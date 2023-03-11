Израильский чиновник назвал саудовско-иранские договоренности признаком слабости администрации США

Было ощущение слабости Америки и Израиля, поэтому Саудовская Аравия обратилась к другим каналам

Состоявшееся восстановление дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном стало поводом для обсуждения в израильской прессе. В сделке винят слабость президента США Джо Байдена и просчеты израильского руководства.Сама ссора Саудовской Аравии и Ирана была выгодна для Израиля, поскольку позволяла создать невыгодный для Тегерана расклад сил в регионе. Но в 2021 году Эр-Рияд и Тегеран начали переговоры о восстановлении отношений. Президент США Джо Байден и тогдашнее правительство Нафтали Беннета не сделали ничего для предотвращения восстановления ирано-саудовских отношений, пишет израильская пресса.- цитирует The Times of Israel слова высокопоставленного израильского чиновника.Сама сделка названа признаком слабости США.Отмечено, что ранее Саудовская Аравия стала развивать более тесные отношения с Китаем и Россией, демонстрируя отход от США, своего главного «старшего партнера» на протяжении многих десятилетий. Для заключения соглашения с Ираном Саудовская Аравия и воспользовалась посредничеством Китая, пишет израильское издание.Хотя Нафтали Беннет обвинил действующего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в допущении этой сделки, факт в том, что как раз при Беннете Тегеран и Эр-Рияд начали переговоры, а сейчас произошел лишь их закономерный финал.Израильская пресса обрушивается с критикой и на США. Слабость администрации президента Джо Байдена привела к тому, что США допустили ослабление позиций Вашингтона в Саудовской Аравии, усиление Китая в регионе, а также вели невнятную политику в отношении Ирана, то пытаясь восстановить ядерную сделку, то опять обвиняя Иран во всех грехах из-за сотрудничества с Россией.В любом случае, очевидно, что речь действительно может идти о политическом поражении Израиля и США в вопросах иранской политики. Восстановление отношений Саудовской Аравии и Ирана влечет за собой совершенно иные расклады на Ближнем Востоке.Израиль опять остается в одиночестве, без даже гипотетических региональных союзников, так что повод для беспокойства и критики у израильской прессы есть.