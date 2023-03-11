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В Грузии готовят новый «Кодекс обороны» для укрепления армии

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В Грузии готовят новый «Кодекс обороны» для укрепления армии

Министерство обороны Грузии подготовило новый «Кодекс обороны» страны, который, как там считают, станет важным шагом на пути усиления грузинской армии.


Как сообщают в Минобороны Грузии, новый Кодекс исключает студентов из числа лиц подлежащих обязательной воинской повинности. При этом отмечается, что Кодекс создаст прочную основу для подготовки резерва, что важно для обороноспособности страны.

Согласно новым правилам, только Минобороны Грузии будет организовывать набор и обучение военнослужащих по стандартам НАТО, а муниципалитеты лишатся этого права.

Несовершенная система обязательной воинской повинности меняется

- говорится в сообщении Минобороны Грузии.

По новому кодексу все новобранцы будут нести только военную службу и служить в Силах обороны. Все новобранцы пройдут так же базовую начальную боевую подготовку и последующую спецподготовку.

Что касается студентов, то они могут по желанию пройти национальную военную службу.
Новый кодекс меняет условия отсрочки. В Минобороны страны говорят, что будет устранена юридическая лазейка и недобросовестное использование фиктивных «религиозных организаций» для ухода от воинской службы. Будут также улучшены социальные гарантии военнослужащих.

Ожидается, что новый «Кодекс обороны» будет принят парламентом Грузии после 20 марта.
Автор:
Использованы фотографии:
Википедия/shioshvili
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19 комментариев
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  1. Aken
    Aken Сегодня, 10:16
    +3
    Очень важно, нужно и своевременно. Результата, правда не будет, но это и не требуется.
    1. Митирофан
      Митирофан Сегодня, 10:27
      +6
      Опять 08.08.08 хотят устроить ? В это раз Россия будет действовать жестко ,чисто ракетными ударами загасит все и всех ..Хватит уже выжидать и надеяться на авось пронесет .
      Планы англосаксов нам все известны и они нам уже не "партнеры" и тем более их вассалы .Подумайте грузины ,прежде чем сакашвилли выпускать и прочих буйных laughing
    2. кредо
      кредо Сегодня, 10:37
      0
      Цитата: Aken
      Очень важно, нужно и своевременно. Результата, правда не будет, но это и не требуется.

      Вы излишне категоричны.
      На самом деле указанный кодекс может быть калькой с "Кодекса обороны Франции" (учитывая то, что Зурабишвили, нынешний президент Грузии, является француженкой по рождению).
      Так вот французский кодекс кроме самой обороны Франции ещё предусматривает, в том числе, участие французских войск в защите граждан Франции за её пределами и прямой захват третьих стран.

      С развалом СССР Грузия только тем и занимается что ведёт постоянные гражданские войны внутри себя, а с созданием независимых республик - в Абхазии и Южной Осетии - не оставляет планов осуществить их захват, прописав такое право в указанном кодексе.
      Ну и конечно не надо забывать самых "миролюбивых на Земле" англосаксов, которым Грузия нужна исключительно задиристая и неадекватная для своих соседей, особенно России, поэтому они уж 100% поучаствуют в составлении такого кодекса обороны для Грузии, который даст им полную возможность завалить Грузию оружием и милитаризировать настолько, чтобы у них даже не осталось никакого сомнения, что всё их предназначение в этой жизни заключается только в одном - война со всеми и до последнего грузина. hi
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 10:41
        +3
        Там не только Абхазия и Южная Осетия.Там ещё Аджария,Борчалы, Джавахети. Грузии не позавидуешь.



