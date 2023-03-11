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Заместитель постпреда России рассказал, что «мирный план» президента Украины исключили из резолюции Генассамблеи ООН

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Заместитель постпреда России рассказал, что «мирный план» президента Украины исключили из резолюции Генассамблеи ООН

Антироссийскую политику Запад пытается поводить по всем направлениям, в том числе и через главную мировую организацию – ООН.


Уже не раз Киев и его западные партнёры пытались продавать через ООН резолюции против России. Пока же в полной мере эти планы реализовать не удаётся.

Напомним, что в прошлом месяце Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, которую считают антироссийской. Однако, по словам первого заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского, содержание итоговой резолюции, принятой Генассамблей по сравнению с тем, что изначально предлагала Украина и западные страны, было сильно изменено не в угоду Киеву и Западу.

Полянский отметил, что в документ было внесено столько поправок, что даже Россия могла бы его поддержать, настолько была это резолюция безобидной.

Самое главное, что из резолюции исключили «мирный план» президента Зеленского, добавил дипломат. Инициаторам принятия этой резолюции пришлось пойти на это, так как многие страны отказались поддержать её в таком варианте, считая её больше похожей на ультиматум.

Генассамблея ООН приняла резолюцию по Украине 23 февраля 2023 года. Её поддержало 141 государство, 32 – воздержались и 7 проголосовало против.
Автор:
Использованы фотографии:
Википедия/Patrick Gruban
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11 комментариев
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  1. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 08:48
    +1
    Генассамблея ООН приняла резолюцию по Украине 23 февраля 2023 года. Её поддержало 141 государство, 32 – воздержались и 7 проголосовало против.

    И что это за победа России, если принятая резолюция ГА ООН призывает РФ отойти к границам 2013 года, то есть вернуть Украине Крым и Донбасс?
    1. ННиколаичЪ
      ННиколаичЪ Сегодня, 08:55
      +1
      Это такие дипломатические выкрутасы, типа нас опустили, но не очень, расслабляемся и получаем удовольствие,, блиннн..
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:51
    +2
    даже Россия могла бы его поддержать, настолько была это резолюция безобидной
    Странно, что еще появляются "безобидные" для России резолюции ООН. При этом российская сторона назвала эту резолюцию «вредоносной и однобокой» В последние годы, что не резолюция ООН, Совета Европы, ПАСЕ, ОБСЕ..., то шедевр русофобства и открытой ненависти к нашей стране.
    многие страны отказались поддержать её в таком варианте, считая её больше похожей на ультиматум
    Так это и был неприкрытый ультиматум нацарапанный украинской стороной при поддержке "друзей Украины". Радует то, что число стран полностью поддерживающих Украину и все,что предлагается Западом по отношению к ней начинает медленно, но уменьшаться.
  3. Михаил Драбкин
    Михаил Драбкин Сегодня, 08:53
    +2
    Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, которую ошибочно считают антироссийской.
    А ведь Россия на самом деле нанесла Украине дипломатическое поражение !!!
    .
    —-Неужели??? Так тогда и оружие Украине на самом деле не антироссийское - вот, ведь истребители не вошли в пакет помощи. Это-ли не свидетельство поражения Запада…
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 08:55
    +4
    Пока ВСУ не сломанно и не деморализованно НИКАКИХ мирных планов не будет, Запад делает ставку на конт наступление. Да и слом ВСУ не даёт гарантии всё чаще мелькает информация о введении войск НАТО, так что для нас все очень и очень не просто.
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 08:59
      +5
      Что всё очень не просто, это со времён "жестов доброй воли" было ясно. Как, собственно, и то что крайну поделят. А для этого в любом случае войска наты вводить придётся - других же там давно нету.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 09:10
        +1
        НДР-791 hi, пока Вашингтон не даст отмашку дележа не будет, а вот при его осуществлении что достанется нам? Войска НАТО будут забирать территории с ходу не встречая сопротивление ВСУ а значит у них БОЛЬШОЕ преимущество, а наши будут вгрызаться с огромным трудом, вот и вопрос что с того дележа достанется России. СССР и Запад делили Европу, но тогда СССР имел БОЕВУЮ армию руководство думающее про интересы своего государства то есть это была реальная сила а что сейчас.
  5. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 09:02
    0
    Все таки западное сообщество старается держать "двери открытыми", на всякий случай.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:08
    0
    При обсуждении резолюции раздовался порасячий визг от тех кто хотел протащить украинский мирный " план"?.Сейчас из куева завизжат,боррель перепутал вместо тяжёлых вооружений закупил тяжёлые наркотики,т.е " план".
  7. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 09:37
    0
    Не похоже что запад вообще собирается переговоры вести, а просто тянет время.
  8. syabroleonid
    syabroleonid Сегодня, 09:51
    0
    Наверное кто-то даже читал этот текст Резолюции. Есть тут такие знатоки?