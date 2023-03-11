В Росстате заявили о значительном снижении уровня бедности в России

Государственное ведомство статистики (Росстат) опубликовало данные об уровне бедности в Российской Федерации за 2022 год. Показателем бедности в нашей стране Росстат считает доход, который ниже прожиточного минимума по региону проживания конкретного человека.Если верить представленным данным, то число бедных россиян по итогам прошлого года составило 15,3 млн человек. Это, как заявлено, 10,5% от всей численности населения (минимальное значение за все последние годы). При этом если в I квартале 2022 года уровень бедности в РФ составлял почти 21 млн (14,3% населения) человек, то, по данным Росстата, в течение года он сократился более чем на 5,5 млн россиян.По итогам 2021 года число бедных россиян, определяемых Росстатом, составляло 16 млн человек. Это позволяет говорить о том, что уровень бедность (по крайней мере, статистической) в России в сравнении с прошлым годом значительно снизился.В самом Росстате сообщают о том, что значительное снижение уровня бедности в РФ связано с реализацией социальных программ, а также с повышением уровня социальных выплат и заработных плат населения.При этом подчеркивается, что уровень бедности рассчитывался по итогам 2022 года для 85 субъектов федерации – без учёта четырёх новых регионов, вошедших в состав России осенью прошлого года по итогам референдума.Отдельно - по регионам - показатели бедности в нашей стране ведомством на данный момент не представлены.