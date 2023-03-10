Премьер-министр Венгрии заявил, что страны Запада близки к обсуждению отправки войск на Украину

Страны Запада в настоящее время очень близки к тому, чтобы приступить к серьезному обсуждению перспективы отправки своих войск на Украину. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
По словам главы венгерского правительства, лидеры западных стран заразились "военной лихорадкой", которая вынуждает их "посылать на Украину все более опасные виды вооружений". На это, в частности, указывает обсуждение вероятной отправки Киеву истребителей, что раньше "считалось табу".
В эфире венгерской радиостанции Kossuth Орбан отметил, что мир никогда ранее не был настолько близок к тому, чтобы локальный вооруженный конфликт (каковым являлся конфликт в Донбассе) стал причиной мировой войны, вероятность чего с каждым днем увеличивается.
Премьер-министр Венгрии ранее заявлял, что страны Евросоюза непрерывно балансируют на грани начала полномасштабной войны с Россией. По его мнению, косвенная война уже идет, поскольку западные страны поставляют киевскому режиму все более мощные виды вооружений и близки к тому, чтобы отправить свой "миротворческий контингент". Страны ЕС и НАТО за время с начала российской спецоперации на Украине отправили Киеву вооружений на сумму в 60 миллиардов долларов, тем самым став одной из сторон этого вооруженного конфликта.
Венгрия с начала боевых действий на Украине последовательно выступает против введения санкций на покупку российских энергоносителей и поставок оружия Украине. Кроме того, в МИД страны призвали обезопасить Закарпатский регион, в котором компактно проживают этнические венгры.