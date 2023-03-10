Киевский режим обязал монахов канонической УПЦ покинуть Киево-Печерскую лавру до конца марта

Каноническую Украинскую православную церковь (Московского патриархата) лишают исторического монастыря – Киево-Печерской лавры. Репрессии против монахов киевский режим замаскировал под решение национального заповедника «Киево-Печерская лавра».Монахи УПЦ (МП) обязаны покинуть территорию лавры до 29 марта 2023 года. То есть, им дается менее трех недель на то, чтобы освободить все здания и сооружения и найти себе новое пристанище. Администрация заповедника сообщила о расторжении договора с УПЦ с 29 марта. В решении администрации подчеркивается, что здания и сооружения лавры являются государственной собственностью.Исполняющий обязанности генерального директора заповедника Александр Рудник объяснил решение администрации письмом Министерства культуры и информационной политики Украины. В Минкульте якобы установили факт нарушения монастырем договора по использованию государственного имущества, но в чем заключается нарушение, никто не сообщает.Подобное требование является проявлением репрессий киевского режима против канонической Украинской православной церкви. Сейчас власти Украины настроены на полное выживание УПЦ (МП) с Украины: у нее отбирают храмы, монастыри, арестовывают священнослужителей и вводят против них санкции, проводят бесконечные обыски в обителях, в любых помещениях.В современном мире, если говорить о традиционных религиях, не найти примеров подобных репрессий, может разве что в случае захвата власти в отдельных азиатских странах религиозными экстремистами, но это – совсем иная ситуация. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что США обычно живо реагируют на религиозную дискриминацию, но в данном случае реакции нет, хотя не увидеть гонений против УПЦ у Вашингтона не получится.