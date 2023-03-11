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В Росстате заявили о значительном снижении уровня бедности в России

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В Росстате заявили о значительном снижении уровня бедности в России

Государственное ведомство статистики (Росстат) опубликовало данные об уровне бедности в Российской Федерации за 2022 год. Показателем бедности в нашей стране Росстат считает доход, который ниже прожиточного минимума по региону проживания конкретного человека.


Если верить представленным данным, то число бедных россиян по итогам прошлого года составило 15,3 млн человек. Это, как заявлено, 10,5% от всей численности населения (минимальное значение за все последние годы). При этом если в I квартале 2022 года уровень бедности в РФ составлял почти 21 млн (14,3% населения) человек, то, по данным Росстата, в течение года он сократился более чем на 5,5 млн россиян.

По итогам 2021 года число бедных россиян, определяемых Росстатом, составляло 16 млн человек. Это позволяет говорить о том, что уровень бедность (по крайней мере, статистической) в России в сравнении с прошлым годом значительно снизился.

В самом Росстате сообщают о том, что значительное снижение уровня бедности в РФ связано с реализацией социальных программ, а также с повышением уровня социальных выплат и заработных плат населения.



При этом подчеркивается, что уровень бедности рассчитывался по итогам 2022 года для 85 субъектов федерации – без учёта четырёх новых регионов, вошедших в состав России осенью прошлого года по итогам референдума.

Отдельно - по регионам - показатели бедности в нашей стране ведомством на данный момент не представлены.
Использованы фотографии:
pixabay.com
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23 комментария
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  1. Аэродромный
    Аэродромный Сегодня, 06:10
    +11
    как они это делают? в коридорах думы и газпрома опросы проводят ?
    1. Комментарий был удален.
      1. ASAD
        ASAD Сегодня, 06:21
        +7
        Волшебники! Чтобы купить к примеру телевизор ,полгода назад мне надо было отдать грубо одну зарплату . А в данное время уже полторы. Как считают непонятно.
      2. Вождь_Бармалеев
        Вождь_Бармалеев Сегодня, 06:26
        +6
        Друзья мои, вы таки недопоняли - речь идёт о мощном и стабильном отрицательном РОСТЕ благосостояния граждан страны. Ну и не забывайте про магию средних цифр - если олигархи стали получать доход в десятки раз больший (ну санкции же, война опять же, да и просто деньги нужны) то В СРЕДНЕМ приподнялся и уровень вашей жизни. А насчёт хрена без соли, так это выдумки - соль хоть и подорожала, но всё же пока есть...
      3. фа2998
        фа2998 Сегодня, 06:33
        +6
        Цитата: Карат
        Цитата: Аэродромный
        как они это делают? в коридорах думы и газпрома опросы проводят ?


        Походу. У меня например наоборот. Зарплата не меняется, а продукты и услуги растут. Т.е. моя личная покупательская способность падает.

        Даже президент уже признался что все эти расчеты --"в среднем"
        У нас нет среднего класса.Что бы 75-80 % жило в нормальных условиях.У нас подавляющее большинство стоит у черты бедности,а "сливки" получают мрлд.баксов.Вот так и получается-все хорошо. hi
      4. Stas157
        Stas157 Сегодня, 06:41
        +5
        Цитата: Карат
        Зарплата не меняется, а продукты и услуги растут.

        Квартплата (коммунальные услуги) растет. Квитанцию в руки брать не хочется!
    2. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 06:45
      +3
      Цитата: Аэродромный
      как они это делают? в коридорах думы и газпрома опросы проводят ?

      Есть ложь, есть наглая ложь, а есть статистика
      (М. Твен)
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 07:10
        +1
        вранье это все. покупательная способность упала. раньше я покупал полбатона колбасы. теперь за эти же деньги я могу купить только одну треть.
        все подорожало, а зарплата осталась той же. лук 65 руб за кг стал. при том что был 30 р за кг. помидоры 250, огурцы 300. а коммуналка??? раньше 7 тыс за двушку платил, теперь 12 тыс. плачу. проезд в транспорте тоже подняли. чего врать то про уменьшение бедности?????

        это торгаши только богатеют, а обычные люди наоборот - беднеют.
  2. G17
    G17 Сегодня, 06:16
    +5
    Вообще-то в течение 2022 года происходил рост цен на всё и вся, ухудшая и без того сложное положение народа. Огромное число малоимущих граждан РФ в течение года перетекло к категорию нищих. Один из наиболее чувствительных ударов по кошельку людей пришёлся в сфере ЖКХ. По данным того же Росстата к концу 2022 года задолженность физических лиц по оплате услуг ЖКХ составляет более 800 млрд. рублей!

