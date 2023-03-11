Гражданин Франции Андреас Галоцци погиб во время боевых действий на Сватовском направлении. Об этом сообщает французская газета Le Figaro.По утверждению издания, смерть наемника наступила еще 16 февраля 2023 года. О самом Галоцци известно, что ему было всего 22 года. Но в своем возрасте он не нашел ничего лучше, чем отправиться в совершенно чужую страну и найти там совсем не героическую смерть за деньги, которые он даже не успел «заработать».Галоцци участвовал в боевых действиях в составе Интернационального легиона, который был сформирован по инициативе президента Украины Владимира Зеленского с целью привлечения иностранных наемников и их использования в боевых действиях на стороне ВСУ.Как пишет французское издание, мать погибшего наемника Эдит Галоцци старается сдерживать эмоции. Ее сын сначала служил во французской армии, в парашютном полку. После смерти отца Андреас, единственный сын в семье, должен был, по идее, просто работать и помогать матери, но он решился ввязаться в авантюру и нашел свою погибель на далекой Украине.Военкоры отмечают, что в районе Сватово уже долго идут ожесточенные бои. Украинские формирования, усиленные наемниками, пытаются прорвать российские позиции в районе Червонопоповки, но их атаки были отражены. Российские войска наступают на данном направлении в районе Белогоровки.Между тем, чем выше потери у собственно украинских формирований, тем больше наемников приходится привлекать Зеленскому со всего мира. Деньги у Киева, благодаря США и Евросоюзу, есть и в избытке, а в мире много разнообразных авантюристов, профессиональных «диких гусей», глупых «романтиков», да и просто искателей приключений или легких денег. Такие люди стекаются на Украину из очень многих стран.Например, военкоры опубликовали кадры, на которых запечатлен поедающий сало с хлебом африканец в военной форме с украинским флажком на рукаве.Но по мере роста общих потерь ВСУ, будет гибнуть и все больше иностранцев. Только в отличие от украинцев, принудительно их не мобилизуешь, и когда в других странах будут понимать, что шансы заработать энное количество тысяч долларов почти равны нулю, поскольку гибель гарантирована, то желающих отправляться в поисках легких денег на Украину будет все меньше и меньше.