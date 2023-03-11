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Израильский чиновник назвал саудовско-иранские договоренности признаком слабости администрации США

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Израильский чиновник назвал саудовско-иранские договоренности признаком слабости администрации США

Состоявшееся восстановление дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном стало поводом для обсуждения в израильской прессе. В сделке винят слабость президента США Джо Байдена и просчеты израильского руководства.


Сама ссора Саудовской Аравии и Ирана была выгодна для Израиля, поскольку позволяла создать невыгодный для Тегерана расклад сил в регионе. Но в 2021 году Эр-Рияд и Тегеран начали переговоры о восстановлении отношений. Президент США Джо Байден и тогдашнее правительство Нафтали Беннета не сделали ничего для предотвращения восстановления ирано-саудовских отношений, пишет израильская пресса.

Было ощущение слабости Америки и Израиля, поэтому Саудовская Аравия обратилась к другим каналам

- цитирует The Times of Israel слова высокопоставленного израильского чиновника.

Сама сделка названа признаком слабости США.

Отмечено, что ранее Саудовская Аравия стала развивать более тесные отношения с Китаем и Россией, демонстрируя отход от США, своего главного «старшего партнера» на протяжении многих десятилетий. Для заключения соглашения с Ираном Саудовская Аравия и воспользовалась посредничеством Китая, пишет израильское издание.

Хотя Нафтали Беннет обвинил действующего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в допущении этой сделки, факт в том, что как раз при Беннете Тегеран и Эр-Рияд начали переговоры, а сейчас произошел лишь их закономерный финал.

Израильская пресса обрушивается с критикой и на США. Слабость администрации президента Джо Байдена привела к тому, что США допустили ослабление позиций Вашингтона в Саудовской Аравии, усиление Китая в регионе, а также вели невнятную политику в отношении Ирана, то пытаясь восстановить ядерную сделку, то опять обвиняя Иран во всех грехах из-за сотрудничества с Россией.

В любом случае, очевидно, что речь действительно может идти о политическом поражении Израиля и США в вопросах иранской политики. Восстановление отношений Саудовской Аравии и Ирана влечет за собой совершенно иные расклады на Ближнем Востоке.

Израиль опять остается в одиночестве, без даже гипотетических региональных союзников, так что повод для беспокойства и критики у израильской прессы есть.
Автор:
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14 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:28
    +3
    Зачем израильская пресса обрушилась на США ? Вроде посредник КНР. А понял ,бьют слабых.На КНР ссыкотливо обрушится.А кому сейчас легко ,Путин ВВ обещал глобальные потрясения. Не захотели принять мирнй план 2021 года ,получайте.
    1. Митирофан
      Митирофан Сегодня, 10:09
      0
      Было ощущение слабости Америки и Израиля, поэтому Саудовская Аравия обратилась к другим каналам

      Дальше без комментариев..Ждем провокаций
  2. Sith
    Sith Сегодня, 09:29
    +2
    Всемирный полицейский , что то перестал за всеми поспевать)
  3. parabyd
    parabyd Сегодня, 09:32
    +2
    Вот и славно. Худой мир лучше доброй ссоры. Сейчас такие новости в дефиците, поэтому им нельзя не радоваться.

    А Израилю, конечно, обидно, да и ладно, кого это, в конечном итоге, волнует. Будут больше думать о мирном решении проблем, нежели о бомбежках соседних государств.

    Ну и отдельно надо отметить Китай. Это его огромная победа, демонстрация стремления к объединению и миру, в пику американскому "Разделяй и властвуй". Красавцы. Щелкнули гегемона по носу в Иране и сразу же принялись давить на него в Сирии.
  4. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 09:36
    +5
    Насаждение "демократических ценностей" так нравится за пределами Европы, что все адекватные страны, пусть и не слишком любившие друг друга, стали сближаться - Иран и Саудовская Аравия, Россия и Китай и т.д. И неожиданно для себя мир вдруг откроет, что без стран Запада вполне можно жить.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 10:11
      0
      Цитата: Pharmacist
      ... И неожиданно для себя мир вдруг откроет, что без стран Запада вполне можно жить.

      Для тех, кто неплохо знает свою историю жизнь без западно-европейской и американской цивилизаций была естественным явлением тысячи лет.
      Так что России, как и большинству стран мира не входящих в кружок англосаксонского мира нужно просто вернуться к своим истокам и начинать строить свою жизнь в соответствии с национальными интересами, а не интересами "золотого миллиарда".
  5. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 09:42
    +3
    Пора, пора возвращаться Израилю в границы 1946 года! И давно пора! Надеюсь, новые друзья этому поспособствуют.
  6. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 09:45
    0
    Это не США слабые, а продажа без посредников (саудиты все равно отдают заработанные на нефти доллары в виде скупки долга или оружия) сланцевой нефти подразумевает уход с ближнего востока. Как не крути но это затраты в виде содержания Израиля, обязательств перед монархиями, коррупционные связи. А уход из ближнего востока позволит намного проще ударить по Китаю.
  7. Silver99
    Silver99 Сегодня, 09:47
    +5
    Задергались (((, не любят они мир, ну и кто тут агрессор ? Их философия стравливать народы и страны и на этом делать звонкую монету.
  8. zloybond
    zloybond Сегодня, 09:48
    +6
    Евреям очень нужна ссора между мусульманами. Везде лезут со своими торгашескими интригами.
    В 33 обьявили экономическую войну Германии, призывали весь мир к санкциям против немцев... если вдуматься в итоге получили лютого врага. Никому не обьясняя и не оправдываясь бомбят Дамаск.
    Кстати - а почему Россия все время оправдывается? Не пора ли перейти к инициативным наказаниям Запада? Или так и будем только в ответ что то мямлить? У нас нет прямого интереса и мнения? Как двоечник перед директором.
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:53
    +1
    У США сейчас не Израиль на уме ,у них есть любимый Еврей- не фашист ,вроде как и об Израиле думают ,косвенно.
  10. Иванушка Иванов
    Иванушка Иванов Сегодня, 09:55
    +1
    Иран должен сразу предупредить саудитов, что если Америка нападет, он /Иран/ разнесет всю нефтяную промышленность их /саудитов/ страны. Чтобы не было потом обид. Видимо, пинтоссы хотят таким образом себя обезопасить.
  11. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 10:01
    +3
    Рога израиля под кипой не спрятать. Им не нужно чтобы в регионе мусульманские страны жили в мире и согласии.
  12. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:07
    0
    Израильская пресса обрушивается с критикой и на США.
    Погрозили пальчиком хозяину. laughing Под одеялом. Иначе забьёт сапогом. wassat