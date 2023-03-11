Военное обозрение
Войти Регистрация

Американский аналитик назвал фактор возможного поражения Тайваня и США в случае конфронтации с Китаем

9
Американский аналитик назвал фактор возможного поражения Тайваня и США в случае конфронтации с Китаем

Если в Азиатско-Тихоокеанском регионе разгорится война между Китаем и США из-за Тайваня, то ее исход решит не вооруженное противостояние, а масштабная блокада острова Китаем. Об этом пишет бывший сотрудник Управления оборонной разведки Пентагона Лонни Хенли.


По утверждению аналитика, блокада будет включать в себя перехват кораблей с грузами в море, но главное внимание Китай уделит блокированию аэродромов и портов на западном побережье Тайваня. Пекин может позволить себе бесконечную блокаду острова.

Тайваню для прорыва блокады потребуются очень большие инвестиции США. Без них речь может идти лишь о победе в первом столкновении, которая будет заключаться в отражении китайского десанта. Но выиграть войну в целом Тайвань не сможет, даже при прямом участии США в конфликте.

Между тем, Китай не скрывает, что готовится к блокаде Тайваня. Например, во время масштабных маневров Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в августе 2022 года отрабатывались действия по созданию «закрытых зон» вблизи крупных портов. Также отрабатывались установление превосходства в воздухе, нанесение морских и наземных ударов, противолодочная война.

Лонни Хенли считает, что прорыв китайской блокады не будет простой задачей. Американским военным и политикам не стоит испытывать иллюзий на этот счет. По оценке военного эксперта, ничто из того, что вооруженные силы Соединенных Штатов делают или планируют сделать, не поможет достижению победы над Китаем и разблокированию острова.


Аналитик разделяет возможные военные действия Китая против Тайваня на две категории. Первая – «наказание и принуждение», вызывающее изменение политического курса острова на более приемлемый. Вторая – действия по завоеванию Тайваня и его включению в состав КНР. Высадка десанта является одним из основных вариантов завоевания Тайваня, но это потребует достижения хотя бы частичного превосходства в воздухе, на море и в информационном пространстве. Ограниченная блокада рассматривается как способ обеспечения высадки десантных сил.

Альтернативный сценарий – введение максимально жесткой блокады острова, пока он не подчинится или не рухнет. Такая блокада может быть бесконечной. В аналитических работах китайских военных экспертов стратегическая блокада острова рассматривается как основной тип операции, наравне с операцией по высадке десанта на остров.

Военные специалисты Китая специально исследуют операции по перехвату и высадке торговых судов. Но, помимо перехвата судов, блокада будет включать огневые удары по ключевым объектам на Тайване, уничтожение портов и аэродромов, минирование морских подходов, кибератаки на ключевые информационные системы и ИТ-инфраструктуру.

Особенности географии Тайваня лишь упрощают задачи по блокаде острова ввиду небольшого количества глубоководных портов. Любые попытки доставить грузы на остров должны будут осуществляться через западные порты, приближенные к Китаю.

Американский аналитик делает вывод, что возможных сценариев развития событий всего два: или Китай быстро заставит Тайвань сдаться, или он уничтожит его политическую и экономическую системы многолетней тотальной блокадой.
Автор:
Использованы фотографии:
Wikipedia / Baycrest
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
9 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Вованыч007
    Вованыч007 Сегодня, 09:12
    -1
    Америкосы по натуре очень трусливы. Куда бы не сунулись, везде выхватывают. За исключением тех, кто заведомо слабее. Поэтому если на их попытки давления, отвечать максимально жёстко, то общаться с ними гораздо проще. Чем постоянно выражать протесты, озабоченность и обеспокоенность... Молодец Си.
    1. Шептун
      Шептун Сегодня, 09:19
      +2
      Да, да, именно трусость они и показывают по всему миру. Трусость и бедность.
    2. dsk
      dsk Сегодня, 09:23
      +2
      Есть и третий вариант "сценария":
      Китай "выкупит" Тайвань. Его сроки не ограничивают, Тайвань китайскую территорию не обстреливает и китайцы не погибают.
      Тайвань на Китай первый не нападёт, они не самоубийцы и Си на это тоже не решится, у него есть другие возможности...
  2. paul3390
    paul3390 Сегодня, 09:21
    0
    Всё западное побережье Тайваня, ближнее к Китаю - это сплошная зона застройки. А там где её пятачками нет - горы. Что такое штурм высокоурбанизированной местности - мы хорошо видим в СВО.. А тут ещё с моря штурмовать, да плюс снабжение.. Так что - не думаю, что КНР в лобовую полезет. Очень уж сложная и затратная задача. А вот блокада - да, без поставок остров долго не продержится.. Прорыв же её американским флотом - вопрос открытый.. Проводить конвои при такой близости к материку - занятие философское..
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 09:52
      0
      Тут ещё интересно, а какой повод они найдут. Формально, Тайвань - это Китай, даже по признаниям Американцев.

      Блокада со стороны Китая может быть неполной, они могут легко пропускать еду, воду, медикаменты и прочие товары, но только через свою таможню. Так что о геноциде речь не идёт.

      Формально, со стороны Китая эта операция и может значится как обеспечение таможенного контроля.

      Тогда вмешательство штатов уже с точки зрения законов не оправдать.

      Да, конечно, это мало заботит сами Штаты и их европейских вассалов, но в последнее время и они уже не могут действовать без оглядки на остальной мир. Придётся ведь опять отправляться в турне по странам Ближнего Востока, Африки, Азии. А там могут сложиться другие мнения по этому поводу.
  3. михаилл
    михаилл Сегодня, 09:22
    0
    "Американский аналитик делает вывод, что возможных сценариев развития событий всего два: или Китай быстро заставит Тайвань сдаться, или он уничтожит его политическую и экономическую системы многолетней тотальной блокадой."
    Анализ удивительной глубины- Китай победит либо быстро, либо медленно. Третьего не дано.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:23
    0
    Американцы предлагают два американских плана по возвращению КНР в родную гавань ?И тут они свою волю пытаются диктовать. bullyУ КНР есть свой план - китайский.
    1. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 10:01
      0
      Американцы предлагают два американских плана по возвращению КНР в родную гавань ?

      реальный план возвращения Тайваня один - высосать и выбросить
  5. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 09:37
    -1
    Китай не глупый, а может мы им подсказываем. Это у нас соседи полудохлые у Китая помощнее, итак они недолюбливают китайцев, а это если ещё Тайвань начнут гнобить, америкосы только руки будут потирать. Мое ощущение что китайцы специально затягивают сатанистов на тайвань, в то место которое известно, нежели ждать где эти сатанисты внезапно ударят. Курс на свои чипы взят, зачем связываться с уезжающим в США производством. Это у нас нет, мы торопыги-максималисты, а у китайцев (а они никуда не торопятся) есть поговорка если долго сидеть у реки то можно дождаться проплывающий труп твоего врага.