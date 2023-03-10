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Американская пресса: На Западе увидели снижение шансов прорыва ВСУ из-за наличия российских оборонительных линий

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Американская пресса: На Западе увидели снижение шансов прорыва ВСУ из-за наличия российских оборонительных линий

Некоторые западные политики и эксперты считают, что принятые российской армией меры, направленные на возведение капитальных оборонительных линий уменьшили вероятность прорыва боевиков киевского режима.


Как сообщает американское издание Wall Street Journal, представители стран Запада "неоднократно заявляли, что допустить, чтобы Россия одержала победу в вооруженном конфликте на Украине, нельзя", тем не менее, власти США и их союзников так и не "не дали четкого определения тому, что будет считаться победой".

В публикации также утверждается, что некоторые западные чиновники признают, что недавние действия российской армии, направленные на оборудование надежных линий обороны вдоль протяженных участков фронта на восточном и южном направлении значительно уменьшили вероятность успешного прорыва ВСУ.

В статье, опубликованной в издании American Thinker отмечается, что вероятная победа России в украинском конфликте полностью разрушает надежды американского руководства на достижение поставленных целей на Украине.

Автор статьи утверждает, что в настоящее время становится очевидным, что вооруженный конфликт на Украине завершится совершенно не так, как рассчитывали в Вашингтоне. В странах Запада начинают понимать масштабы спровоцированной украинским кризисом катастрофы.

В статье также подчеркивается, что американскую элиту не волнуют последствия, которые могут возникнуть после завершения вооруженного конфликта на Украине, и власти США намеренно затягивают заведомо проигрышную войну, используя украинцев в качестве "пушечного мяса".
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7 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:39
    +1
    Все это будет видно и возможно решено в ближайшие несколько месяцев.Мобилизованный коллега в отпуске,рассказал,что последние месяцы усиленно рыли окопы
  2. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 19:44
    +2
    Глубокая мысль. Так ни одна оборонительная линия не рассчитывается на увеличение вероятности прорыва. feel
  3. Oleg Ogorod
    Oleg Ogorod Сегодня, 19:51
    -1
    Убрать вмиг эти мини-пирамиды хеопса, как два пальца об асфальт. Для прорыва военной техники. Это просто капец от уровня военного интеллекта генералитета.
    Нанести значимый урон ракетами хаймерс и прочими западными боеприпасами в тылу российский армии тоже вполне реально при финансировании коллективным западом.
    Мы ещё живём в сознании фельдмаршалов великой отечественной 1812 года..
    1. Лт. запаса ВВС
      Лт. запаса ВВС Сегодня, 20:07
      -1
      Цитата: Oleg Ogorod
      Убрать вмиг эти мини-пирамиды хеопса, как два пальца об асфальт.

      Это ежи противотанковые. Кто знает может ежи не единственная преграда, могут быть и минные поля.
  4. Tim666
    Tim666 Сегодня, 20:09
    0
    Если в этот зуб дракона всадить очередь из КПВТ от него мало останется, не говоря уже о пушке БМП-2 или ОФ 125мм. Если неверно поправьте кто нибудь.
  5. S.K.Vichyakow
    S.K.Vichyakow Сегодня, 20:12
    0
    Для подматрасников всё будет победой. Оборона-победа, не позволили России наступать. Отступили-победа, не позволили Росси разгромить укропитеков. Начали наступать-победа, оказали непосильную помощь укропитекам.
  6. Tim666
    Tim666 Сегодня, 20:15
    0
    Цитата: Лт. запаса ВВС
    Цитата: Oleg Ogorod
    Убрать вмиг эти мини-пирамиды хеопса, как два пальца об асфальт.

    Это ежи противотанковые. Кто знает может ежи не единственная преграда, могут быть и минные поля.

    Еж это изобретение 2МВ и он именно сварной, это же зуб дракона.
    Ну если там нет минных полей то достаточно к паре танков прицепить отвалы и сдвинуть пирамидки.