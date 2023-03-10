Эксперт американской военной разведки назвал Россию единственной страной мира со стратегическими гиперзвуковыми комплексами

В настоящее время стратегические гиперзвуковые комплексы в мире есть только у Российской Федерации. Об этом сообщил ведущий эксперт по науке и технологиям военной разведки США Пол Фрайштлер, выступая на слушаниях в Конгрессе США.
По утверждению аналитика, в 2018 году система «Авангард» достигла начальных операционных возможностей. Сейчас он представляет собой единственный в мире стратегический гиперзвуковой комплекс. Фрайштлер добавил, что вероятные противники США, включая Россию и, очевидно, Китай, занимаются созданием стратегического оружия, способного угрожать США.
Целью разработки и производства гиперзвуковых ракет Фрайтшлер назвал стремление избежать систем противоракетной обороны США. Соответственно, несмотря на возможности американских комплексов противоракетной обороны, такие ракеты представляют угрозу для безопасности Соединенных Штатов, считает эксперт.
Напомним, что в состав Ясненской ракетной дивизии Ракетных войск стратегического назначения ВС РФ входит полк, вооруженный ракетным комплексом стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком «Авангард».
В 2023 году на боевое дежурство заступает второй полк, имеющий на вооружение межконтинентальные баллистические ракеты с гиперзвуковым блоком «Авангард». Таким образом, у России в этом году есть уже два полка гиперзвуковых ракет, тогда как США пока не обладают таким вооружением вообще. Несмотря на финансовые и технические возможности, создать такие ракеты США до сих пор не в состоянии.