        Вообще-то уже почти три десятилетия Самцхе-Джавахети является одним из самых неспокойных регионов Грузии. Проживающее там армянское население (многие армяне, кстати, являются обладателями второго гражданства — России или Армении), а также функционирующая в России так называемая «Джавахкская диаспора России» регулярно выступают с сепаратистскими лозунгами, дестабилизируя обстановку и провоцируя межнациональный раздор. В свое время Михаил Саакашвили, будучи у власти, нанес мощный удар по сепаратизму в Джавахети, отправив, в частности, лидера сепаратистов Ваагна Чахаляна на нары. Однако полностью пресечь армянский сепаратизм в Джавахети не удается и по сей день — в зависимости от внешнеполитической конъюнктуры этот пагубный процесс то затихает, то разгорается с новой силой.И 23 апреля этого года в Джавахети произошло то, что много лет назревало: армяне открыто заявили, что это их земля, а грузины здесь — гости. Как сообщил Haqqin.az высокопоставленный сотрудник правоохранительных органов Грузии, попросивший не указывать его имени, в тот день большая группа армян собиралась провести традиционное факельное шествие.«Эти шествия они проводят регулярно в преддверии 24 апреля. Однако на сей раз толпа армян была настроена крайне агрессивно, поскольку перед шествием молодежь приняла горячительные напитки. И когда на пути процессии попалась группа молодых грузин, армяне стали задирать их. Они кричали грузинам, почему, мол, они не признают «геноцид армян», почему не печалятся с ними в такой день, почему не поддерживают армян в Карабахе. В ответ грузины порекомендовали армянам избавиться от комплекса «вечной жертвы». Один из грузин заметил, что подобные мероприятия следует проводить в церкви, а не на улице. И тогда армяне заорали: «Джавахетия — наша земля, а вы тут гости, так что не указывайте нам, что делать».Как было установлено, словесная перепалка переросла в массовую драку после того, как один из армян ударил грузина.

        https://inosmi.ru/20160511/236477597.html



        Регион Квемо-Картли единственный в Грузии, где большинство населения представлено этническим меньшинством. Уже одно это дает Азербайджану ощутимые рычаги давления, и он, следуя за своим «старшим братом» – Турцией, старается делать свое давление максимально эффективным.Эрдоган очень метко назвал мечети своими солдатами, а минареты своими штыками. Наступление этой «армии» в Квемо-Картли, пожалуй, более эффективно, даже по сравнению с Аджарией. Мусульмане-аджарцы все-таки являются этническими грузинами, мусульмане же региона Квемо-Картли являются этническими азербайджанцами, никогда не разрывавшими связей со своей исторической родиной. Несколько столетий назад правитель Ирана Надиршах переселил в Картли тюркское племя борчало. Таким образом завоеватели меняли демографическую ситуацию на захваченных территориях, чтобы надежнее закрепить их за собой.

        https://ren.tv/blog/georgii-makharashvili/900549-polzuchaia-okkupatsiia-kak-azerbaidzhan-na-paru-s-turtsiei-poedaiut-gruziiu
        1. Aken
          Aken Сегодня, 10:46
          0
          Про Мингрелию забыли. Слыхал, мингрелы считают себя выше остальных племён.
          Кстати о Джавахетии. Альфа-групп пора создать свою ЧВК для защиты скважин минеральной воды.
          1. Orange-Bigg
            Orange-Bigg Сегодня, 11:08
            0
            Цитата: Aken
            Про Мингрелию забыли. Слыхал, мингрелы считают себя выше остальных племён.
            Кстати о Джавахетии. Альфа-групп пора создать свою ЧВК для защиты скважин минеральной воды.


            Про Мегрелию вроде как никто не заикается.Просто один из грузинских регионов.
            1. Aken
              Aken Сегодня, 11:26
              0
              Если умело поработать, как англосаксы работают... Да и побольше она быть должна. Три карты уже приведены и на них не все границы совпадают с административными.
      2. Aken
        Aken Сегодня, 10:44
        0
        Я говорил не о том, хорош кодекс или плох сам по себе. А о том, что для Грузии он бесполезен. Любой из соседей превосходит по потенциалу в разы.
        Понятно, что это делается против России. Но завалить оружием можно и без кодекса.
        Смысл вижу в одном - как-то примазаться к хозяевам. Типа, Грузия хоть и а Азии, но всё равно Европа.
        Если Табаки зарычит как тигр, он станет с Шер-ханом одной крови.
  2. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 10:23
    +3
    Стоило нам своими беженцами с деньгами улучшить экономику Грузии тут же решили эти деньги на очередную войнушку потратить. Это как алкашу денег дать на одежду, тут же пропьет. Зависимость (от алкоголя, США)никогда ни к чему хорошему не приводила.
  3. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 10:24
    +1
    Судя по событиям в Грузии, им только реформы армии там не хватало.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:44
      0
      Цитата: Pharmacist
      Судя по событиям в Грузии, им только реформы армии там не хватало.

