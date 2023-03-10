Военное обозрение
Войти Регистрация

Бывший американский разведчик назвал вероятные сценарии действий российского руководства после победы в СВО

26
Бывший американский разведчик назвал вероятные сценарии действий российского руководства после победы в СВО

После того как Россия победит в вооруженном конфликте на Украине, вероятны два сценария дальнейших событий: военный и политический. Об этом рассказал бывший офицер американской разведки Скотт Риттер.


По мнению Риттера, военное решение будет заключаться в том, чтобы на 150 километров отодвинуть границы НАТО от границ России. Это расстояние обусловлено максимальной дальностью поражения ракетных установок на вооружении стран Евросоюза. Политическое решение неизбежно повлечет за собой крах режима Зеленского и создание на Украине нового правительства, которое затем подпишет капитуляцию.

Риттер также предположил, что при любом развитии событий российская армия будет оставаться на украинской территории до тех пор, пока не будут ликвидированы все нацисты в стране.

Бывший разведчик подчеркнул, что украинский конфликт приближается к своей заключительной стадии. Стратегия российской армии заключается в полном разгроме украинских сил. Ключом к этому являются имеющиеся у ВСУ проблемы с логистикой.

Риттер отметил, что украинская армия столкнулась с нехваткой боеприпасов, танков и другой военной техники, поэтому Зеленский пытается получить это у стран Запада, утверждая, что в противном случае воевать придется американским гражданам.

Экс-офицер американской разведки резюмировал, что правительство США не волнует судьба жителей Украины и ее властей. Украинцы используются как инструмент аналогично тому, как ранее использовались жители Южного Вьетнама, Афганистана и Ирака, которых после использования просто бросили на произвол судьбы.
Автор:
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
26 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Skuns
    Skuns Сегодня, 20:42
    -9
    Опять эксы западные нас учат ? Ну ну
    Россия поведет себя непредсказуемо ,как всегда за свою историю
    Умом Россию не понять ,аршином не измерить ..Ну кто знает ,что дальше ,тот НАШ человек .
    PS. Ла -Манш ,как сердцу русскому все это близко ,идти вперед и цель наша все ближе ...Осиное гнездо мы уничтожим ,за океаном, иначе вечно воевать будем и потеряем Россию
    1. beybender
      beybender Сегодня, 21:00
      +8
      Хватит уже необоснованных реляций !!! Всем и так уже понятно , что Россия влезла в этот конфликт абсолютно неготовой !!! Перепалки Пригожина и Генштаба из за снарядов , наглядное тому подтверждение !!!
      1. Skuns
        Skuns Сегодня, 22:05
        -4
        Цитата: beybender
        Хватит уже необоснованных реляций !!! Всем и так уже понятно , что Россия влезла в этот конфликт абсолютно неготовой !!! Перепалки Пригожина и Генштаба из за снарядов , наглядное тому подтверждение !!!

        Вы мне предлагаете ПОНЫТЬ тут ? Зря надеетесь Мы разберемся сам без либеров тут ноющих вечно
        1. DigitalError
          DigitalError Сегодня, 22:22
          0
          Цитата: Skuns
          Мы разберемся сам

          так мы или сам, вы уж определись...
        2. Никанор1993
          Никанор1993 Сегодня, 22:26
          +2
          Я честно не знаю что можно предложить сейчас, но ещё пару годиков в таком темпе и советую выучить или вспомнить текст Интернационала.)
      2. DigitalError
        DigitalError Сегодня, 22:21
        0
        Цитата: beybender
        из за снарядов

        Может и нет у МО этих снарядов, иначе чтож не дать?
  2. Minus
    Minus Сегодня, 20:43
    +11
    Хорошо бы, но есть одна проблема- так называемым " элитам" в России , победа в данном конфликте не нужна. Шайка воров и предателей, без чести , совести и Родины!!!!
    1. Skuns
      Skuns Сегодня, 22:07
      -5
      Цитата: Minus
      Хорошо бы, но есть одна проблема- так называемым " элитам" в России , победа в данном конфликте не нужна. Шайка воров и предателей, без чести , совести и Родины!!!!

