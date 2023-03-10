Некоторые западные политики и эксперты считают, что принятые российской армией меры, направленные на возведение капитальных оборонительных линий уменьшили вероятность прорыва боевиков киевского режима.Как сообщает американское издание Wall Street Journal, представители стран Запада "неоднократно заявляли, что допустить, чтобы Россия одержала победу в вооруженном конфликте на Украине, нельзя", тем не менее, власти США и их союзников так и не "не дали четкого определения тому, что будет считаться победой".В публикации также утверждается, что некоторые западные чиновники признают, что недавние действия российской армии, направленные на оборудование надежных линий обороны вдоль протяженных участков фронта на восточном и южном направлении значительно уменьшили вероятность успешного прорыва ВСУ.В статье, опубликованной в издании American Thinker отмечается, что вероятная победа России в украинском конфликте полностью разрушает надежды американского руководства на достижение поставленных целей на Украине.Автор статьи утверждает, что в настоящее время становится очевидным, что вооруженный конфликт на Украине завершится совершенно не так, как рассчитывали в Вашингтоне. В странах Запада начинают понимать масштабы спровоцированной украинским кризисом катастрофы.В статье также подчеркивается, что американскую элиту не волнуют последствия, которые могут возникнуть после завершения вооруженного конфликта на Украине, и власти США намеренно затягивают заведомо проигрышную войну, используя украинцев в качестве "пушечного мяса".