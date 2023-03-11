Норвежский министр обороны: Украина испытывает острую потребность в защите от ракетных ударов

Украина испытывает острую потребность в защите от ракетных ударов. Надеемся, что дополнительные комплексы помогут повысить украинскую безопасность.

Норвежские спонсоры киевского режима решили дополнительно помочь ВСУ поставками зенитных ракетных комплексов. Речь идёт о двух ЗРК NASAMS. Заявление о «дополнительной поддержке» было сделано министром обороны Норвегии во время встречи в Киеве с Владимиром Зеленским.Арильд Грам:При этом чиновник норвежского правительства подчеркнул, поставка двух дополнительных ЗРК произойдёт только после одобрения со стороны Вашингтона. Это аргументировано тем, что NASAMS – норвежско-американские комплексы противовоздушной обороны, а потому без согласования с партнёрами действовать Осло не будет. Пока в США по поводу одобрения не высказывались.Украинская сторона планирует как минимум один дополнительный NASAMS разместить в Киеве «для прикрытия важных государственных объектов». Тот факт, что эти объекты не особенно защищены, продемонстрировал недавний российский удар, при котором сначала были задействованы ложные цели, а затем нанесены ракетные удары. Итогом стало поражение целого ряда объектов, включая используемую противником ТЭЦ-5. Также не нашлось у ВСУ аргументов против российских гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал». А ведь ещё совсем недавно на Украине называли «Кинжалы» «мультиками Путина». Получается, что военные объекты от Киевской области до Львова в одночасье были поражены «мультиками». Примечательно, как поменялась риторика украинского военного и политического руководства, вдруг (после «мультиков») заявившего, что у Украины нет средств для перехвата гиперзвуковых ракет. Только таких средств нет не только у Украины, но и у любого из её западных спонсоров.