Нашла своё подтверждение информация о том, что российские силы перешли через реку Бахмутка в Артёмовске и значительно продвинулись к центру города из восточной его части. Одновременно с этим продвижение идёт с севера и юга. Украинские войска пытаются уничтожить знаковые ориентиры на местности, как это произошло с памятником советскому самолёту МиГ-17.
Форсирование Бахмутки осуществили подразделения ЧВК «Вагнер», причём до этого войска киевского режима постарались сделать всё, чтобы затруднить им продвижение. В частности, были взорваны мосты. Но в итоге это не помешало. Взяты укрепления противника на правом берегу Бахмутки. Причём эти укрепления сам противник считал «неприступными», создав целую сеть фортификаций, в том числе с использованием домов гражданских лиц. Форсирование Бахмутки на нескольких участках явно застало противника врасплох. Некоторые позиции им были оставлены в спешке, брошено оружие и техника, преимущественно натовского образца.
Накануне командир формирования особого назначения «Ахмат» генерал Апты Алаудинов заявил о том, что киевский режим предпринимает усилия по разблокированию своего гарнизона в Артёмовске (Бахмуте) силами трёх группировок с разных направлений. Ситуация в этом плане напряжённая, причём и для тех, кого Зеленский бросает на «деблокирование». С расширением территории контроля вокруг Бахмута и оставлением единственной для ВСУ контролируемой дороги в город российские силы фактически создали ситуацию «воронки» для противника. Всё новые и новые подразделения ВСУ и иностранных наёмников в эту воронку входят, но далеко не все имеют возможность выйти целыми и невредимыми обратно. Подтверждается это и сообщениями самих украинских военных о том, что подступы к Бахмуту российские силы превратили в «русский тир», а также растущим количеством подтверждённых данных о ликвидации наёмников (в том числе и «бывших» офицеров) из самых разных стран мира.
К настоящему моменту бои подходят всё ближе к от одной из центральных улиц города – улицы Независимости («незалежности»), пересекающей город с севера на юг. До центра города бойцам «Вагнера» остаётся несколько сотен метров. Площадь контроля города российскими войсками уже превысила 50 процентов и продолжает расти.