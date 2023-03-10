В настоящее время действующие на Угледарском направлении украинские вооруженные формирования вынуждены использовать заградительные отряды. Об этом рассказал в комментарии RT командир группы снайперов Тихоокеанского флота с позывным «Ярый».
Как отметил военнослужащий, ВСУ осознают близость поражения. Поэтому они и вынуждены сдерживать мобилизованных солдат, опираясь на заградительные отряды. В заградотрядах служат неонацисты из различных группировок и иностранные наемники.
На угледарском направлении идут бои наступательного характера, где подразделения ВС РФ вместе с подразделениями ДНР преодолевают оборону ВСУ и нацбатов и готовятся к штурму Угледара
- описал в беседе с RT снайпер ситуацию на этом участке фронта.
Бои носят тяжелый характер. Вместе с ВСУ против российских войск действуют формирования националистического батальона «Айдар» (является экстремистским и запрещен на территории РФ). Вероятно, они также выполняют функции заградительных отрядов.
При штурме позиций украинских формирований, российские войска сначала нейтрализуют украинскую артиллерию. Для этого наносятся удары по позициям ВСУ в шахтах, где украинские военные прячут свои артиллерийские орудия.
Напомним, что ранее представители киевского режима отрицали вероятность скорого наступления ВС РФ под Угледаром, хотя сейчас на этом направлении и так идут ожесточенные бои и российские подразделения постепенно уничтожают нацистов.