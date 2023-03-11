В Грузии готовят новый «Кодекс обороны» для укрепления армии

Несовершенная система обязательной воинской повинности меняется

Министерство обороны Грузии подготовило новый «Кодекс обороны» страны, который, как там считают, станет важным шагом на пути усиления грузинской армии.Как сообщают в Минобороны Грузии, новый Кодекс исключает студентов из числа лиц подлежащих обязательной воинской повинности. При этом отмечается, что Кодекс создаст прочную основу для подготовки резерва, что важно для обороноспособности страны.Согласно новым правилам, только Минобороны Грузии будет организовывать набор и обучение военнослужащих по стандартам НАТО, а муниципалитеты лишатся этого права.- говорится в сообщении Минобороны Грузии.По новому кодексу все новобранцы будут нести только военную службу и служить в Силах обороны. Все новобранцы пройдут так же базовую начальную боевую подготовку и последующую спецподготовку.Что касается студентов, то они могут по желанию пройти национальную военную службу.Новый кодекс меняет условия отсрочки. В Минобороны страны говорят, что будет устранена юридическая лазейка и недобросовестное использование фиктивных «религиозных организаций» для ухода от воинской службы. Будут также улучшены социальные гарантии военнослужащих.Ожидается, что новый «Кодекс обороны» будет принят парламентом Грузии после 20 марта.