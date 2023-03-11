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ВМС США впервые развертывают авианосец USS Gerald R. Ford со всей его авиацией

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ВМС США впервые развертывают авианосец USS Gerald R. Ford со всей его авиацией

Военно-морские силы США готовят один из самых новых авианосцев USS Gerald R. Ford к предстоящим крупным учениям. Для этого на корабле развертывается вся авиация. Впервые, пишет Navy Times, все авианосное крыло было погружено на корабль в полном составе.


Учения COMPTUEX призваны оценить способность авианосной ударной группы вести боевые действия на море и наносить удары по противнику на суше посредством совместного планирования и выполнения различных сценариев обучения. Об этом заявила представитель 2-го флота лейтенант-коммандер Кристи Джонсон в беседе с Insider.

В авианосную ударную группу USS Gerald R. Ford входят 8-е авиационное крыло и 2 эсминца ВМС США USS McFaul и USS Thomas Hudner. Сам авианосец является первым в своем классе и стоил около 13 млрд долларов. В 2013 году его спустили на воду, в 2017 году впервые ввели в эксплуатацию, а развернули в составе авианосной ударной группы впервые в 2022 году.

Известно, что авианосец оснащен передовым специальным оборудованием, включая электромагнитные катапульты. Во время кратковременного развертывания авианосца в 2022 году на его борт погрузили до 80% авиакрыла, а теперь на авианосец погрузят всю доступную авиацию, включая истребители, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и вертолеты.

Как заявил командующий 12-й авианосной ударной группой контр-адмирал Грег Хаффман, авианосец продемонстрирует миру, как выглядят современные высокотехнологичные военно-морские боевые действия и интегрированная оперативная совместимость НАТО. Ожидается, что развертывание авианосца произойдет в конце 2023 года, поскольку все еще не решен ряд вопросов, в том числе и технического характера.

Следует отметить, что ВМС США уделяют авианосцам особое внимание, считая их, наряду с субмаринами, основой своей военно-морской мощи, представленной в разных уголках планеты. В первую очередь, авианосцы рассматриваются как важнейший участник противостояния с Китаем в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Использованы фотографии:
Wikipedia / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Ridge Leon
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11 комментариев
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  1. Horn
    Horn Сегодня, 08:38
    +1
    При всей мощи авианосцев, это называется "все яйца в одной мошонке".
    1. ishinmaikl
      ishinmaikl Сегодня, 09:05
      +2
      Авианосец лишь часть целого ..
      У каждой части свои задачи
      1. Петр_Колдунов
        Петр_Колдунов Сегодня, 09:19
        0
        Но при этом он - основная часть этого целого. Остальное - это малозначимые аксессуары.
  2. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 08:55
    +2
    В первую очередь, авианосцы рассматриваются как важнейший участник противостояния с Китаем в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    Чем больше шкаф, тем громче падает. Даже могу с кем-нибудь поспорить на коньяк, что Китай это докажет.
    1. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Сегодня, 09:07
      0
      Цитата: НДР-791
      Даже могу с кем-нибудь поспорить на коньяк, что Китай это докажет.

      Ну, с британским они не справились. Отправили варшавянки, те контролировались астьютами
    2. sdivt
      sdivt Сегодня, 09:13
      0
      Цитата: НДР-791
      Чем больше шкаф, тем громче падает. Даже могу с кем-нибудь поспорить на коньяк, что Китай это докажет.

      В прошлом году немало спорщиков ждали ответа Китая на визит Нэнси Пелоси на Тайвань
      Вот только не помню, дождались, нет?)
  3. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 08:58
    +1
    Хочу посмотреть, как эта посудина пойдёт на дно в результате ударов гиперзвуковых ПКР.
    Принципиально...
    1. леонидыч
      леонидыч Сегодня, 09:07
      +1
      С появление гиперзвукового оружия авианосцы стали угрозой только для тех стран где пока нет такого оружия. А для нас и Китая это просто большая и очень дорогостоящая мишень.
      1. ishinmaikl
        ishinmaikl Сегодня, 09:09
        0
        И с каких же носителей вы собираетесь стрелять в эту мишень?
        С какого расстояния?
  4. Добрый
    Добрый Сегодня, 09:08
    +1
    "Цирконы" довольно улыбаясь , застыли в ожидании старта!
  5. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 09:13
    -1
    вианосец оснащен передовым специальным оборудованием, включая электромагнитные катапульты.

    На этом авианосце самым распространенным блюдом будут
    Вароный яйса
    feel