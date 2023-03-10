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Евгений Пригожин признал возможность контрнаступления ВСУ под Артемовском

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Евгений Пригожин признал возможность контрнаступления ВСУ под Артемовском

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин считает, что украинские формирования вполне могут осуществлять подготовку к контрнаступлению на Артемовском направлении. Об этом сообщает Telegram-канал «Кепка Пригожина».


Ранее украинские СМИ стали публиковать материалы о возможном масштабном контрнаступлении ВСУ с целью отбросить российские силы от Артемовска (украинское название – Бахмут). О сроках контрнаступления ВСУ под Артемовском заявлял и советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

В итоге Пригожину как куратору «вагнеровцев», играющих ключевую роль в боевых действиях на Артемовском направлении, задали закономерный вопрос о рисках контрнаступления ВСУ. Его попросили оценить вероятность такого развития событий.

Да, это известный факт, что противник готовит контрнаступление. Разумеется, мы делаем все возможное, чтобы этого не произошло

- подчеркнул основатель ЧВК «Вагнер».

Стоит признать, что у ВСУ все еще остаются достаточные ресурсы, в том числе и на других направлениях, которые могут быть переброшены под Артемовск. Например, на днях временно исполняющий обязанности главы Запорожской области РФ Евгений Балицкий сообщал о концентрации в северной части региона, оккупированной украинскими формированиями, сил ВСУ общей численностью в 40 тысяч человек. Это достаточно многочисленные силы, и они вполне могут быть брошены и на другие направления, также не стоит забывать и о продолжающейся мобилизации, а также прибывающих наемниках и иных источниках пополнения изрядно «потрепанных» ВСУ.
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14 комментариев
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  1. nPuBaTuP
    nPuBaTuP Сегодня, 19:47
    +3
    .....сообщал о концентрации в северной части региона, оккупированной украинскими формированиями, сил ВСУ общей численностью в 40 тысяч человек.

    И почему они до сих пор не "откаллиброваны" ?
    1. мерцание
      мерцание Сегодня, 19:56
      +2
      И почему они до сих пор не "откаллиброваны" ?
      Ну да, они же все собрались в одном месте и маршируют.
      1. azkolt
        azkolt Сегодня, 20:06
        0
        Цитата: мерцание
        И почему они до сих пор не "откаллиброваны" ?
        Ну да, они же все собрались в одном месте и маршируют.

        А они все по квартирам разошлись или где то все кучкуются? Или каждый по себе, а там по зеленому свистку?
    2. Хмурый татарин
      Хмурый татарин Сегодня, 19:58
      +2
      жираф большой - ему видней!
      Это мы с дивана много чего не видим... Чтобы там не говорили- воен. рук-во открыто не будет говорить о своих планах.
    3. Алексей Александрович
      Алексей Александрович Сегодня, 20:00
      +3
      Калибруют обычно точечно. А такую массу нацистов должны денно и нощно поливать осадки в виде града. Так же хорошо подойдут природные катаклизмы смерч и ураган.
    4. DenD
      DenD Сегодня, 20:04
      +3
      И почему они до сих пор не "откаллиброваны" ?
      Цена "Калибра", слишком велика для уничтожения, даже группы ВСУшников. А размещать войска по дврцам культуры, школам, училищам перестали. Поэтому и калибруют ТЭЦ. Проблемно работает у нас разведка и целеуказание. Прилёт вроде есть, но проходит пару дней и Украина восстанавливает снова, то что было уничтожено. Почему? Все вопросы к МО, Генштабу.
  2. Oleg Ogorod
    Oleg Ogorod Сегодня, 19:59
    -8
    В итоге Пригожину как куратору «вагнеровцев»,

    Типа как пресс-секретарь?
    Пригожин вступил в политическую борьбу, пошёл ва-банк.
    Ему не привыкать, с его десяткой.
    Жизнь сейчас интересная, с лифтами головокружительными. Как американские горки. То резко вверх, то резко вниз. Страшно и восторженно от этого.
    Но на практике лифт едет или вверх, или вниз.
    Вопрос в том, какую кнопку нажать...
    1. 16112014nk
      16112014nk Сегодня, 20:06
      -2
      Цитата: Oleg Ogorod
      Но на практике лифт едет или вверх, или вниз.
      Вопрос в том, какую кнопку нажать...

      Социальные лифты для народа России, под управлением двух известных всем лифтёрам, работают только вниз.
      1. Oleg Ogorod
        Oleg Ogorod Сегодня, 20:14
        0
        Лифтами не езжу, поэтому если можно, уточните фамилии лифтеров, чтобы если чё, позвонить, мало ли что, в гости соберусь... русь... русь...
  3. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 20:02
    0
    Если бы у нас на Украине было 100 Торнадо-С и каждый день мы бы запускали по 1000 корректируемых снарядов, продвижение было бы значительно быстрее и легче. Тут конечно разведка ещё нужна хорошая, но судя по тому что цели в тылу мы неплохо обнаруживаем, то на фронте с этим проблем не возникло бы.
    1. Oleg Ogorod
      Oleg Ogorod Сегодня, 20:12
      +1
      Если бы у нас на Украине было 100 Торнадо-С и каждый день мы бы запускали по 1000 корректируемых снарядов, продвижение было бы значительно быстрее и легче.

      А что вам на Украине в этом помешало, поиметь эти 100 торнадо-с? У вас вроде как есть ольха и хаймерс?
  4. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 20:03
    +1
    На 50 километров 20 бригад в т.ч. 2 танковых и 3 артиллерийских и до 50000-55000 личного состава. Это по 1000 человек на 1 километр или по одному на каждый метр получается?
    Ребятам на «Банковской» немедленно и срочно нужна победа. Похоже, что «Курская битва» будет именно здесь.
  5. Skuns
    Skuns Сегодня, 20:08
    0
    Ну 40 тыс группировка у них имеется уже ,но это еще не факт панику разводить ..
    Хотя этот конфликт "Вагнеров" и МО РФ очень настораживает .Плохо все это может закончится ,для всех нас в России .
    Ну а наступ всу,возможен ,но это смертники должны быть Фабы ,Вакумы и прочии "Солнцепеки" которые уже модернизировали на дальность
    Должны сделать свое дело четко Ну и ВКС !
    Вот только пятая колонна в нашем генералитете ,очень сильна и явно работает с боязливостью ,а может и спецом ..
    P,S. Лукашенко ввел смертную казнь для чиновников и военных за саботаж и измену .Может и нам пора ? Из всех договоров вышли с курятником ЕС и т.д.
    1. Лт. запаса ВВС
      Лт. запаса ВВС Сегодня, 20:10
      +1
      Цитата: Skuns
      Ну 40 тыс группировка у них имеется уже

      Они эту 40 тысячную группировку хотят посадить на Леопарды и Челенджеры, Брэдли и Страйкеры. Видимо ждут доставки, эти танки/бмп/бтр значительно лучше защищены по сравнению с тем что у них было до этого.