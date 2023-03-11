Украина хочет американские кассетные бомбы Mk 20 Rockeye II

Авиабомбы Mk 20 на борту авианосца USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69) во время "Бури в пустыне", 1991 г.
Киевский режим продолжает выпрашивать у зарубежных партнеров различное вооружение. Недавно стало известно, что очередным его желанием стали кассетные авиационные бомбы Mk 20 / CLU-99/100 или Rockeye II американского производства. Ввиду потери большей части боевой авиации применение таких изделий штатным образом не представляется возможным, и они рассматриваются в качестве источника мелких боеприпасов.
Очередные просьбы
О новых желаниях киевского режима в сфере иностранных вооружениях 6 марта сообщило американское издание Reuters. Информацию об этом оно получило от конгрессменов Джейсона Кроу и Адама Смита, работающих в Комитете Палаты представителей по вооруженным силам. Они рассказали, что от Украины в последнее время поступило несколько запросов на предоставление кассетных боеприпасов из наличия американской армии.
По словам конгрессменов, ранее Киев попросил поставить ему 155-мм кассетные артиллерийские снаряды типа DPICM. Затем список желаемых боеприпасов без дополнительного оглашения дополнили кассетными авиационными бомбами Mk 20 Rockeye II. Украинская сторона надеется, что такие изделия помогут ей в борьбе с российской армией.
Как сообщает «Рейтерс», администрация президента Дж. Байдена пока не собирается передавать киевским партнерам кассетные боеприпасы. В связи с этим на февральской конференции по безопасности в Мюнхене представители Украины призвали американских конгрессменов надавить на Белый дом и поспособствовать получению положительного решения.
Единого мнения о необходимости предоставления бомб «Рокай-2» пока нет. Так, А. Смит исключил возможность одобрения поставок со стороны администрации Дж. Байдена. Дж. Кроу, в свою очередь, мог бы поддержать поставку авиабомб, но только при наличии гарантий, что Украина не будет использовать их штатным образом – в виде кассет с мелкими боеприпасами.
Одновременно с этим Дж. Кроу против отправки снарядов DPICM ввиду высокого процента несрабатывания взрывателей. Украина и так покрыта взрывоопасными предметами, и он не хочет ухудшать эту ситуацию за счет суббоеприпасов американского производства.
Разобрать на составляющие
Дж. Кроу и А. Смит рассказали Reuters, как именно украинская сторона собирается использовать полученные бомбы Mk 20 – если, конечно, их предоставят. Как оказалось, их не планируется применять в исходном виде, в качестве свободнопадающего средства поражения для тактической авиации, способного накрыть боевыми элементами значительную площадь.
Бомбы CLU-99/100 предлагается разбирать и извлекать из них суббоеприпасы типа M118 Rockeye. Эти изделия хотят использовать отдельно – как сверхлегкие авиабомбы для беспилотных летательных аппаратов. Прежде всего, боевые элементы рассматривают в качестве противотанкового средства, поражающего цель в наименее защищенную верхнюю проекцию.
За счет разборки бомб Mk 20 и извлечения изделий Mk 118 украинские формирования планируют решить несколько основных задач. В первую очередь, иностранные изделия должны будут закрыть часть потребность в боеприпасах. Кроме того, появится возможность оснастить легкие ударные БПЛА специализированным противотанковым средством, что, как ожидается, улучшит их боевые возможности.
Разборка кассетной бомбы, видна укладка боеприпасов Mk 118
По всей видимости, пока речь идет только о самом общем техническом предложении. Вероятно, украинские специалисты пока не имели доступа к изделиям CLU-99/100 и Mk 118, и потому не могли проработать вопросы адаптации американского суббоеприпаса к имеющимся беспилотникам. Сколько времени понадобится на это в случае получения иностранных бомб, неизвестно. Впрочем, пока все зависит от решения США – которые не торопятся выполнять все просьбы Киева.
Оружие прошлого
Кассетная авиабомба Rockeye II разрабатывалась в США во второй половине шестидесятых годов. В 1968 г. ее приняли на вооружение тактической авиации ВВС и ВМС. В авиации флота и корпуса морской пехоты изделие получило обозначение Mk 20; также выпускалась его учебная версия Mk 7. На вооружение ВВС бомба поступила как CLU-99. Позже появился ее модернизированный вариант с индексом CLU-100.
