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Премьер-министр Венгрии заявил, что страны Запада близки к обсуждению отправки войск на Украину

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Премьер-министр Венгрии заявил, что страны Запада близки к обсуждению отправки войск на Украину

Страны Запада в настоящее время очень близки к тому, чтобы приступить к серьезному обсуждению перспективы отправки своих войск на Украину. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.


По словам главы венгерского правительства, лидеры западных стран заразились "военной лихорадкой", которая вынуждает их "посылать на Украину все более опасные виды вооружений". На это, в частности, указывает обсуждение вероятной отправки Киеву истребителей, что раньше "считалось табу".

В эфире венгерской радиостанции Kossuth Орбан отметил, что мир никогда ранее не был настолько близок к тому, чтобы локальный вооруженный конфликт (каковым являлся конфликт в Донбассе) стал причиной мировой войны, вероятность чего с каждым днем увеличивается.

Премьер-министр Венгрии ранее заявлял, что страны Евросоюза непрерывно балансируют на грани начала полномасштабной войны с Россией. По его мнению, косвенная война уже идет, поскольку западные страны поставляют киевскому режиму все более мощные виды вооружений и близки к тому, чтобы отправить свой "миротворческий контингент". Страны ЕС и НАТО за время с начала российской спецоперации на Украине отправили Киеву вооружений на сумму в 60 миллиардов долларов, тем самым став одной из сторон этого вооруженного конфликта.

Венгрия с начала боевых действий на Украине последовательно выступает против введения санкций на покупку российских энергоносителей и поставок оружия Украине. Кроме того, в МИД страны призвали обезопасить Закарпатский регион, в котором компактно проживают этнические венгры.
Автор:
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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29 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 21:31
    +2
    Что и следовало ожидать.
    Знаю, знаю текст моего комментария.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 21:35
      +3
      Цитата: Ропот 55
      Что и следовало ожидать.
      Знаю, знаю текст моего комментария.

      Для России это практически ничего не меняет. Оружие и техника та же, только ВСУ бодаются не хуже чем будут бодаться НОТОвцы.
      1. Skuns
        Skuns Сегодня, 21:50
        0
        Цитата: Теренин
        Для России это практически ничего не меняет. Оружие и техника та же, только ВСУ бодаются не хуже чем будут бодаться НОТОвцы.

        Все верно ..Есл уж влезли в эту бойню То уже не важно кто там против нас
        Да хоть весь мир подкупленный западом ! Нам уже нечего терять
        Миссия начинает действовать

        И черт нам не брат мужики! Будем всех мочить ..Достало все !
      2. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 22:04
        +5
        Цитата: Теренин
        Оружие и техника та же, только ВСУ бодаются не хуже чем будут бодаться НОТОвцы.

        Да как бы, если кто вздумает двинуть свои войска, то они будут полностью укомплектованы штатным вооружением, и недокомплекта вкупе со сборной солянкой, как у ВСУ у них не будет. Вот ведь. Год назад обсуждали сколько Киев продержится, а докатились до черт те что.
        1. DigitalError
          DigitalError Сегодня, 22:33
          0
          Цитата: мордвин 3
          обсуждали сколько Киев продержится

          это было уже потом после ввода неприкрытых с флангов моторизованных колонн и до первых переговоров в Турции. А до их ввода говорили что-то то ли про три, то ли про семь дней...
      3. Labrador
        Labrador Сегодня, 22:23
        +1
        Именно так, ничего не меняет. По сути, они могут:
        - увеличить количество отпускников и техники;
        - войти кадровыми частями в открытую;
        - использовать этот вброс, чтоб показать видимость решительности.
        1е не меняет ничего
        2е так себе занятие для них, т.к развяжет руки в первую очередь России.
        3е, опять же, вероятнее всего в 1ю очередь, ибо следует в канве последних заявлений, которые то обещают нам пряник, то кнут.
        1. Александр Голотов
          Александр Голотов Сегодня, 22:30
          0
          2е так себе занятие для них, т.к развяжет руки в первую очередь России.

          А чем сейчас у России связаны руки? Может мы просто воюем на пределе своих возможностей?
      4. иван2022
        иван2022 Сегодня, 22:31
        +1
        Цитата: Теренин

        Для России это практически ничего не меняет. Оружие и техника та же, только ВСУ бодаются не хуже чем будут бодаться НОТОвцы.

