После того как Россия победит в вооруженном конфликте на Украине, вероятны два сценария дальнейших событий: военный и политический. Об этом рассказал бывший офицер американской разведки Скотт Риттер.
По мнению Риттера, военное решение будет заключаться в том, чтобы на 150 километров отодвинуть границы НАТО от границ России. Это расстояние обусловлено максимальной дальностью поражения ракетных установок на вооружении стран Евросоюза. Политическое решение неизбежно повлечет за собой крах режима Зеленского и создание на Украине нового правительства, которое затем подпишет капитуляцию.
Риттер также предположил, что при любом развитии событий российская армия будет оставаться на украинской территории до тех пор, пока не будут ликвидированы все нацисты в стране.
Бывший разведчик подчеркнул, что украинский конфликт приближается к своей заключительной стадии. Стратегия российской армии заключается в полном разгроме украинских сил. Ключом к этому являются имеющиеся у ВСУ проблемы с логистикой.
Риттер отметил, что украинская армия столкнулась с нехваткой боеприпасов, танков и другой военной техники, поэтому Зеленский пытается получить это у стран Запада, утверждая, что в противном случае воевать придется американским гражданам.
Экс-офицер американской разведки резюмировал, что правительство США не волнует судьба жителей Украины и ее властей. Украинцы используются как инструмент аналогично тому, как ранее использовались жители Южного Вьетнама, Афганистана и Ирака, которых после использования просто бросили на произвол судьбы.