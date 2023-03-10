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Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов предположил, где ВСУ могут впервые использовать танки Leopard

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Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов предположил, где ВСУ могут впервые использовать танки Leopard

В настоящее время танки немецкого производства Leopard, поставки которых на Украину уже начались, на линии фронта не появляются. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат» и помощник главы Чеченской Республики генерал-майор Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».


Не исключено, что украинское командование собирается бросить немецкие танки в контрнаступление, когда начнется операция по разблокированию Артемовска (украинское название Бахмут), подчеркнул генерал Алаудинов. Эту операцию украинское командование планирует осуществить силами трех группировок ВСУ.

Такие слова командира спецназа вполне могут оказаться вероятным прогнозом, поскольку у киевского режима очень большие надежды связаны с западной военной техникой. В Киеве могут считать, что танки помогут им разблокировать город.

К великому сожалению, не могу похвастаться до сих пор, что я тут видел "Леопарды"

- сказал командир «Ахмата» в эфире телеканала «Россия 1».

Алаудинов также отметил, что все военнослужащие спецназа «Ахмат» готовы к встрече с танками Leopard. Связано это с тем, что бойцы мечтают получить солидную премию, которая обещана за каждый захваченный Leopard.

Напомним, что Германия и целый ряд других европейских государств начали поставки танков немецкого производства Leopard на Украину.

Российское руководство неоднократно заявляло о том, что поставки западной военной техники и вооружений лишь способствуют дальнейшему усугублению конфликта и его затягиванию, а отнюдь не приближают мирное урегулирование.
Использованы фотографии:
Компания Krauss-Maffei Wegmann / https://www.kmweg.de
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23 комментария
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  1. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 20:56
    +4
    Алаудинов также отметил, что все военнослужащие спецназа «Ахмат» готовы к встрече с танками Leopard.

    По другому быть и не может! Надо пожелать ребятам военного счастья и удачи!
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 21:54
      +3
      Связано это с тем, что бойцы мечтают получить солидную премию, которая обещана за каждый захваченный Leopard.

      Ох, уж этот "Золотой телец", везде, гадина психологически проникает. Смотрите, ребята, не забывайте про осторожность.
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 21:59
        -2
        Леди! hi ну тут-то он уж на нас работает! пусть зарабатывают!
        1. DigitalError
          DigitalError Сегодня, 22:14
          0
          Возможно, речь идет о том, что деньги когда-нибудь закончатся, а их остатки будут придавлены американским "нефтяным потолком". И что тогда? Идеологии еще нет (более того - запрещена Конституцией), а денег уже нет
      2. Oleg812spb
        Oleg812spb Сегодня, 22:43
        +1
        Здравый смысл забывать не надо, это в любом деле главное. И не гоняться за ними.

        видео не воспроизводит https://www.youtube.com/watch?v=JchK_aFA8gk
  2. тоже-врач
    тоже-врач Сегодня, 20:59
    0
    Надо не предсказывать, где Леопарды на фронте появятся, а требовать оружие, которое эти Леопарды будет надёжно уничтожать. В принципе, возможно Корнеты с ними и справятся, но я хотел бы, чтобы войска получили и другое оружие: дешевле, мощнее и многочисленнее. И такое, операторы которого будут в безопасности, в отличие от операторов Корнетов.
    1. Aken
      Aken Сегодня, 21:10
      0
      О каком оружии идёт речь? Расскажите.
      1. Аргон
        Аргон Сегодня, 21:27
        +1
        Джавелины,....
        .......
        ...........
        1. SSR
          SSR Сегодня, 22:34
          0
          Цитата: Аргон
          Джавелины,....
          .......
          ...........

          Читаем.

          Так, максимальная дальность стрельбы американского ПТРК Javelin — 2,5 км. У «Корнета» — 5,5 км. В модификации «Корнет-Д» она доведена до 10 км.

          Максимальную дальность леопердов, сами можете.

