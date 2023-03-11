Американский аналитик назвал фактор возможного поражения Тайваня и США в случае конфронтации с Китаем

Если в Азиатско-Тихоокеанском регионе разгорится война между Китаем и США из-за Тайваня, то ее исход решит не вооруженное противостояние, а масштабная блокада острова Китаем. Об этом пишет бывший сотрудник Управления оборонной разведки Пентагона Лонни Хенли.По утверждению аналитика, блокада будет включать в себя перехват кораблей с грузами в море, но главное внимание Китай уделит блокированию аэродромов и портов на западном побережье Тайваня. Пекин может позволить себе бесконечную блокаду острова.Тайваню для прорыва блокады потребуются очень большие инвестиции США. Без них речь может идти лишь о победе в первом столкновении, которая будет заключаться в отражении китайского десанта. Но выиграть войну в целом Тайвань не сможет, даже при прямом участии США в конфликте.Между тем, Китай не скрывает, что готовится к блокаде Тайваня. Например, во время масштабных маневров Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в августе 2022 года отрабатывались действия по созданию «закрытых зон» вблизи крупных портов. Также отрабатывались установление превосходства в воздухе, нанесение морских и наземных ударов, противолодочная война.Лонни Хенли считает, что прорыв китайской блокады не будет простой задачей. Американским военным и политикам не стоит испытывать иллюзий на этот счет. По оценке военного эксперта, ничто из того, что вооруженные силы Соединенных Штатов делают или планируют сделать, не поможет достижению победы над Китаем и разблокированию острова.Аналитик разделяет возможные военные действия Китая против Тайваня на две категории. Первая – «наказание и принуждение», вызывающее изменение политического курса острова на более приемлемый. Вторая – действия по завоеванию Тайваня и его включению в состав КНР. Высадка десанта является одним из основных вариантов завоевания Тайваня, но это потребует достижения хотя бы частичного превосходства в воздухе, на море и в информационном пространстве. Ограниченная блокада рассматривается как способ обеспечения высадки десантных сил.Альтернативный сценарий – введение максимально жесткой блокады острова, пока он не подчинится или не рухнет. Такая блокада может быть бесконечной. В аналитических работах китайских военных экспертов стратегическая блокада острова рассматривается как основной тип операции, наравне с операцией по высадке десанта на остров.Военные специалисты Китая специально исследуют операции по перехвату и высадке торговых судов. Но, помимо перехвата судов, блокада будет включать огневые удары по ключевым объектам на Тайване, уничтожение портов и аэродромов, минирование морских подходов, кибератаки на ключевые информационные системы и ИТ-инфраструктуру.Особенности географии Тайваня лишь упрощают задачи по блокаде острова ввиду небольшого количества глубоководных портов. Любые попытки доставить грузы на остров должны будут осуществляться через западные порты, приближенные к Китаю.Американский аналитик делает вывод, что возможных сценариев развития событий всего два: или Китай быстро заставит Тайвань сдаться, или он уничтожит его политическую и экономическую системы многолетней тотальной блокадой.