Глава Чечни показал трофейные ПЗРК, включая Stinger американского производства

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал фото, на котором он стоит с трофейным оружием, добытым нашими войсками в ходе специальной военной операции. Речь идёт о переносных зенитных ракетных комплексах (ПЗРК) «Игла» и Stinger, которыми собирались воспользоваться украинские войска. Причём «Игла» была поставлена ВСУ одной из восточноевропейских стран, входящих на данный момент в НАТО.
Рамзан Кадыров:
НАТО специально оставило эти подарки для нас.
По словам главы Чечни, это лишь малая часть тех объёмов оружия, которые переданы НАТО для Украины и которые в итоге оказались российскими трофеями. Рамзан Кадыров поблагодарил Североатлантический альянс «за предоставление разнообразного вооружения, которое интересно изучать».
Глава Чечни:
Не переживайте, друзья, мы обязательно вернём их натовским наёмникам, правда, не в целости и не в сохранности, если вы понимаете, о чём я…
Ранее в Бахмуте российские силы взяли множество трофеев в районе Забахмутка и при вхождении на территорию промышленного комплекса АЗОМ (Артёмовский завод обработки металлов).
Также Рамзан Кадыров сообщил о создании батальоном «Запад-Ахмат» дрона-камикадзе, способного эффективно поражать живую силу противника. Глава Чечни сообщил о том, что испытания такого дрона показали широкие возможности по его применению.