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New York Times: В США произошло крупнейшее после кризиса 2008 года банкротство банка

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New York Times: В США произошло крупнейшее после кризиса 2008 года банкротство банка

В финансовой системе крупнейшей экономики мира продолжают происходить тревожные события. Как сообщает газета New York Times, обанкротился один из крупнейших американских банков – Silicon Valley Bank («Банк Кремниевой долины»).


Издание отмечает, что это стало крупнейшим банкротством банка в США после кризиса 2008 года, когда рухнул один из старейших банков страны Washington Mutual Bank.

Silicon Valley Bank, расположенный в Калифорнии, входит в двадцатку крупнейших по размеру активов американских банков и является основным кредитором технологических стартапов.

Это банкротство уже окрестили вторым крупнейшим в истории США банкротством. Что дело шло к этому, было очевидно ещё в течение прошлого года, так как к концу года банк не застраховал 89% депозитов или почти 175 миллиардов долларов.

Silicon Valley Bank лопнул через пару дней после того, как было ограничено снятие средств на фоне резкого падения его инвестиционных активов, что вызвало сильную тревогу у вкладчиков.

Как пишет New York Times, у отделений банка уже выстраиваются очереди с целью снятия средств с депозитов, а инвесторы сбрасывать акции банка.

Чтобы успокоить инвесторов, глава Минфина США Джанет Йеллен поспешила заверить их, что банковская система страны устойчива. Куда ж ещё устойчивее при суммарном долге США в 31,6 трлн долларов...
Автор:
Использованы фотографии:
Википедия/Tony Webster
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16 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:44
    -1
    В США наверно есть страхование вкладов ?Как там акции предприятий в " кремневой долине", растут ?ФНБ и пенсионные фонды запада - радуются,особенно норги?
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 10:49
      +2
      Вроде как не для всех. Половина вкладов в этом банке, вроде, была незастрахована
    2. кредо
      кредо Сегодня, 10:50
      +6
      Цитата: tralflot1832
      В США наверно есть страхование вкладов ?

      Есть оно или нет его, но это может быть и не столь важно.
      В свете недавно появившихся разговоров о том, что янки замысливают сократить количество своих банков до нуля и перевести все доллары в виртуальный вид, под неусыпным контролем за их оборотом под всё тем же ФРС, может быть мы сейчас и наблюдаем неспешное воплощение в жизнь этой идеи.

      Хотя с другой стороны у меня нет вклада в Silicon Valley Bank и о его "кончине" я особо не переживаю. yes
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 11:11
        +4
        Мне интересно ,банкиры банка с " мешками " денег куда ломанулись- в КНР или Россию.Но не может быть такого,чтобы перед банкротство банка денег не украли.Капитализм однако.
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 11:29
          +2
          Цитата: tralflot1832
          не может быть такого,чтобы перед банкротство банка денег не украли.Капитализм однако.

          Так "пропажа" незастрахованнх денег вкладчиков - это и есть КРАЖА банком - хозяквами банка - денег у вкладчиков!
          Сами-то деньги ведь никуда не делись, не спарились - они как вода в сообщающихся сосудах, - а просто перешли к другим хозяевам - в другой банк, который поглотит данный банк.
    3. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:54
      +1
      Надавал кредитов под стартапы-пустышки?Вообще интересно девки пляшут hi
      1. Aleksandr21
        Aleksandr21 Сегодня, 11:22
        +7
        Цитата: dmi.pris1
        Надавал кредитов под стартапы-пустышки?Вообще интересно девки пляшут hi


        Там немного другая история... этот банк решил подзаработать и вложить деньги в государственные облигации, а ФРС стал поднимать ставки и эти облигации стали дешеветь... в итоге он продал их с убытками, а потом решил вернуть средства за счет продажи своих акции (допэмиссии) на 1,75 млрд $.... клиенты про это прознали, и поняли что дело плохо, пора денюжки с банка забирать, а дальше пошла цепная реакция.... собственно что привело к краху банка.

        И я так думаю, что мы только в начале пути, там на горизонте у экономики США маячит рецессия, и если всё к этому придет, то американцев ждут американские горки :) на фондовом рынке, в банковской системе и т.д. скучать ребята точно не будут.
    4. Васян1971
      Васян1971 Сегодня, 11:14
      0
      Цитата: tralflot1832
      В США наверно есть страхование вкладов ?

      дело шло к этому, было очевидно ещё в течение прошлого года, так как к концу года банк не застраховал 89% депозитов или почти 175 миллиардов долларов.

      Я не большой специалист, "вклад" и "депозит" это одно и то же или есть разница и нюансы? hi
      1. Хагакуре
        Хагакуре Сегодня, 12:21
        0
        Депозит - это разновидность вкладов. Вкладывать можно и в акции, и в облигации, в драгметаллы, антиквариат, недвижимость и т.д. И это будут вклады или другими словами вложения. Всякий депозит - вклад. Не всякий вклад - депозит.
      2. Юра
        Юра Сегодня, 12:28
        0
        Цитата: Васян1971
        Я не большой специалист, "вклад" и "депозит" это одно и то же или есть разница и нюансы?

        Вклад:
        Кто: физическое лицо
        Что: денежные средства
        Куда: банк
        Зачем: хранение, сбережение, приумножение средств
        Депозит:
        Кто: юридическое лицо, физическое лицо
        Что: денежные средства, другие ценности
        Куда: банк, депозитарий
        Зачем: хранение, сбережение, приумножение средств, обеспечение сделок, сохранность ценностей
        Подробнее на РБК:
        https://quote.rbc.ru/news/article/61cc319b9a7947fa6e553275
  2. faterdom
    faterdom Сегодня, 10:49
    +5
    Теперь бабы всего мира без силикона останутся?
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 12:00
      0
      У нас дерева много ,пойдёт на замену.
  3. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 10:50
    +2
    У американцов происходит что-то крайне забавное в экономике, вернее в финансовом секторе.
    1. Azim77
      Azim77 Сегодня, 11:36
      0
      Ну не зря же всю эту систему одалживания средств под проценты у другого же должника называют пузырем. Он не только надувается как пузырь, но и лопается также - резко и громко.
  4. старпом Лом
    старпом Лом Сегодня, 11:01
    -1
    ...банк не застраховал 89% депозитов или почти 175 миллиардов долларов....Джанет Йеллен поспешила заверить их, что банковская система страны устойчива. Куда ж ещё устойчивее при суммарном долге США в 31,6 трлн долларов...

    Захотят-еще напечатают. Техническая накладка. В 2008г так и сделали. Пока доллары принимают к оплате за реальные товары и собственность во всем мире , они так и будут поступать дальше .
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:31
    +1
    Куда ж ещё устойчивее при суммарном долге США в 31,6 трлн долларов...
    Без комментариев.
    Когда же наконец у них там все накроется медным тазом?