К великому сожалению, не могу похвастаться до сих пор, что я тут видел "Леопарды"

В настоящее время танки немецкого производства Leopard, поставки которых на Украину уже начались, на линии фронта не появляются. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат» и помощник главы Чеченской Республики генерал-майор Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».Не исключено, что украинское командование собирается бросить немецкие танки в контрнаступление, когда начнется операция по разблокированию Артемовска (украинское название Бахмут), подчеркнул генерал Алаудинов. Эту операцию украинское командование планирует осуществить силами трех группировок ВСУ.Такие слова командира спецназа вполне могут оказаться вероятным прогнозом, поскольку у киевского режима очень большие надежды связаны с западной военной техникой. В Киеве могут считать, что танки помогут им разблокировать город.- сказал командир «Ахмата» в эфире телеканала « Россия 1 ».Алаудинов также отметил, что все военнослужащие спецназа «Ахмат» готовы к встрече с танками Leopard. Связано это с тем, что бойцы мечтают получить солидную премию, которая обещана за каждый захваченный Leopard.Напомним, что Германия и целый ряд других европейских государств начали поставки танков немецкого производства Leopard на Украину.Российское руководство неоднократно заявляло о том, что поставки западной военной техники и вооружений лишь способствуют дальнейшему усугублению конфликта и его затягиванию, а отнюдь не приближают мирное урегулирование.