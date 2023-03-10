Евгений Пригожин признал возможность контрнаступления ВСУ под Артемовском

Да, это известный факт, что противник готовит контрнаступление. Разумеется, мы делаем все возможное, чтобы этого не произошло

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин считает, что украинские формирования вполне могут осуществлять подготовку к контрнаступлению на Артемовском направлении. Об этом сообщает Telegram-канал «Кепка Пригожина».Ранее украинские СМИ стали публиковать материалы о возможном масштабном контрнаступлении ВСУ с целью отбросить российские силы от Артемовска (украинское название – Бахмут). О сроках контрнаступления ВСУ под Артемовском заявлял и советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.В итоге Пригожину как куратору «вагнеровцев», играющих ключевую роль в боевых действиях на Артемовском направлении, задали закономерный вопрос о рисках контрнаступления ВСУ. Его попросили оценить вероятность такого развития событий.- подчеркнул основатель ЧВК «Вагнер».Стоит признать, что у ВСУ все еще остаются достаточные ресурсы, в том числе и на других направлениях, которые могут быть переброшены под Артемовск. Например, на днях временно исполняющий обязанности главы Запорожской области РФ Евгений Балицкий сообщал о концентрации в северной части региона, оккупированной украинскими формированиями, сил ВСУ общей численностью в 40 тысяч человек. Это достаточно многочисленные силы, и они вполне могут быть брошены и на другие направления, также не стоит забывать и о продолжающейся мобилизации, а также прибывающих наемниках и иных источниках пополнения изрядно «потрепанных» ВСУ.