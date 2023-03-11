Норвежский министр обороны: Украина испытывает острую потребность в защите от ракетных ударов

Норвежские спонсоры киевского режима решили дополнительно помочь ВСУ поставками зенитных ракетных комплексов. Речь идёт о двух ЗРК NASAMS. Заявление о «дополнительной поддержке» было сделано министром обороны Норвегии во время встречи в Киеве с Владимиром Зеленским.
Арильд Грам:
Украина испытывает острую потребность в защите от ракетных ударов. Надеемся, что дополнительные комплексы помогут повысить украинскую безопасность.
При этом чиновник норвежского правительства подчеркнул, поставка двух дополнительных ЗРК произойдёт только после одобрения со стороны Вашингтона. Это аргументировано тем, что NASAMS – норвежско-американские комплексы противовоздушной обороны, а потому без согласования с партнёрами действовать Осло не будет. Пока в США по поводу одобрения не высказывались.
Украинская сторона планирует как минимум один дополнительный NASAMS разместить в Киеве «для прикрытия важных государственных объектов». Тот факт, что эти объекты не особенно защищены, продемонстрировал недавний российский удар, при котором сначала были задействованы ложные цели, а затем нанесены ракетные удары. Итогом стало поражение целого ряда объектов, включая используемую противником ТЭЦ-5. Также не нашлось у ВСУ аргументов против российских гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал». А ведь ещё совсем недавно на Украине называли «Кинжалы» «мультиками Путина». Получается, что военные объекты от Киевской области до Львова в одночасье были поражены «мультиками». Примечательно, как поменялась риторика украинского военного и политического руководства, вдруг (после «мультиков») заявившего, что у Украины нет средств для перехвата гиперзвуковых ракет. Только таких средств нет не только у Украины, но и у любого из её западных спонсоров.