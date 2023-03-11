New York Times: В США произошло крупнейшее после кризиса 2008 года банкротство банка

В финансовой системе крупнейшей экономики мира продолжают происходить тревожные события. Как сообщает газета New York Times, обанкротился один из крупнейших американских банков – Silicon Valley Bank («Банк Кремниевой долины»).
Издание отмечает, что это стало крупнейшим банкротством банка в США после кризиса 2008 года, когда рухнул один из старейших банков страны Washington Mutual Bank.
Silicon Valley Bank, расположенный в Калифорнии, входит в двадцатку крупнейших по размеру активов американских банков и является основным кредитором технологических стартапов.
Это банкротство уже окрестили вторым крупнейшим в истории США банкротством. Что дело шло к этому, было очевидно ещё в течение прошлого года, так как к концу года банк не застраховал 89% депозитов или почти 175 миллиардов долларов.
Silicon Valley Bank лопнул через пару дней после того, как было ограничено снятие средств на фоне резкого падения его инвестиционных активов, что вызвало сильную тревогу у вкладчиков.
Как пишет New York Times, у отделений банка уже выстраиваются очереди с целью снятия средств с депозитов, а инвесторы сбрасывать акции банка.
Чтобы успокоить инвесторов, глава Минфина США Джанет Йеллен поспешила заверить их, что банковская система страны устойчива. Куда ж ещё устойчивее при суммарном долге США в 31,6 трлн долларов...