ВМС США впервые развертывают авианосец USS Gerald R. Ford со всей его авиацией

Военно-морские силы США готовят один из самых новых авианосцев USS Gerald R. Ford к предстоящим крупным учениям. Для этого на корабле развертывается вся авиация. Впервые, пишет Navy Times, все авианосное крыло было погружено на корабль в полном составе.
Учения COMPTUEX призваны оценить способность авианосной ударной группы вести боевые действия на море и наносить удары по противнику на суше посредством совместного планирования и выполнения различных сценариев обучения. Об этом заявила представитель 2-го флота лейтенант-коммандер Кристи Джонсон в беседе с Insider.
В авианосную ударную группу USS Gerald R. Ford входят 8-е авиационное крыло и 2 эсминца ВМС США USS McFaul и USS Thomas Hudner. Сам авианосец является первым в своем классе и стоил около 13 млрд долларов. В 2013 году его спустили на воду, в 2017 году впервые ввели в эксплуатацию, а развернули в составе авианосной ударной группы впервые в 2022 году.
Известно, что авианосец оснащен передовым специальным оборудованием, включая электромагнитные катапульты. Во время кратковременного развертывания авианосца в 2022 году на его борт погрузили до 80% авиакрыла, а теперь на авианосец погрузят всю доступную авиацию, включая истребители, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и вертолеты.
Как заявил командующий 12-й авианосной ударной группой контр-адмирал Грег Хаффман, авианосец продемонстрирует миру, как выглядят современные высокотехнологичные военно-морские боевые действия и интегрированная оперативная совместимость НАТО. Ожидается, что развертывание авианосца произойдет в конце 2023 года, поскольку все еще не решен ряд вопросов, в том числе и технического характера.
Следует отметить, что ВМС США уделяют авианосцам особое внимание, считая их, наряду с субмаринами, основой своей военно-морской мощи, представленной в разных уголках планеты. В первую очередь, авианосцы рассматриваются как важнейший участник противостояния с Китаем в Азиатско-Тихоокеанском регионе.