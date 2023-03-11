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В Генштабе ВСУ в косвенных формулировках признали потерю Дубово-Васильевки и прорыв российскими силами первой линии обороны на пути Бахмут-Славянск

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В Генштабе ВСУ в косвенных формулировках признали потерю Дубово-Васильевки и прорыв российскими силами первой линии обороны на пути Бахмут-Славянск

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке косвенно (в весьма оригинальной трактовке) признал потерю контроля над селом Дубово-Васильевка, что к северо-западу от Бахмута. Если в предыдущих сводках украинское военное ведомство утверждало, что «отражены атаки в Дубово-Васильевке», то теперь формулировка изменилась:


ВСУ отразили атаки в районе Дубово-Васильевки.

Напомним, что об освобождении этого населённого пункта в ДНР Евгений Пригожин сообщил в середине недели. Несколько дней ГШ ВСУ хранил по этому поводу молчание, продолжая «отбивать атаки на село». И вот – атаки «отбиваются» уже в «в районе села», что свидетельствует об отступлении украинских войск с первой линии обороны по направлению Бахмут-Славянск при её прорыве российскими силами.



В утренней своей сводке украинский генеральный штаб подтверждает и продвижение российских сил к достаточно крупному селу Богдановка. Оно расположено неподалёку от Часова Яра.

В случае успешных действий наши войска могут повернуть от Богдановки к дороге Артёмовск-Часов Яр и тем самым захлопнуть крышку «Бахмутского котла» для ВСУ западнее Хромово. Чтобы этого не произошло, командование ВСУ стягивает к городу дополнительные резервы в надежде взять во внешнее кольцо уже подразделения ЧВК «Вагнер». По оценкам экспертов, для успеха такого замысла командованию ВСУ придётся задействовать дополнительно не менее 30 тысяч человек и сотни единиц бронетехники и артиллерии. Противник, пока не создав такой группировки, пытается прощупывать российские силы юго-западнее Бахмута, в том числе нанося удары по району Курдюмовки со стороны Константиновки и Часова Яра.
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8 комментариев
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  1. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 09:39
    0
    сколько смотрю на этого клоуна, столько раз возникает вопрос, а нож ему зачем?!
    1. Metallurg_2
      Metallurg_2 Сегодня, 09:47
      +1
      Харакири сделать в нужный момент. Катана на пикселе будет нелепо смотреться.
    2. 26rus
      26rus Сегодня, 09:52
      0
      [quote=а нож ему зачем?![/quote]
      Как вариант - чтобы чесаться под броником laughing
    3. Митирофан
      Митирофан Сегодня, 10:03
      0
      Цитата: Василенко Владимир
      сколько смотрю на этого клоуна, столько раз возникает вопрос, а нож ему зачем?!

      Я тоже этим вопросом озадачен ..95 квартал (продолжение)
      Он мне Яйценюка напоминает ..Скоро свалит на маями чую !
  2. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 09:43
    +1
    Благодаря успехам Вагнера складывается ситуация, которую еще недавно вряд ли кто-то моделировал. Причем не только со стороны хохла, но и с нашей стороны. Посмотрев на карту, можно оценить перспективы развития наступления. Если изначально речь шла об освобождении Артемовска и дальнейшем продвижении на север с осадой Северска, то сейчас мы видим успех на юго-западном и западном направлении с вариантом окружения Часова Яра и выхода к Константиновке, что кардинально меняет расклад на Донецком фронте.
    Сейчас важно действовать слаженно с МО, в чем есть большие сомнения. Регулярная армия в случае выхода из Кременского леса и взятия Угледара может отправить планы хохла пойти в наступление в мусорное ведро...
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 10:02
      0
      Мне бы очень хотелось верить в то, что разлада никакого на самом деле нет. Есть он в публичной плоскости, для чего - вопрос.

      Вы только подумайте, откуда у ЧВК могут появиться танки, самолёты!, постоянное пополнение БК со складов армии?

      Ведь яснее ясного, что они это не в магазине покупают. Или например, возможность рекрутировать заключённых минуя все установленные законы. Да это просто немыслимо без личного одобрения президента.

      Поэтому, думаю, что они действуют с армией под единым командованием. Внутри структуры у них могут быть свои порядки, а вне её - только общий план.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:04
      -1
      Вы очень веино заметили-действовать слаженно.Прекратить всякие дрязги и ненужный на войне пиар.И планы вместе с х о х л м в вонючее ведро
  3. ivan_nkl
    ivan_nkl Сегодня, 09:58
    +2
    В Генштабе ВСУ в косвенных формулировках признали потерю Дубово-Васильевки

    пусть косвенно, но признают превосходство ВагнерОв