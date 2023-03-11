В Генштабе ВСУ в косвенных формулировках признали потерю Дубово-Васильевки и прорыв российскими силами первой линии обороны на пути Бахмут-Славянск

ВСУ отразили атаки в районе Дубово-Васильевки.

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке косвенно (в весьма оригинальной трактовке) признал потерю контроля над селом Дубово-Васильевка, что к северо-западу от Бахмута. Если в предыдущих сводках украинское военное ведомство утверждало, что «отражены атаки в Дубово-Васильевке», то теперь формулировка изменилась:Напомним, что об освобождении этого населённого пункта в ДНР Евгений Пригожин сообщил в середине недели. Несколько дней ГШ ВСУ хранил по этому поводу молчание, продолжая «отбивать атаки на село». И вот – атаки «отбиваются» уже в «в районе села», что свидетельствует об отступлении украинских войск с первой линии обороны по направлению Бахмут-Славянск при её прорыве российскими силами.В утренней своей сводке украинский генеральный штаб подтверждает и продвижение российских сил к достаточно крупному селу Богдановка. Оно расположено неподалёку от Часова Яра.В случае успешных действий наши войска могут повернуть от Богдановки к дороге Артёмовск-Часов Яр и тем самым захлопнуть крышку «Бахмутского котла» для ВСУ западнее Хромово. Чтобы этого не произошло, командование ВСУ стягивает к городу дополнительные резервы в надежде взять во внешнее кольцо уже подразделения ЧВК «Вагнер». По оценкам экспертов, для успеха такого замысла командованию ВСУ придётся задействовать дополнительно не менее 30 тысяч человек и сотни единиц бронетехники и артиллерии. Противник, пока не создав такой группировки, пытается прощупывать российские силы юго-западнее Бахмута, в том числе нанося удары по району Курдюмовки со стороны Константиновки и Часова Яра.