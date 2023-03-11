Заместитель постпреда России рассказал, что «мирный план» президента Украины исключили из резолюции Генассамблеи ООН

Антироссийскую политику Запад пытается поводить по всем направлениям, в том числе и через главную мировую организацию – ООН.Уже не раз Киев и его западные партнёры пытались продавать через ООН резолюции против России. Пока же в полной мере эти планы реализовать не удаётся.Напомним, что в прошлом месяце Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, которую считают антироссийской. Однако, по словам первого заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского, содержание итоговой резолюции, принятой Генассамблей по сравнению с тем, что изначально предлагала Украина и западные страны, было сильно изменено не в угоду Киеву и Западу.Полянский отметил, что в документ было внесено столько поправок, что даже Россия могла бы его поддержать, настолько была это резолюция безобидной.Самое главное, что из резолюции исключили «мирный план» президента Зеленского, добавил дипломат. Инициаторам принятия этой резолюции пришлось пойти на это, так как многие страны отказались поддержать её в таком варианте, считая её больше похожей на ультиматум.Генассамблея ООН приняла резолюцию по Украине 23 февраля 2023 года. Её поддержало 141 государство, 32 – воздержались и 7 проголосовало против.