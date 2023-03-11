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Захарова назвала отношение США к Республике Сербской (БиГ) и Косово «раздвоением личности»

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Захарова назвала отношение США к Республике Сербской (БиГ) и Косово «раздвоением личности»

В своем выступлении представитель американского Государственного департамента Нед Прайс выразил поддержку суверенитету, территориальной целостности и многонациональному устройству Республики Босния и Герцеговина. Кроме того, он пригрозил всем, кто стремится нарушить установленные порядки и Дейтонские соглашения, подписанные представителями Сербии, Хорватии, мусульман Боснии (бошняков) и касающиеся государственного устройства БиГ.


Глава информационной службы российского Министерства иностранных дел Мария Захарова опубликовала комментарий высказывания Прайса в своем Telegram-канале.

Соединенные Штаты отвергают высказывания президента Республики Сербской Милорада Додика от 9 марта, в которых он неоднократно грозил отделением Республики Сербской от БиГ

- заявил он.

Сравнив позицию Вашингтона по косовскому вопросу со свежим заявлением представителя Госдепартамента, Захарова назвала отношение США к Республике Сербской (БиГ) и Косово «раздвоением личности».

Она предложила заменить в заявлении Прайса несколько терминов.

Невероятно. Нед, попробуйте поменять «БиГ» на «Сербия», «Республика Сербская» на «Косово», Дейтонские соглашения на резолюцию СБ ООН 1244 и получите диагноз – раздвоение личности

- рассуждает Захарова, намекая на признание Вашингтоном независимости Косово от Сербии в 2008 году при аналогичных обстоятельствах, причем вопреки резолюции Совбеза ООН.
Использованы фотографии:
МИД РФ
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7 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:35
    -1
    А что такого ?Запад живёт по " правилам" : Врать ,врать и ещё раз врать.Врать для них легко .У них проблема - правду говорить.
    1. Kreta25
      Kreta25 Сегодня, 09:40
      -1
      "-Дойл, значит, вы мне соврали?
      -Да, сэр!
      -Почему?
      -Все врут." (сериал "Адаптация")
    2. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 10:04
      0
      Врать ,врать и ещё раз врать.Врать для них легко

      врать для Запада это как дышать - образ жизни...
  2. Reptiloid
    Reptiloid Сегодня, 09:38
    0
    Подобные заявления штатов в который раз подтверждают, что штаты боролись и борятся с православными славянами, что эти планы составлены гораздо раньше.
    Видно, что насчёт России, как бы она не называлссь, у штатников такие же планы. Разделить, отрывать кусочки
    1. Митирофан
      Митирофан Сегодня, 09:53
      -1
      Цитата: Reptiloid
      Подобные заявления штатов в который раз подтверждают, что штаты боролись и борятся с православными славянами, что эти планы составлены гораздо раньше.
      Видно, что насчёт России, как бы она не называлссь, у штатников такие же планы. Разделить, отрывать кусочки

      Все именно так ,а не как они нам тут втирают про демократию и прочею туфту о правах человеков и т.д.
      Настал час Х ..Либо Россия существует ,либо нет и русских с их православием и тысячелетней историей со времен Византийской империи тоже нет ..Кто что выбирает ,либо жрать от пуза ,либо держать строй в борьбе с очередным крестовым походом запада
      Кто не с нами,тот против нас Такова ситуация сейчас soldier
  3. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 09:41
    +1
    В каждой стране свои правила.
    В штатах об этом горланит Нед Прайс.
    У нас - Мария Захарова.
    Для меня оба трубадура уже с полгода - рупоры пропаганды, которую никто нормально не готовит для своих.
    Может на зарубежных читателей выступления Захаровой и оказывают какое то позитивное для России влияние.
  4. Митирофан
    Митирофан Сегодня, 09:46
    0
    Сербия ,это совесть России ..Вот англосаксы и пытаются бить в болевые точки наши Как бы еще сербов не погнали на войну с Россией Они умеют это разделять и стравливать !