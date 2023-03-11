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Под Сватово был ликвидирован очередной иностранный наемник – 22-летний француз

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Под Сватово был ликвидирован очередной иностранный наемник – 22-летний француз

Гражданин Франции Андреас Галоцци погиб во время боевых действий на Сватовском направлении. Об этом сообщает французская газета Le Figaro.


По утверждению издания, смерть наемника наступила еще 16 февраля 2023 года. О самом Галоцци известно, что ему было всего 22 года. Но в своем возрасте он не нашел ничего лучше, чем отправиться в совершенно чужую страну и найти там совсем не героическую смерть за деньги, которые он даже не успел «заработать».

Галоцци участвовал в боевых действиях в составе Интернационального легиона, который был сформирован по инициативе президента Украины Владимира Зеленского с целью привлечения иностранных наемников и их использования в боевых действиях на стороне ВСУ.

Как пишет французское издание, мать погибшего наемника Эдит Галоцци старается сдерживать эмоции. Ее сын сначала служил во французской армии, в парашютном полку. После смерти отца Андреас, единственный сын в семье, должен был, по идее, просто работать и помогать матери, но он решился ввязаться в авантюру и нашел свою погибель на далекой Украине.

Военкоры отмечают, что в районе Сватово уже долго идут ожесточенные бои. Украинские формирования, усиленные наемниками, пытаются прорвать российские позиции в районе Червонопоповки, но их атаки были отражены. Российские войска наступают на данном направлении в районе Белогоровки.

Между тем, чем выше потери у собственно украинских формирований, тем больше наемников приходится привлекать Зеленскому со всего мира. Деньги у Киева, благодаря США и Евросоюзу, есть и в избытке, а в мире много разнообразных авантюристов, профессиональных «диких гусей», глупых «романтиков», да и просто искателей приключений или легких денег. Такие люди стекаются на Украину из очень многих стран.


Например, военкоры опубликовали кадры, на которых запечатлен поедающий сало с хлебом африканец в военной форме с украинским флажком на рукаве.

Но по мере роста общих потерь ВСУ, будет гибнуть и все больше иностранцев. Только в отличие от украинцев, принудительно их не мобилизуешь, и когда в других странах будут понимать, что шансы заработать энное количество тысяч долларов почти равны нулю, поскольку гибель гарантирована, то желающих отправляться в поисках легких денег на Украину будет все меньше и меньше.
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14 комментариев
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  1. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 09:41
    +3
    Вот уж событие дня, достойное быть упомянутым на сайте ВО! (рука -лицо)
    1. кредо
      кредо Сегодня, 09:57
      +2
      Цитата: Pharmacist
      Вот уж событие дня, достойное быть упомянутым на сайте ВО! (рука -лицо)

      А уж политкорректность из ВО так и прёт, вместо того чтобы называть вещи своими именами.
      О чём это я? Да вот об этом
      Например, военкоры опубликовали кадры, на которых запечатлен поедающий сало с хлебом африканец (или афроамериканец) в военной форме с украинским флажком на рукаве.
      .
      Вот зачем в ВО уподобляются англосаксам пытаясь повторять за них как попугаи и попадая в глупое положение. Если раса негроидная, то почему вместо негра чернокожего обязательно называть африканцем или афроамериканцем? А как же насчёт афрофранцуза, афронемца, афроголландца, афроитальянца или афрорусского? Если в ВО не уподобились янки то не надо транслировать их глупость у нас и прививать её молодому поколению.
      Негр, он везде негр и только гражданство у него может быть разное. Вот и вся политграммотность. fool
    2. Sharky
      Sharky Сегодня, 09:58
      0
      Вот уж событие дня, достойное быть упомянутым на сайте ВО! (рука -лицо)

      О таких событиях стоит упоминать. Ведь ВО читаем не только мы с вами. За рубежом тоже читают. Может задумается кто-то из этих будущих добровольцев и не поедет воевать.
  2. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 09:42
    +3
    Если новостью становится гибель иностранца - может ВО поискать другие новости?
  3. Митирофан
    Митирофан Сегодня, 09:43
    +2
    А сколько их втихую прикопали ? Тут им не сафари в Африке или на БВ ...Тут Русью пахнет и много ,кого утоптали в землю матушку .
    1. убей фашиста
      убей фашиста Сегодня, 09:53
      +1
      Французские органические удобрения ничем не хуже других.
  4. Reptiloid
    Reptiloid Сегодня, 09:43
    +1
    Ну да! laughing есть повод задуматься тем наёмникам, которые после плена возвращались туда же! А этот
    обмену и возврату не подлежит
    1. Панкрат25
      Панкрат25 Сегодня, 09:58
      0
      Ну как не подлежит, можно тушкой вернуть, правда не всегда целой. winked
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:46
    +3
    А потом плачутся ,что во Франции маловато коренных французов.Смотришь и потомков Наполеона не останется.Африка наверно не против.
  6. иван2022
    иван2022 Сегодня, 09:49
    +2
    Надеюсь, он не одинок? И его упомянули только потому, что при нем обнаружили его документы?
    Снаряд не разбирает, кто откуда приехал... А яйца у всех одинаковые, даже у "белых людей", по ним ничего не прочитаешь.. ....
  7. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 09:51
    +1
    "Пацан к успеху шел..." Единственный сын решил денег срубить много и быстро, но не случилось.
  8. ivan_nkl
    ivan_nkl Сегодня, 09:56
    +1
    ликвидирован очередной иностранный наемник

    в небесном полку гусей прибыло - будет кого пасти Бандере
  9. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:01
    0
    Гражданин Франции Андреас Галоцци погиб во время боевых действий на Сватовском направлении.
    ещё одного волонтёра)) приняла матушка земля, теперь хранцузкого разлива bully
  10. Болторез
    Болторез Сегодня, 10:07
    0
    Знакомый француз ( служил втч в Косово, артиллерист) говорил, что ему на мордокнигу начали приходить сообщения, призывающие вступить в укровермахт еще в прошлом году. Каким-то образом узнали о его военном опыте, а вот каким- мы долго под бутылку гадали. Также он рассказывал, что когда укропы начали привлекать добровольцев по ТВ и в газетах выступали ветераны Легиона, убедительно обьяснявшие потенциальным солдатам неудачи, что этого делать не стоит. Кстати, денег не обещали в рекламе- давили на эмоции. Типа- приезжай повоевать за свободу и все светлое и хорошее, победим вместе, покрасуешься в форме с оружием, и домой через неделю. Как-то так.