          Главным вооружением «Леопарда» является 120 мм гладкоствольная пушка. Длина ствола орудия 5520 мм. Дальность прицельной стрельбы: в статическом положении - 3 500 м, в движении - 2 500 м. Основным прицелом является EMES-12, который специально для этой модели танка был разработан фирмой Цейсс.
          topwar.ru

          В общем не совсем понятно ваше упование на джавелины.
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 21:48
      -1
      Чем Герани плохи? В 100 раз дешевле танка. К ним только видеокамеры с ИК диапазоном пришпандорить.
      Можно и Ланцеты. Если и не взорвут БК, то ослепят, а значит и обездвижат точно.
      1. Светлан
        Светлан Сегодня, 21:57
        0
        Герани и им подобные, в отличие от баражирующих боеприпасов типа Ланцет, неманевренны. Они хорошо планируют, что придаёт им дальнолётность, но не вёрткие и в относительно маленькую и цель ими попасть сложно. (Или практически невозможно)
    3. Светлан
      Светлан Сегодня, 21:51
      +1
      Ага. Требуйте у МО Боевые Бластеры!! С бластерами Леопарда нам не страшны. А если Плазмомёты потребуете, Леопардам вообще крышка придёт.
  3. MstislavHrabr
    MstislavHrabr Сегодня, 21:00
    +2
    "Леопарды" будут применены лишь после высыхания грунта, вместе с французскими "КОЛЁСНИКАМИ"...
    1. spirit
      spirit Сегодня, 21:08
      +2
      И Бредли, всю тяжёлую западную технику сведут под одним началом и управлением, для Макс эффективности.
      1. DigitalError
        DigitalError Сегодня, 22:17
        0
        Цитата: spirit
        и управлением

        электронным управлением, в котором каждая "своя" БМП отображается на интерактивной карте, что позволяет не тратить время на опознание возникшего в прицеле объекта (свой? чужой?), а сразу наносить по нему удар...
  4. Cronus
    Cronus Сегодня, 21:16
    0
    Там точно профессионалы сидят?в условиях разрушенных домов,распутицы как они собираются вьезжать в него,танки не проедут.Леопард хорош ночью,и в засаде.
    1. Комментарий был удален.
  5. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 21:20
    -1
    Может быть , поэтому и не закрывают кольцо вокруг Бахмута.?
  6. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 21:24
    +1
    США при планировании ядерного удара по России, рассчитывают на одномоментный сокрушительный обезоруживающий удар по принципиально важным целям, По аналогии с вышеуказанным, можно предположить, что западные кураторы украинского ГШ, спланируют при весеннем наступлении ВСУ, нанести короткий массированный удар всеми доступными им арт. средствами по нашим заранее разведанным основным целям: складам боеприпасов, вооружений, местам дислокаций и транспортным коммуникациям на максимальную глубину от ЛБС. Основное направление, без сомнений -Азов. Одновременно сюда будет брошена вся полученная ВСУ за зиму/весну бронетехника. Поэтому не ждите Леопардов сейчас. Размазывать их по всей ЛБС нет смысла.
  7. solar
    solar Сегодня, 22:03
    0
    Танки не будут использовать для боев на линии фронта. Скорее всего и Леопарды, и французские колесники, и Бредли и другую бронетехнику будут использовать после прорыва линии фронта в степной местности (Мелитополь или Херсонская область), а не в застройке, по аналогии с мобильными группами во время действий в Харьковской области прошлой осенью.
  8. tsvetahaki
    tsvetahaki Сегодня, 22:16
    +1
    А вот интересно, все, кто убежденно радостно-патриотично писали статьи, что запад танки не поставит или поставит пару штук - они иностранные агенты?
  9. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 22:23
    0
    У Киева танки (советские) есть. Необходимости использовать в боях за Артемовск именно западных танков нет никакой. Потребность в этих танках связана с планируемся весенним наступлением - точнее в танках вообще.
  10. Sith
    Sith Сегодня, 22:31
    0
    Цитата: solar
    Танки не будут использовать для боев на линии фронта. Скорее всего и Леопарды, и французские колесники, и Бредли и другую бронетехнику будут использовать после прорыва линии фронта в степной местности (Мелитополь или Херсонская область), а не в застройке, по аналогии с мобильными группами во время действий в Харьковской области прошлой осенью.

    В степной местности у танков тоже не так много шансов ... ибо подавить всю арту просто не получалось ещё ни у одной из сторон нахрапом , а надвигаться постепенно влечёт за собой большие потери как арты так и бронетехники
    Они будут искать наиболее тонкую линию обороны в расчёте на её быстрый прорыв и расширение при помощи массированного удара бронетехники
    У нас на основных направлениях арты хватает ... заграждений тоже ... так , что будут искать тонкую линию с меньшим количеством стволов
    Тактика малых броне груп при текущем количестве техники которое всё расширяется может быть опять успешной
    На это у них есть вся разведка и стратеги НАТО
  11. Alien From
    Alien From Сегодня, 22:46
    0
    Форумчане, а вам не кажется, что мы не правильно живём?