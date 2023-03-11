Зеленский поручил премьеру Украины «комплексно проработать вопрос» о переименовании России в Московию

Поручаю проинформировать по итогам этой работы меня и лично автора петиции.

Глава киевского режима Владимир Зеленский решил не оставлять без внимания петицию, в которой «инициативные» граждане просят переименовать Россию в Московию. Судя по активности в плане подписания петиции, для отдельно взятых граждан (которые могут находиться и далеко за пределами самой Украины) такое переименование является наиболее «важной и значимой» темой на сегодняшний день.По словам Зеленского, вопрос переименования России в Московию «нуждается в проработке, в том числе в плоскости исторического и культурного контекста». В связи с этим украинский президент заявил, что направил поручение о «комплексной проработке вопроса» премьеру Денису Шмыгалю. По заявлению Зеленского, «поручено привлечь к этому научные учреждения».Зеленский:Нужно отметить, что в отдельных странах название России не повторяет собственного, российского, самоназвания. Например, в Финляндии и Эстонии Россию именуют «Венайя» и «Венемаа», что связано с проживанием в древности юго-восточнее этих территории племён венетов (венедов). В латышском языке Россия – Криевия. Название связано с племенами кривичей.Судя по всему, у украинских «учёных» теперь найдётся много времени и средств для того, чтобы удовлетворить потребности определённых лиц в переименованиях. При этом любое переименование для Украины - дополнительная возможность олигархов заработать на переиздании карт, учебников, энциклопедий. Заработок - за счёт собственных граждан и тех самых финансовых вливаний со стороны Запада, которые определяются как «средства для поддержки Украины». Чем больше таких переименований, тем ближе «глобус Украины».