские вооруженные силы призывают выпускников военных кафедр и факультетов гражданских вузов. Но в текущей военно-политической ситуации призыв офицеров запаса приобретает особое значение.Белорусские вооруженные силы нуждаются в качественно подготовленном мобилизационном резерве, которому, в случае масштабного конфликта, предстоит встать на защиту страны и выполнять возложенные обязанности.Призыв офицеров запаса, пусть и в относительно небольшом количестве, позволит укомплектовать первичные офицерские должности в войсках – командиров взводов, заместителей командиров рот (батарей), а также военных инженеров и иных специалистов. В этом году особое внимание белорусские власти уделяют и призыву из запаса на военные сборы лиц, прошедших срочную службу и находящихся в запасе.