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Командир группы снайперов ВС РФ «Ярый» рассказал о действиях заградотрядов ВСУ под Угледаром

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Командир группы снайперов ВС РФ «Ярый» рассказал о действиях заградотрядов ВСУ под Угледаром

В настоящее время действующие на Угледарском направлении украинские вооруженные формирования вынуждены использовать заградительные отряды. Об этом рассказал в комментарии RT командир группы снайперов Тихоокеанского флота с позывным «Ярый».


Как отметил военнослужащий, ВСУ осознают близость поражения. Поэтому они и вынуждены сдерживать мобилизованных солдат, опираясь на заградительные отряды. В заградотрядах служат неонацисты из различных группировок и иностранные наемники.

На угледарском направлении идут бои наступательного характера, где подразделения ВС РФ вместе с подразделениями ДНР преодолевают оборону ВСУ и нацбатов и готовятся к штурму Угледара

- описал в беседе с RT снайпер ситуацию на этом участке фронта.

Бои носят тяжелый характер. Вместе с ВСУ против российских войск действуют формирования националистического батальона «Айдар» (является экстремистским и запрещен на территории РФ). Вероятно, они также выполняют функции заградительных отрядов.

При штурме позиций украинских формирований, российские войска сначала нейтрализуют украинскую артиллерию. Для этого наносятся удары по позициям ВСУ в шахтах, где украинские военные прячут свои артиллерийские орудия.

Напомним, что ранее представители киевского режима отрицали вероятность скорого наступления ВС РФ под Угледаром, хотя сейчас на этом направлении и так идут ожесточенные бои и российские подразделения постепенно уничтожают нацистов.
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1 комментарий
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  1. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 20:19
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    "Вероятно, они также выполняют функции заградительных отрядов."///
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    Позабавило слово "вероятно".
    Вот так создаются фейки в интернете. fellow