Бомбы «Рокай-2» широко применялись практически во всех крупных конфликтах с участием тактической авиации США. В зависимости от числа и интенсивности вылетов, расход превышал десятки тысяч изделий. Так, в ходе операции «Буря в пустыне» ВВС, ВМС и КМП суммарно истратили почти 28 тыс. бомб.
Изделия Mk 20 / CLU-100 до сих пор состоят на вооружении тактической авиации США и в последние годы применяются в основном в учебных целях. При этом на складах остается серьезный запас такого оружия, пригодного к использованию. На экспорт бомбы этого типа не поставлялись, но теперь Украина рассчитывает на их получение.
Сброс и раскрытие кассетной бомбы
Технические особенности
Изделие CLU-99/100 или Mk 20 представляет собой авиабомбу в цилиндрическом корпусе с оживальным головным обтекателем и раскладным хвостовым стабилизатором. Длина бомбы – 2,3 м при диаметре корпуса 335 мм. Размах плоскостей – ок. 900 мм. Общая масса составляет 220 кг.
Корпус бомбы вмещает 274 боевых элемента Mk 118. Раскрытие бомбы и выброс суббоеприпасов осуществляется при помощи линейных зарядов, уложенных вдоль корпуса и управляемых взрывателем Mk 339. При подготовке к сбросу может быть выбрано время срабатывания взрывателя, соответствующее высоте выброса элементов и площади их рассеивания.
Боевой элемент Mk 118 представляет собой миниатюрный кумулятивный боеприпас с обтекаемым корпусом и хвостовым стабилизатором. Масса такого боеприпаса – 600 г, из них 180 г приходится на кумулятивный заряд. Расчетная пробиваемость – 190 мм.
Ограничения и проблемы
Согласно последним новостям, Украина хочет получить американские авиабомбы Mk 20 / CLU-100. Вопрос поставки таких изделий еще не решен, но уже сейчас эта ситуация имеет несколько характерных особенностей. Они показывают специфику текущего положения дел, а также намекают на дальнейшее развитие событий.
Как сообщается, США пока не собираются передавать Украине кассетные боеприпасы. Вероятно, это связано с актуальными ограничениями американского законодательства. Еще в 2009 г. президент Б. Обапа подписал указ, согласно которому США не могут экспортировать кассетные боеприпасы с высоким процентом несрабатывания взрывателей. По всей видимости, изделия Mk 20 и Mk 118 подпадают под эти ограничения.
Неразорвавшиеся суббоеприпасы Mk 118
Следует отметить, что существующая Конвенция о запрете кассетных боеприпасов фактически не имеет отношения к сложившейся ситуации. Вашингтон и Киев не подписывали это соглашение и не ратифицировали его, вследствие чего имеют формальное право производить и использовать боеприпасы с кассетным оснащением.
Большой интерес вызывает предложение о разборке американских бомб и использовании суббоеприпасов по одному. В первую очередь, из него следует, что украинское командование более не рассматривает имеющиеся самолеты в качестве полноценных носителей бомбового вооружения. В сложившейся ситуации на фронте попытка применения свободнопадающих бомб гарантировано будет пресечена российскими ЗРК, причем задолго до выхода самолета в точку сброса.
Применение отдельных суббоеприпасов в качестве боевой нагрузки для легких БПЛА в целом имеет смысл. «Беспилотные ударные комплексы» на основе доступных летательных аппаратов и боеприпасов широко используются и хорошо показывают себя. При этом желание украинских формирований получить иностранные бомбы и боевые элементы может говорить об истощении собственных запасов оружия, пригодного для использования на БПЛА.
В ожидании решения
Таким образом, киевский режим вновь просит у иностранных покровителей оружие, при помощи которого планирует усилить свои формирования и/или решить актуальные проблемы. Однако США не торопятся выносить свое решение, и украинской стороне приходится просить законодателей о помощи и давлении на Белый дом.
Как будет развиваться ситуация вокруг бомб Mk 20 в будущем и к чему приведет, пока неизвестно. Однако и на нынешнем этапе она представляет большой интерес. Она может показывать, что украинские формирования, полагавшиеся на современные беспилотные летательные аппараты, столкнулись с неожиданными проблемами. Как на это отреагирует американская сторона и какие меры будет принимать, покажет время.