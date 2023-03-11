Соединенные Штаты отвергают высказывания президента Республики Сербской Милорада Додика от 9 марта, в которых он неоднократно грозил отделением Республики Сербской от БиГ

Невероятно. Нед, попробуйте поменять «БиГ» на «Сербия», «Республика Сербская» на «Косово», Дейтонские соглашения на резолюцию СБ ООН 1244 и получите диагноз – раздвоение личности

В своем выступлении представитель американского Государственного департамента Нед Прайс выразил поддержку суверенитету, территориальной целостности и многонациональному устройству Республики Босния и Герцеговина. Кроме того, он пригрозил всем, кто стремится нарушить установленные порядки и Дейтонские соглашения, подписанные представителями Сербии, Хорватии, мусульман Боснии (бошняков) и касающиеся государственного устройства БиГ.Глава информационной службы российского Министерства иностранных дел Мария Захарова опубликовала комментарий высказывания Прайса в своем Telegram-канале.- заявил он.Сравнив позицию Вашингтона по косовскому вопросу со свежим заявлением представителя Госдепартамента, Захарова назвала отношение США к Республике Сербской (БиГ) и Косово «раздвоением личности».Она предложила заменить в заявлении Прайса несколько терминов.- рассуждает Захарова, намекая на признание Вашингтоном независимости Косово от Сербии в 2008 году при аналогичных обстоятельствах, причем вопреки резолюции Совбеза ООН.