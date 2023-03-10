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Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: ВСУ попытаются провести разблокирование Артемовска силами трех группировок

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Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: ВСУ попытаются провести разблокирование Артемовска силами трех группировок

В настоящее время вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к попытке разблокирования осажденных в Артемовске (украинское название Бахмут) украинских формирований. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», помощник главы Чеченской Республики генерал-майор Апты Алаудинов.


По утверждению Алаудинова, потеря Артемовска для киевского режима будет большим имиджевым ударом. Киеву очень важно разблокировать город и не допустить его освобождения российскими войсками. Тогда украинский режим смог бы указать, что российская армия так и не смогла взять Артемовск.

Поэтому сама операция по разблокированию Артемовска планируется руководством блока НАТО. Для этого на данный момент сконцентрированы три группировки – мы это фиксируем

- заявил Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

Далее командир «Ахмата» подчеркнул, что, когда контрнаступление ВСУ произойдет, на первоначальном этапе будет довольно непросто его сдерживать, так как большое количество сил и средств на одном участке фронта всегда создает много проблем. Но, отметил Алаудинов, цель спланированной украинским командованием и НАТО операции по разблокированию Артемовска вряд ли будет достигнута.

О том, что украинские формирования могут перейти в контрнаступление под Артемовском, заявлял и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он заявил, что ему об этом известно и будут предприниматься все возможные действия, чтобы такого развития событий не допустить.
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17 комментариев
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  1. Flashpoint
    Flashpoint Сегодня, 20:24
    +20
    Остаётся пожелать удачи всем нашим парням! И чтобы боеприпасы были вовремя и в нужном количестве...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 20:28
      +1
      Ни добавить,ни убавить.Действительно,они могут отсечь с севера и с центра нашу группировку.Создать на участках фронта значительный перевес.Это необходимо учитывать
    2. Skuns
      Skuns Сегодня, 20:37
      0
      Цитата: Flashpoint
      Остаётся пожелать удачи всем нашим парням! И чтобы боеприпасы были вовремя и в нужном количестве...

      Будут боеприпасы и уже идут составами .
      Поэтому сама операция по разблокированию Артемовска планируется руководством блока НАТО. Для этого на данный момент сконцентрированы три группировки – мы это фиксируем

      Скоро рванут наркоманы в попытке штурма ..Надеюсь ,наша арта ,ракетные части (вакумы и прочии ФАБы ) готовы к массированному удару по частям натовским и потом по тылам ..Хватит уже либеральничать типо "братья" и т.д. Вон в Грузии уже майдан начался и сакашвили выпустят ..Опять 08,08 ?
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 21:42
        +1
        Обычная война со своими наступлениями, оборонами, контрнаступлениями. Забегами вперед - назад... Тут важна игра в долгую.
      2. kasy
        kasy Сегодня, 21:52
        0
        по тылам, по второй линии обороны сегодня только шмаляли, краматорск взрывался
  2. Oleg812spb
    Oleg812spb Сегодня, 20:36
    +3
    Возможность такого хода, что называется, видна невооружённым глазом. Купировать его - дело стратегии.
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 20:45
    +4
    То что знают о возможности разблокировки Бахмута это хорошо. Осталось предпринять все меры чтобы противник не достиг успеха в своих планах. Выделить музыкантам резервов и боеприпасов, а также поддержать авиацией и артиллерией.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 21:43
      +1
      Цитата: Лешак
      Выделить музыкантам резервов и боеприпасов, а также поддержать авиацией и артиллерией.

      Да. Но, можно ударить и в другом месте, что-бы размазать ударный кулак.
  4. Данила Расторгуев
    Данила Расторгуев Сегодня, 20:48
    0
    Ищенко считает маловероятным что у 3-х бригад хватит сил разблокировать Артёмовск.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 21:14
      0
      Кто такой ищенко? Политолог-эксперт?
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 21:44
        +1
        Цитата: Владимир80
        Кто такой ищенко? Политолог-эксперт?

        Цитата: Данила Расторгуев
        Ищенко считает маловероятным

        Кстати, а кто он такой?
  5. zloybond
    zloybond Сегодня, 20:49
    +5
    (украинское название Бахмут) = Специально для автора статьи =
    Во время царствования Ивана Грозного в Русском царстве начали воздвигать пограничные сторожки для противостояния набегам крымских татар. Одной из таких стала «Бахмутовская сторожа» — её построили еще в 1571 году, и именно этот год считается датой основания современного города. Как и в селе Брянцевка (ныне Соледар) здесь первое время жили вахтовым методом, а также занимались добычей соли.
    При Российской империи
    В начале XVIII века при царствовании Петра I здесь построили крепость и переименовали поселение в острог Бахмут.
    Так что городу шароварники вернули его русское имя.
    1. S.K.Vichyakow
      S.K.Vichyakow Сегодня, 21:42
      0
      Цитата: zloybond
      Так что городу шароварники вернули его русское имя.

      Они не шароварники, они укропитеки. Самый древний род на Земле.
    2. kasy
      kasy Сегодня, 21:54
      +1
      расслабьтесь, у этих история России в 1917 году началась...я уже устал везде говорить, что Бахмут это русское название, по названию речки
      1. zloybond
        zloybond Сегодня, 22:41
        0
        Если отбросить в сторону постсоветское патриотическое словоблудие, то в сухом остатке есть истории России и история советов. Но назло укропу они готовы отказаться от истории России.
  6. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 21:11
    +3
    Все об этом знают и говорят. А ГШ , знает?
  7. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 22:16
    0
    мы это фиксируем - заявил Апты Алаудинов

    Вот только решения принимают лампасные сидельцы очень далеко от ЛБС, уровень военных знаний которых ярко проявился за последний год. Так что вы там берегите себя.