      Вот еще один нытик !! Да сколько вас тут повылазило то ? wassat
  3. Ж-12
    Ж-12 Сегодня, 20:44
    +6
    Хватить цитировать этого Скотта. Его прогнозы и выступления расчитаны на людей далёких от военной темы, и которые очень поверхностно следят за ходом СВО
  4. Karabin
    Karabin Сегодня, 20:50
    +6
    рассказал бывший офицер американской разведки Скотт Риттер.

    Опять этого пустобреха на ВО притащили.
    1. Валерий_В
      Валерий_В Сегодня, 20:54
      +2
      ага, постоянно пургу какую то гонит нереальную, наверное наши ему неплохо платят
    2. ВПП-1
      ВПП-1 Сегодня, 20:55
      0
      Цитата: Karabin
      рассказал бывший офицер американской разведки Скотт Риттер.

      Опять этого пустобреха на ВО притащили.
      Видимо без таких как он, не обойтись... winked
    3. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 21:04
      +8
      Он укладывается в "парадигму" ожиданий и чаяний значительной части нашего населения... Так, что его будут тут подкидывать периодически для поднятия духа...
    4. Skuns
      Skuns Сегодня, 22:11
      -3
      Цитата: Karabin
      рассказал бывший офицер американской разведки Скотт Риттер.

      Опять этого пустобреха на ВО притащили.

      Ну вам Юрок лучше ,если бы он гасил всех русских и Россию ?
      Типо Московия на кольцевой границе ха ха ха ? Вы тут все об этом мечтаете и Госдеп особенно Ну ну Мечтать не вредно
  5. GELEZNII_KAPUT
    GELEZNII_KAPUT Сегодня, 20:51
    -2
    после победы в СВО, по-моему кое кого попросят закрыть хлебало и вернуть кириллицу
    1. Skuns
      Skuns Сегодня, 22:15
      -1
      Цитата: GELEZNII_KAPUT
      после победы в СВО, по-моему кое кого попросят закрыть хлебало и вернуть кириллицу

      Ну кирилицу они не сразу вернут ..А вот хлебало заткнут и послов пошлют в "Московию" на поклон и примите их в состав хе хе
      Иначе их вырежут
  6. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 20:52
    0
    ...российская армия будет оставаться на украинской территории до тех пор, пока не будут ликвидированы все нацисты в стране.

    Молодец америкос, так всё и будет. Уверен.
  7. Валерий_В
    Валерий_В Сегодня, 20:53
    0
    до этого как до китая на карачках, а то еще как бы не было наоборот
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 21:17
      +2
      Вы что, не доверяете словам карманного американского (!) эксперта?! wink
  8. invisible_man
    invisible_man Сегодня, 21:15
    +1
    Об этом рассказал бывший офицер американской разведки Скотт Риттер.

    Дуглас Макгрегор с этим согласен?
  9. Menshoff_D_V
    Menshoff_D_V Сегодня, 21:16
    -2
    Ну просто просветил, - шпион, а не разведчик. Мы то сирые и убогие не понимаем, что к чему.
  10. canurodes
    canurodes Сегодня, 21:18
    +1
    Уберите этого инфоцигана Риттера, по совместительству агента ЦРУ и дезинформатора
  11. Konnick
    Konnick Сегодня, 21:40
    0
    А мне понравилась эта фраза

    Риттер также предположил, что при любом развитии событий российская армия будет оставаться на украинской территории до тех пор, пока не будут ликвидированы все нацисты в стране.
  12. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 21:40
    +3
    И снова в студии Скотт Риддер. Военная победа России неминуема. Следующий на очереди, как понимаю, Макгрегор.

    А в это время в России… Vоенкор Котенок Z стал первым с среде российского патриотического Z-сообщества, кто ни в одном из вариантов развития конфликта не видит контроля Россией не только над Киевом\Одессой\Харьковым, но и над Херсоном\Запорожьем. Главным вопросом ближайших 3\6 месяцев становиться способность России отразить Украинское наступление без потери территорий, что определит потенциальную переговорную позицию США и России.
    1. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 22:08
      +2
      Сейчас ещё вылезет Кедми и всем объяснит, что наша победа неизбежна. А чё? Пусть отрабатывают! Зря что ли им платят?
  13. егорMTG
    егорMTG Сегодня, 21:54
    +1
    - Банальный развод противника... - для " расслобона" . Для лохов, короче... Американцы ничем не гнушаются , даже по мелочам . Всё для победы .