      Для вступления в НАТО, необходимо произвести пакет мероприятий. Вот этот "кодекс", одно из положений пакета, а их там сотни.
      "Вступить можно, а выйти не возможно".
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 11:00
        0
        Не так прост Иванишвили,ни что так хорошо не выбивает протестную дурь ,как служба в армии. hi
  4. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 10:29
    +1
    Ожидается, что новый «Кодекс обороны» будет принят парламентом Грузии после 20 марта.
    Идиотизм какой то, когда лимитрофы начинают рассуждать о мироустройстве, о стратегии войн, устанавливаю "кодексы" обороны и нападения. При любой войне, жизнь лимитрофа 48 часов. Лучше бы молчали, может тогда война и обойдет вас стороной, как Швецию в 1940 году.
    1. Аристарх Пасечник
      Аристарх Пасечник Сегодня, 11:27
      0
      До сей поры война обходила Грузию, ещё и прибыль получали! Но видимо хозяев Грузии это не устраивает... американцам пофиг,, какая национальность гибнет, лишь бы она гибла за США!
  5. Artemion3
    Artemion3 Сегодня, 10:56
    +1
    Мда, подумать только, все "бывшие" республики сползли на путь войны.
    1. Митирофан
      Митирофан Сегодня, 11:08
      +1
      Цитата: Artemion3
      Мда, подумать только, все "бывшие" республики сползли на путь войны.

      Под кнутом финансовым англосаксов ,им пример "наши олигархи" ограбленные и униженные ,без Родины и презираемые
      Вот такие дела идут wink
      90-х пока не предвидеться ,а вот воевать увы придется и СВО это только начало ..Не получилось России опять избежать боевых действий \
      Нам бы с англосаксами схлестнутся(без яо и прочих сверхзвкуов) и отомстить ЗА ВСЕ !
      А они падлы уворачиваются и кидают на нас своих вассалов angry
      Ничего ,Россия теперь поняла ,что и почему И черти нам нам не братья Будем выжигать !
  6. kit88
    kit88 Сегодня, 11:18
    +1
    Студенты - главный протестный электорат любой страны, всегда против всего плохого, за все хорошее, и всё надо менять! Главные участники антиправительственных митингов.
    Ну, само собой в армии служить, сапоги носить не хотят категорически. И само собой по новому популистскому кодексу их в армию не призывают.
    1. Митирофан
      Митирофан Сегодня, 11:49
      0
      Цитата: kit88
      Студенты - главный протестный электорат любой страны, всегда против всего плохого, за все хорошее, и всё надо менять! Главные участники антиправительственных митингов.
      Ну, само собой в армии служить, сапоги носить не хотят категорически. И само собой по новому популистскому кодексу их в армию не призывают.

      Смотря ,что читают и в каких форумах общаются ..
      Вот у нас в России ,этот солдат явно не блогер и в чатах не общался про дерьмократию и т.д.
      ОН ВЫПОЛНЯЛ СВОЙ Долг !!!

      Этого парня нашли все же ..Где то в Якутии живет простой жизнью
      И на таких Россия держится , а не блохеров и прочих познеров и венедиктовых и т.д.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:22
    0
    Министерство обороны Грузии подготовило новый «Кодекс обороны» страны
    Да забрейте тех кто сегодня активно скачет перед парламентом и попробуйте вправить им мозги в воинском коллективе хоть по стандартам НАТО, хоть по грузинским стандартам. А то такие крикливо-смелые, что даже Абхазию возвращать собрались. Тогда не нужно будет думать и новом "кодексе обороны", т.к. обороняться не от кого будет.