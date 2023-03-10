Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: ВСУ попытаются провести разблокирование Артемовска силами трех группировок

Поэтому сама операция по разблокированию Артемовска планируется руководством блока НАТО. Для этого на данный момент сконцентрированы три группировки – мы это фиксируем

В настоящее время вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к попытке разблокирования осажденных в Артемовске (украинское название Бахмут) украинских формирований. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», помощник главы Чеченской Республики генерал-майор Апты Алаудинов.По утверждению Алаудинова, потеря Артемовска для киевского режима будет большим имиджевым ударом. Киеву очень важно разблокировать город и не допустить его освобождения российскими войсками. Тогда украинский режим смог бы указать, что российская армия так и не смогла взять Артемовск.- заявил Апты Алаудинов в эфире телеканала « Россия 1 ».Далее командир «Ахмата» подчеркнул, что, когда контрнаступление ВСУ произойдет, на первоначальном этапе будет довольно непросто его сдерживать, так как большое количество сил и средств на одном участке фронта всегда создает много проблем. Но, отметил Алаудинов, цель спланированной украинским командованием и НАТО операции по разблокированию Артемовска вряд ли будет достигнута.О том, что украинские формирования могут перейти в контрнаступление под Артемовском, заявлял и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он заявил, что ему об этом известно и будут предприниматься все возможные действия, чтобы такого развития событий не допустить.