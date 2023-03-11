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Глава Чечни показал трофейные ПЗРК, включая Stinger американского производства

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Глава Чечни показал трофейные ПЗРК, включая Stinger американского производства

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал фото, на котором он стоит с трофейным оружием, добытым нашими войсками в ходе специальной военной операции. Речь идёт о переносных зенитных ракетных комплексах (ПЗРК) «Игла» и Stinger, которыми собирались воспользоваться украинские войска. Причём «Игла» была поставлена ВСУ одной из восточноевропейских стран, входящих на данный момент в НАТО.


Рамзан Кадыров:

НАТО специально оставило эти подарки для нас.

По словам главы Чечни, это лишь малая часть тех объёмов оружия, которые переданы НАТО для Украины и которые в итоге оказались российскими трофеями. Рамзан Кадыров поблагодарил Североатлантический альянс «за предоставление разнообразного вооружения, которое интересно изучать».

Глава Чечни:

Не переживайте, друзья, мы обязательно вернём их натовским наёмникам, правда, не в целости и не в сохранности, если вы понимаете, о чём я…

Ранее в Бахмуте российские силы взяли множество трофеев в районе Забахмутка и при вхождении на территорию промышленного комплекса АЗОМ (Артёмовский завод обработки металлов).

Также Рамзан Кадыров сообщил о создании батальоном «Запад-Ахмат» дрона-камикадзе, способного эффективно поражать живую силу противника. Глава Чечни сообщил о том, что испытания такого дрона показали широкие возможности по его применению.
Использованы фотографии:
ТГ/Кадыров_95
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5 комментариев
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  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 07:41
    0
    Вот это поворот. Ещё дроны - камикадзе? Наверное завалить Украину задумали. А ведь многие кричали ещё до байрактары , что нужно развивать это направление. Сегодня глядишь и вначале СВО охоту бы устраивали бы на операторов байрактары и ТД.
    1. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 07:58
      +3
      кроме этого охоту бы устраивали бы на операторов байрактары и ТД.
      Буквально на днях наши уничтожили пункт управления БПЛА вместе с операторами, удары наносились и по ретрансляционным станциям комплекса управления.
    2. Egeny
      Egeny Сегодня, 08:07
      +2
      Наверное завалить Украину задумали.

      Вот "завалим" Артёмовск, Авдеевку, Марьинку и Угледар, тогда можно завалить и всё остальное... надеюсь.
  2. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 08:04
    +3
    Вчера читал, что Россия активно делится трофеями, в частности Стрингерами и Джавелинами, с китайцами и иранцами.
  3. ivan_nkl
    ivan_nkl Сегодня, 09:54
    0
    Глава Чечни показал трофейные ПЗРК

    Рамзан Ахматович красавчег