    При этом государство имеет все возможности и финансовые средства, чтобы облегчить жизнь народу: снизить и упорядочить тарифы, навести порядок в сфере ЖКХ, ликвидировать расплодившихся мошенников. Но вместо всеобъемлющей газификации страны и снижения тарифов ЖКХ, власть предпочитает цинично "выдаивать" население РФ новыми поборами, поставлять газ, зерно, металлы США и Западной Европе, платить за транзит бандеровской Украине, тем самым напрямую финансируя наших врагов, которые убивают русских солдат, женщин и детей. Нам же уготована участь получать платёжки с повышенными тарифами и в сотый раз выслушивать россказни об инфляции, читать данные Росстата о значительном снижении бедности да верить в миф о том, что собранные средства идут на развитие инфраструктуры. Хотя на самом деле большая часть собранных по тарифам ЖКХ денег выводятся из России, о чём уже не раз говорили даже в Думе. Так что данным Росстата могут верить либо те, кто в доле, либо те, кто не в курсе...
  3. Stas157
    Stas157 Сегодня, 06:20
    +2
    Во время войны на истощение такое бывает?
    Во время войны наверное нет, а вот во время сво у фокусников из либерального правительства - да.

    Цены растут, экономика падает (-2,1% ВВП), дефицит бюджета беспрецедентный, доллар взлетел аж до ~76 рублей и валится дальше... А у них очередное чудо!
    Это как перед пенсионным ограблением вдруг феноменально долго россияне жить стали.

    К чему всё это?
    Неужели опять грабить будут?
    Будут.
    Потому как дикий дефицит бюджета нужно чем-то компенсировать.
    И восполнять будут традиционно за счет тяглового населения - плюс налоги, минус социалка, ну и любимая девальвация.
  4. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 06:21
    +2
    Не увидел в статье прямого высказывания о том, что бедные разбогатели. Вижу вот это:

    уровень бедности в РФ составлял почти 21 млн (14,3% населения) человек, то, по данным Росстата, в течение года он сократился более чем на 5,5 млн россиян.

    и почему-то вспоминается сакральная фраза: "Когда все бедные вымрут, то останутся одни лишь богатые - вот тогда и наступит щастье" bully

  5. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 06:23
    +3
    Вот это новость, так новость! Цены растут, зарплаты, в лучшем случае, не увеличиваются, а бедность уменьшилась! Даже- "значительно уменьшилась"! То есть, чем больше дефицит бюджета государства, тем лучше в нем живут простые люди? Это гениальное открытие! 12 баллов! Молодцы!
  6. spektr9
    spektr9 Сегодня, 06:26
    +3
    При этом если в I квартале 2022 года уровень бедности в РФ составлял почти 21 млн (14,3% населения) человек, то, по данным Росстата, в течение года он сократился более чем на 5,5 млн россиян

    Так теперь у меня вопрос насколько тогда численность население у нас сократилась ?
    1. Комментарий был удален.
    2. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 06:47
      +1
      Цитата: spektr9
      Так теперь у меня вопрос насколько тогда численность население у нас сократилась ?

      Как-то так:

      Хотя... это тоже статистика laughing
    3. Stas157
      Stas157 Сегодня, 06:52
      0
      Цитата: spektr9
      Так теперь у меня вопрос насколько тогда численность население у нас сократилась ?

      Если с гастарбайтерами считать, то поди прибавилась даже!
      А если новые регионы прибавить (в которых бедность почему-то считать не стали), то точно должна увеличиться.
    4. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 06:54
      0
      Написано же: "более чем на 5,5 млн россиян" laughing
  7. Poru4ik
    Poru4ik Сегодня, 06:29
    0
    Да уж эти кремлевские мечтатели, ни как не успокоятся.
  8. ximkim
    ximkim Сегодня, 06:29
    +1
    Походу КВН стал руководить Росстатом.
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:30
    0
    Статистика дело хитрое - надо уметь считать в нужном направлении. Цены действительно растут и растут на все: от коммунальных услуг, продуктов до товаров необходимого спроса.
    а также с повышением уровня социальных выплат и заработных плат населения
    Про социальные выплаты могу сказать, что компенсация за коммуналку, как ветерану труда растет смехотворно (от 50-80 руб в год). При этом расчет делается не автоматически, а приходится каждый раз идти с пакетом документов и копиями квитанций для перерасчета.
  10. янек
    янек Сегодня, 06:31
    0
    Ну слава тебе господи!! Значит пойду куплю себе мясо, и макароны.
  11. arnulla
    arnulla Сегодня, 06:50
    +2
    Такая наглая ложь от Росстата лишний раз подтверждает,что при нынешней власти гражданам ничего хорошего можно не ждать.
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 06:57
      +1
      Неужели действительно всё так печально?
  12. arnulla
    arnulla Сегодня, 07:01
    -1
    Вспомнилось…есть ложь,есть наглая ложь,а ещё есть статистика )
  13. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 07:10
    +1
    Хорошо живёте, пошутил Леонид Ильич?
    Хорошо живём, пошутили рабочие