        Угу.... всё то же, только количество техники будет другое. Итак, первую подготовительную часть "по плану", мы прошли. Теперь вторая. И последняя.
  2. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 21:36
    +2
    Когда последний украинец сдохнет то американцы ...потратив кучу сил и средств... Территорию без признаков государства просто так не оставят...потом они отдадут приказ до последнего поляка...мол а теперь Россия давай ка трать силы и средства до последнего пшека. А тот кто не осознает то посмотрите как вооружается и разрастается польская армия сейчас - она активно готовится после укровермахта вступить в войну.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 21:56
      -6
      РФ не может всу одолеть, пояки могут быть спокойны
    2. DigitalError
      DigitalError Сегодня, 22:38
      0
      Цитата: Землекоп
      Когда последний украинец сдохнет то американцы ...

      будут вынуждены искать того, кто заплатит за банкет - кредиты по линии МВФ и другие.
      Цитата: Землекоп
      Территорию без признаков государства просто так не оставят
      Естественно - по этой же причине. Если нет государства, то кто заставит оставшееся население платить за банкет?
      Цитата: Землекоп
      до последнего пшека
      тогда не останется пшеков, способных заплатить 300% за банкет, поэтому ваши предположения не верны...
  3. Skuns
    Skuns Сегодня, 21:36
    -3
    Страны Запада в настоящее время очень близки к тому, чтобы приступить к серьезному обсуждению перспективы отправки своих войск на Украину.

    Да уже их там не мало и мочим их вместе с укронациками ..!
    Дайте англосаксов нам в прямом воздействии Это уже историческая ненависть ! Когда наши слышат англоязычные вопли о помощи ..Тут уже нет "Россия добрая душа" и т.д. negative
    Запад доиграется ,что Россия мочканет тактическим яо ..Все же 59 стран против нас агрессивных и жаждущих грабежа очередного России !
    Пусть помнят об этом ВСЕГДА !!!

    И ВВП про ад не зря сказал ,даже испугаться не успеете
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 21:57
      0
      Ну конечно, кое кто пожалел отморозков во главе страны, других президентов и их страны он тоже пожалеет...
  4. Bulrumeb
    Bulrumeb Сегодня, 21:36
    +11
    Страны Запада в настоящее время очень близки к тому, чтобы приступить к серьезному обсуждению перспективы отправки своих войск на Украину.

    Вот к чему привело затягивание СВО, постоянно отодвигаемые красные линии, нездоровый гуманизм в отношении транспортной инфраструктуры и прочие подобные телодвижения...
    1. mann
      mann Сегодня, 22:23
      +2
      Вот к чему привело затягивание СВО, постоянно отодвигаемые красные линии, нездоровый гуманизм в отношении транспортной инфраструктуры и прочие подобные телодвижения...
      и отказ от ликвидации зеленского...
    2. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 22:44
      0
      Вот к чему привело затягивание СВО

      СВО это не войда - не мычим и не телимся, ни два ни полтора...
  5. Теренин
    Теренин Сегодня, 21:37
    -1
    Кроме того, в МИД страны призвали обезопасить Закарпатский регион, в котором компактно проживают этнические венгры.

    Вам, венгры, тоже в сторонке не отсидеться. Но, имейте ввиду, России отступать некуда. Гори все синим пламенем!
  6. Болторез
    Болторез Сегодня, 21:37
    +1
    Маловероятно- если от отморозков- добровольцев они и сами избавиться не против, то трупы кадровых военных сразу вызовут в обществе истерику, тем более что по их СМИ сами укропы уже почти на Урале. А трупов будет не три или пять.
    1. Skuns
      Skuns Сегодня, 22:30
      -1
      Цитата: Болторез
      Маловероятно- если от отморозков- добровольцев они и сами избавиться не против, то трупы кадровых военных сразу вызовут в обществе истерику, тем более что по их СМИ сами укропы уже почти на Урале. А трупов будет не три или пять.

