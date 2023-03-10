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Киевский режим обязал монахов канонической УПЦ покинуть Киево-Печерскую лавру до конца марта

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Киевский режим обязал монахов канонической УПЦ покинуть Киево-Печерскую лавру до конца марта

Каноническую Украинскую православную церковь (Московского патриархата) лишают исторического монастыря – Киево-Печерской лавры. Репрессии против монахов киевский режим замаскировал под решение национального заповедника «Киево-Печерская лавра».


Монахи УПЦ (МП) обязаны покинуть территорию лавры до 29 марта 2023 года. То есть, им дается менее трех недель на то, чтобы освободить все здания и сооружения и найти себе новое пристанище. Администрация заповедника сообщила о расторжении договора с УПЦ с 29 марта. В решении администрации подчеркивается, что здания и сооружения лавры являются государственной собственностью.

Исполняющий обязанности генерального директора заповедника Александр Рудник объяснил решение администрации письмом Министерства культуры и информационной политики Украины. В Минкульте якобы установили факт нарушения монастырем договора по использованию государственного имущества, но в чем заключается нарушение, никто не сообщает.

Подобное требование является проявлением репрессий киевского режима против канонической Украинской православной церкви. Сейчас власти Украины настроены на полное выживание УПЦ (МП) с Украины: у нее отбирают храмы, монастыри, арестовывают священнослужителей и вводят против них санкции, проводят бесконечные обыски в обителях, в любых помещениях.

В современном мире, если говорить о традиционных религиях, не найти примеров подобных репрессий, может разве что в случае захвата власти в отдельных азиатских странах религиозными экстремистами, но это – совсем иная ситуация. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что США обычно живо реагируют на религиозную дискриминацию, но в данном случае реакции нет, хотя не увидеть гонений против УПЦ у Вашингтона не получится.
Использованы фотографии:
Служба безопасности Украины
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5 комментариев
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  1. parabyd
    parabyd Сегодня, 19:39
    0
    Через полгода начнётся объединение русских земель? (Кто-то говорил о предсказаниях) Ваши ставки, господа. Проверим ещё разок, бывают ли предсказатели и предвидение будущего?
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:42
    +1
    Низкие людишки-убытки в сути своей.Борятся с теми,кто априори ответить не может
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 19:50
      0
      Да дело-то тут не в вере и иконах, точнее, не только в них. Приятно, конечно, украинцам щёлкнуть по носу РПЦ, но главная цель куда как приземленнее. Это же недвижимость и очень хлебное место в самом центре Киева.
      Теперь правильные люди будут продавать крестики, иконки, брать деньги за молитвы, крестины и свадьбы.

      Ничего личного, просто бизнес
  3. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 19:57
    0
    Значит, бог посылает этим монахам такие вот испытания. На всё воля божья.
  4. ДушаРоссии87
    ДушаРоссии87 Сегодня, 20:00
    -1
    Что тут сказать...пцушники хуже большевиков оказались в вопросе гонения. Те хотя бы отобранные храмы взрывали, а из оставленных делали конюшни и овощехранилища, а эти устраивают в них сатанинский шабаш. С ужасом и великой скорбью ожидаю что начнется когда эти демоны доберутся до святых икон и мощей неугодных святых. Либо пустят по миру коллекционерам, либо просто уничтожат. Многие священники УПЦ при оставлении храмов сдирают с иконостасов все иконы. Молодцы!