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Зеленский поручил премьеру Украины «комплексно проработать вопрос» о переименовании России в Московию

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Зеленский поручил премьеру Украины «комплексно проработать вопрос» о переименовании России в Московию

Глава киевского режима Владимир Зеленский решил не оставлять без внимания петицию, в которой «инициативные» граждане просят переименовать Россию в Московию. Судя по активности в плане подписания петиции, для отдельно взятых граждан (которые могут находиться и далеко за пределами самой Украины) такое переименование является наиболее «важной и значимой» темой на сегодняшний день.

По словам Зеленского, вопрос переименования России в Московию «нуждается в проработке, в том числе в плоскости исторического и культурного контекста». В связи с этим украинский президент заявил, что направил поручение о «комплексной проработке вопроса» премьеру Денису Шмыгалю. По заявлению Зеленского, «поручено привлечь к этому научные учреждения».

Зеленский:

Поручаю проинформировать по итогам этой работы меня и лично автора петиции.

Нужно отметить, что в отдельных странах название России не повторяет собственного, российского, самоназвания. Например, в Финляндии и Эстонии Россию именуют «Венайя» и «Венемаа», что связано с проживанием в древности юго-восточнее этих территории племён венетов (венедов). В латышском языке Россия – Криевия. Название связано с племенами кривичей.

Судя по всему, у украинских «учёных» теперь найдётся много времени и средств для того, чтобы удовлетворить потребности определённых лиц в переименованиях. При этом любое переименование для Украины - дополнительная возможность олигархов заработать на переиздании карт, учебников, энциклопедий. Заработок - за счёт собственных граждан и тех самых финансовых вливаний со стороны Запада, которые определяются как «средства для поддержки Украины». Чем больше таких переименований, тем ближе «глобус Украины».
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19 комментариев
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  1. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 06:59
    +1
    А вот это уже действительно очень похоже на агонию.
    1. Вождь_Бармалеев
      Вождь_Бармалеев Сегодня, 07:07
      +1
      В 1969 году вышла замечательная книга - Как погасло солнце, или История Тысячелетней Диктатории Огогондии, которая существовала 13 лет 5 месяцев и 7 дней. Она стала редкостью сразу после выхода, но сейчас её можно найти и на фантлабе и на флибусте. ОЧЕНЬ рекомендую, так как всё, что творится в правящей верхушке Украины в ней прописано так сочно, так красиво, что читая подобные новости я всё время вспоминаю эту книжку, особенно её финал. Рекомендую.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 07:19
        0
        Зеля с ума походу тихо сползает - в КП написали что он санкции наложил на российское Спортлото. laughing
        1. Лоцман
          Лоцман Сегодня, 07:26
          0
          Тут надо отдать должное КП - редкостная помойка. Ну как раз уровень свидомой Зе- ляндии.
  2. неприкаянный
    неприкаянный Сегодня, 07:02
    +3
    Маразм крепчает, почему бы и нам Украину не переименовать - Россией...
    1. Грац
      Грац Сегодня, 07:07
      +3
      с этим недоразумением придется заканчивать, не должно быть ничего с названием Украина, и название Украинцы тоже не должно существовать, оно должно быть упразднено, а население называться по территории проживания
    2. Дилетант
      Дилетант Сегодня, 07:08
      +1
      почему бы и нам Украину не переименовать

      Тот остаток, который останется после раздела территорий, ныне именуемый "Страна 404" между Россией и Польшей, следует назвать "Цэгабония" wassat
    3. Monarchist
      Monarchist Сегодня, 07:18
      +1
      Украина это Малороссия , такой и должна быть и войти в состав России как было до СССР. Декоммунизация же hi
    4. Luminman
      Luminman Сегодня, 07:22
      0
      Цитата: неприкаянный
      почему бы и нам Украину не переименовать

      В Скакуа Новую Гвинею...
  3. 2112vda
    2112vda Сегодня, 07:02
    +1
    Чем бы "дитя" не тешилось, лишь руко и мозгоблудием не занималось. А вот тут процесс мозгоблудия кипит со страшной силой.
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:04
    +1
    Это инициатива из серии: "... Кода собаке делать нечего она яй...а лижет..."
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:06
    +1
    По словам Зеленского, вопрос переименования России в Московию «нуждается в проработке, в том числе в плоскости исторического и культурного контекста»
    Вот оказывается, как "высоко" взлетела Украина и ее президент. Захотел переименовать соседнюю страну, без проблем - дал поручение после чего переименовал. Особенно умиляет "в плоскости исторического и культурного контекста". Какой в этой стране "исторический контекст" у всех на слуху. Действительно "глобус Украины" все ближе.
    1. Monarchist
      Monarchist Сегодня, 07:20
      0
      Да там мания величия крепчает от повышения доз зелья wassat
  6. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
  7. svp67
    svp67 Сегодня, 07:07
    +1
    Зеленский поручил премьеру Украины «комплексно проработать вопрос» о переименовании России в Московию
    Да какие ж проблемы, можете все... рассмотреть, утвердить, устроить банкет... но что это изменит?
  8. kebeskin
    kebeskin Сегодня, 07:12
    +1
    Чем не клоун, этот петрушка насаженый на руку.
  9. bambr731
    bambr731 Сегодня, 07:19
    +1
    Это уже мания величия у Зели. Страны по желанию переименовывать и историю переписывать это вам не хухры-мухры. А с автором статьи согласен
    любое переименование для Украины - дополнительная возможность олигархов заработать на переиздании карт, учебников, энциклопедий. Заработок - за счёт собственных граждан и тех самых финансовых вливаний со стороны Запада, которые определяются как «средства для поддержки Украины». Чем больше таких переименований, тем ближе «глобус Украины»
  10. Luminman
    Luminman Сегодня, 07:20
    0
    «комплексно проработать вопрос» о переименовании России в Московию


    Флаг полностью соответствует содержанию украинской власти... wink
  11. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:21
    0
    Зе продолжает играть в КВН .По сценарию должны быть бурные аплодисменты,переходящие в овации.Будут сегодня аплодисменты.У ВС РФ утро началось без кофе.
  12. Лена Петрова
    Лена Петрова Сегодня, 07:25
    0
    Всё же Зе стал делиться забористым коксом и со своим окружением.