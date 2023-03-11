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Норвежский министр обороны: Украина испытывает острую потребность в защите от ракетных ударов

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Норвежский министр обороны: Украина испытывает острую потребность в защите от ракетных ударов

Норвежские спонсоры киевского режима решили дополнительно помочь ВСУ поставками зенитных ракетных комплексов. Речь идёт о двух ЗРК NASAMS. Заявление о «дополнительной поддержке» было сделано министром обороны Норвегии во время встречи в Киеве с Владимиром Зеленским.


Арильд Грам:

Украина испытывает острую потребность в защите от ракетных ударов. Надеемся, что дополнительные комплексы помогут повысить украинскую безопасность.

При этом чиновник норвежского правительства подчеркнул, поставка двух дополнительных ЗРК произойдёт только после одобрения со стороны Вашингтона. Это аргументировано тем, что NASAMS – норвежско-американские комплексы противовоздушной обороны, а потому без согласования с партнёрами действовать Осло не будет. Пока в США по поводу одобрения не высказывались.

Украинская сторона планирует как минимум один дополнительный NASAMS разместить в Киеве «для прикрытия важных государственных объектов». Тот факт, что эти объекты не особенно защищены, продемонстрировал недавний российский удар, при котором сначала были задействованы ложные цели, а затем нанесены ракетные удары. Итогом стало поражение целого ряда объектов, включая используемую противником ТЭЦ-5. Также не нашлось у ВСУ аргументов против российских гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал». А ведь ещё совсем недавно на Украине называли «Кинжалы» «мультиками Путина». Получается, что военные объекты от Киевской области до Львова в одночасье были поражены «мультиками». Примечательно, как поменялась риторика украинского военного и политического руководства, вдруг (после «мультиков») заявившего, что у Украины нет средств для перехвата гиперзвуковых ракет. Только таких средств нет не только у Украины, но и у любого из её западных спонсоров.
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7 комментариев
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  1. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 08:38
    -6
    Надеемся, что дополнительные комплексы помогут повысить украинскую безопасность.

    Сначала - поставки ЗРК, а потом смотря на вялую реакцию РФ, НАТО объявит о закрытии неба Украины для ВКС РФ и введёт на Украину свои войска под флагами США, Польши, Румынии, Франции, Германии.
    Киев снова станет польским городом, Одесса, Николаев, Херсон - базами ВМС США.


    МИД РФ продолжит слёзно причитать и плакаться про мирные переговоры с дорогими нацистскими партнёрами Украины без предварительных условий. Мы грозно продолжим ничего не начинать.
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 09:08
      0
      Норвежский министр обороны: Украина испытывает острую потребность в защите от ракетных ударов
      а Югославия не нуждалась? А Ирак? А Ливия? Продолжать?
    2. Дилетант
      Дилетант Сегодня, 09:09
      +1
      Киев снова станет польским городом

      Киев НИКОГДА не был польским городом. И никогда не будет не смотря на "иханые хотелки".
    3. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 09:16
      0
      Да не помогут западные ЗРК,те же NASAMS.Их уже уничтожают.Подробности удара 9 марта.
      Как рассказали источники, вхожие в политическое закулисье бандерштата, удар пришелся по бункерным центрам управления и планирования, а также по ПВО/РЛС. Инсайдеры сообщили о больших потерях среди офицерского состава, в том числе американского. Похоже, сильно досталось «теневому Генштабу» прокси-НАТО.По слухам, которые гуляют в укрнете, 9 марта американское посольство в Киеве посетила большая делегация укро-Генштаба. Похоже, что состоялась передача списков звездно-полосатых «двухсотых».

      Кроме того, стало известно о попаданиях по ЗРК Iris-r и Nasams, который отработали по ракетам-пустышкам и были уничтожены летящими следом «Иксами».Что показательно: те украинские интернет-ресурсы, которые об этом сообщили, были заблокированы самостийной Минцифрой. Под раздачу сразу же попало аж 25 паблика, что косвенно свидетельствует об истерике в киевской хунте.


      Паблик «Харьков» рассказал о не менее пятнадцати взрывах и ударах по ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5. Повреждены ли они, пока неизвестно, но местные жители написали об отключениях электро- и водоснабжения. Отдельно озвучивается предположение, что уничтожены тайные казармы ВСУшников, поскольку СБУ начала «фильтрационные» мероприятия. «В Запорожской области сразу 5 ракет попали в объект критической инфраструктуры», — сообщила газета «Українська правда» со ссылкой на официальных лиц областной администрации.

      https://svpressa.ru/war21/article/364901/
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:43
    +1
    Норвежские спонсоры киевского режима решили дополнительно помочь ВСУ... Речь идёт о двух ЗРК NASAMS
    Если оглянуться на исторические факты, то не удивительно, что Норвегия так заботится о киевском режиме. Еще в 1925 г. прошлого столетия в Норвегии появилось профашистское движение "Отечественная лига", а после оккупации Норвегии в 1940г. профашистские организации тесно сотрудничали с оккупационным режимом, а в последующем воевали против СССР. Ну а сегодня, как не помочь новым нацистам да если еще вся Европа подключилась к этому. Нет, чтобы тихо, мирно сидеть на своей территории качать нефть и продавать ее своим партнерам, так нет необходимо обязательно влезть в военный конфликт.
  3. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 09:03
    +1
    Ой, а що сталося??? Они же из 80 ракет 95 сбивают! laughing tongue wassat
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:13
    0
    Самое время СФ организовать учебные практические ракетные стрельбы на линии о.Медвежий - о Ян Майен.И не только корабли привлечь ,но и ТУ 22.И не забыть аэродром Нагурское на ЗФИ.Что давно не устраивался нами " звёздный" учебный налёт на радар в Тромсё.