      А ты Алекс не боишься ,что тебя призовут ?
      Хотя у тебя два гражданства и может более ..
      Пойдешь на восточный фронт или вены резать станешь ?
      Могут таких как ты собрать и кинуть к нам на воцну)))
      Или все счета заблокируют и страховку и т.д. Сколько вас таких насобирают на западе и по всему миру ?
      Что ты будешь делать Алекс ?
      Без обиды ,но просто все к этому идет
      А чую такие как ты пойдут к нам ,но уже в зачистке карателямии ДРГ
  7. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 21:44
    +4
    Корейская война. Ни поставки СССР вооружений и отдельны военных специалистов, ни массовое открытое участие в войне китайских «добровольцев» не привели к выходу конфликта за пределы корейского полуострова и превращению его из локального в мировой. Риск расширения конфликта безусловно был не 0, но даже тогда, в условии явного ядерного превосходства США он был меньше, чем сейчас.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 22:18
      +1
      Цитата: blackGRAIL
      Корейская война. Ни поставки СССР вооружений и отдельны военных специалистов, ни массовое открытое участие в войне китайских «добровольцев» не привели к выходу конфликта за пределы корейского полуострова и превращению его из локального в мировой.

      Несравнимо. Этот полуостров в то время экономически мало на что влиял. Так, задворки мира.
  8. parabyd
    parabyd Сегодня, 21:48
    -2
    Ну так про это и твердили с самого начала - раздел Украины как он есть.

    Польша введёт миротворческий контингент на запад Украины.

    Румыния - отхватит часть у своих границ и так далее, по плану.

    Потому что Украина, конечно, может сходить в контрнаступление, но, скорее всего, этим она угробит последних, припрятаных про запас обученных военных, а мобилизированных она жгла без числа. Пополнить уже нечем
  9. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 21:50
    +5
    А Первая и Вторая мировые войны не начинались с локальных боевых действий?
    С "дай закурить" в тесном переулке поздним вечером начинаются драки между дворами.
    Чем страны отличаются от гопников и спортиков? Масштабом. И возможностью загребать в свои ряды не тех, кому хочется почесать кулаки, а всех, кого можно.
  10. spectr
    spectr Сегодня, 21:54
    -1
    Видимо поэтому ДСНВ и приостановили. Не удивлюсь если в этом году дефицит бюджета будет триллионов пять.
  11. Multicam
    Multicam Сегодня, 21:57
    +3
    А упёрся так коллективный Запад, потому что видит, как красные линии стирают те, кто их же и рисует.
    И сразу вспоминается анекдот
    - США запустили по России термоядерное ракеты. В ответ ВВП отдал приказ Шойгу распорядиться об аналогичном ударе по США. И тут на Шойгу посыпались звонки от министров и олигархов не бить по Лондону, Нью-Йорку, Маями и так далее, с объяснением того, что там вклады, рестораны, родственники. И вот после очередного звонка Шойгу не выдержал и почти закричал : "Да вы охренили там, что ли?! Туда не бить, сюда не бить! А куда бить в таком случае? На что очередной просящий ему ответил:" Слушай, Сергей Кужугетович, а давай по Воронежу - там точно наших нет! "
    Вот и осмелели "партнеры", справедливо рассчитывая на то, что никто не то, что не ударит по факту прямого ввода войск, но даже и в ответ на запуск минитменов и трайдентов не решится ударить
  12. garik77
    garik77 Сегодня, 22:04
    0
    заокеанские хозяева не позволят. Им не нужна ядерная война.
    1. mann
      mann Сегодня, 22:32
      0
      заокеанские хозяева не позволят. Им не нужна ядерная война.
      Какая ядерная война? Будет очередная красная линия,жирная такая..
      Недавно у Соловьева даже эстонец над этим посмеивался.Вспоминаю,щеки горят от стыда!
  13. bambr731
    bambr731 Сегодня, 22:06
    +2
    Орбан единственный в Европе, которого заботит судьба и будущее своей страны. Остальные не лидеры, а тявкающие шавки США и судьба их стран им полностью безразлична. То, что они всё делают в ущерб государствам, которыми руководят может говорить только об их личном меркантильном интересе. Видно хорошо их тявканье оплачивается. Другого объяснения я не нахожу. Кроме личных интересов никакие государственные не преследуются. Цель одна - срубить бабла, а там хоть трава не расти
  14. Комментарий был удален.
  15. PROVINCIAL
    PROVINCIAL Сегодня, 22:22
    +1
    А то никто не знал. Поляки пойдут первою волной. Лимитрофы - Латвия,Литва как подпевалы. Вот только забыли они маленькую вещь. Совесть,честь, сострадание и уважение.