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Эксперт американской военной разведки назвал Россию единственной страной мира со стратегическими гиперзвуковыми комплексами

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Эксперт американской военной разведки назвал Россию единственной страной мира со стратегическими гиперзвуковыми комплексами

В настоящее время стратегические гиперзвуковые комплексы в мире есть только у Российской Федерации. Об этом сообщил ведущий эксперт по науке и технологиям военной разведки США Пол Фрайштлер, выступая на слушаниях в Конгрессе США.


По утверждению аналитика, в 2018 году система «Авангард» достигла начальных операционных возможностей. Сейчас он представляет собой единственный в мире стратегический гиперзвуковой комплекс. Фрайштлер добавил, что вероятные противники США, включая Россию и, очевидно, Китай, занимаются созданием стратегического оружия, способного угрожать США.

Целью разработки и производства гиперзвуковых ракет Фрайтшлер назвал стремление избежать систем противоракетной обороны США. Соответственно, несмотря на возможности американских комплексов противоракетной обороны, такие ракеты представляют угрозу для безопасности Соединенных Штатов, считает эксперт.

Напомним, что в состав Ясненской ракетной дивизии Ракетных войск стратегического назначения ВС РФ входит полк, вооруженный ракетным комплексом стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком «Авангард».

В 2023 году на боевое дежурство заступает второй полк, имеющий на вооружение межконтинентальные баллистические ракеты с гиперзвуковым блоком «Авангард». Таким образом, у России в этом году есть уже два полка гиперзвуковых ракет, тогда как США пока не обладают таким вооружением вообще. Несмотря на финансовые и технические возможности, создать такие ракеты США до сих пор не в состоянии.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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10 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:05
    0
    Американец в этом случае прав.И они должны это принять и задуматься.Кстати,пару дней назад по упоротым было применпно.Не "Авангард"конечно,но цель то была достигнута
    1. Skuns
      Skuns Сегодня, 19:25
      0
      Дело все же не только в вооружении и т.д. Миссия у России историческая всегда была мочить "исключительных" и ломать им хребты ..
      Эх ,а так хочется мирно пожить , чтобы никому ничего не должны И чтобы просто чихнем и весь мир вздрогнул laughing angry
      Эх Россия ,опять сосредотачиваемся и наши союзники Только два !!!!
      Крестовый поход начался 50 стран натовских с их экономической и военной мощью нам противостоят ..Вынуждены защищаться и рука офицера русского не дрогнет вводя код и нажимая кнопку пуска ..
      Еще раз 90-е мы не переживем уже ,лучше уж так negative
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 19:09
    +1
    И они ждут своего часа: испытывать то всё равно надо. Когда янки увидят воронку на 60 метров глубиной на месте бункера Зеленского, то невольно примерят это одеяло на себя...
  3. Fred-Dozer
    Fred-Dozer Сегодня, 19:12
    -2
    Нужна демонстрация в Вашингтоне, округ Колумбия
  4. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 19:16
    +3
    Бедные, несчастные американцы, со всех сторон им угрожают, поэтому они вынуждены держать свои базы по всей планете. Спать ложусь - плачу, просыпаюсь - плачу, так мне их жалко.
  5. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 19:16
    0
    "Авангард"это так скажем вершина горы,а основание комплекс ПВО-ПРО способный сбивать гипер звук.А это уже и щит и меч.Хороший задел создан в РФ.Вот тут эксперты пусть и поломают головы.
    1. Andriuha077
      Andriuha077 Сегодня, 19:25
      +1
      Гиперзвуковой маневрирующий блок «Авангард» является «реализацией на новом технологическом уровне» советского проекта космического истребителя «Спираль».
      Глеб Евге́ньевич Лози́но-Лози́нский (1910—2001) — один из ведущих разработчиков советской авиационно-космической техники, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии и двух Сталинских премий. Участник организации серийного производства истребителей от «МиГ-9» до «МиГ-31». Руководитель проекта аэрокосмического истребителя-бомбардировщика «Спираль».
  6. Комментарий был удален.
  7. Tim666
    Tim666 Сегодня, 19:50
    0
    Цитата: Михаил Маслов
    "Авангард"это так скажем вершина горы,а основание комплекс ПВО-ПРО способный сбивать гипер звук.А это уже и щит и меч.Хороший задел создан в РФ.Вот тут эксперты пусть и поломают головы.

    Теоретически способны сбивать гиперзвук, проблемы селекции ложных целей, постановки помех никто не отменял, в любом случае при массированном запуске МБР никакое ПВО-ПРО не поможет. 10-15% перехваченных боеголовок погоды не сделают и у нас и у них это понимают, поэтому будем надеятся что все стратегические штуки останутся дорогими игрушками. Реально желать чтобы РВСН показали себя в реальной войне могут только клинические психи.
  8. Tim666
    Tim666 Сегодня, 20:04
    0
    Цитата: Иезекиль 25-17
    И они ждут своего часа: испытывать то всё равно надо. Когда янки увидят воронку на 60 метров глубиной на месте бункера Зеленского, то невольно примерят это одеяло на себя...

    Есть мнение что противостояние ОВД и НАТО не перешло в горячую фазу потому что у власти в основном были люди которые понюхали пороха и понимали что такое война не говоря уже про ядерную. Рассуждать как круты такие воронки удобно сидя в тепле клацая по клавишам клавы или втыкая в смартфон, а представить себя шарящегося по замерзшему городу призраку в поисках хоть чего нибудь пожрать слабо?
  9. Oleg Ogorod
    Oleg Ogorod Сегодня, 20:07
    0
    У нас давно есть такое современное сверх-эффективное оружие, а киевский режим уже больше года, как не упадёт в мусорку с Зелёнкой?
    Надувание щёк было эффективно ещё со времен Остапа Бендера и Кисы Воробьянинова.