Военное обозрение
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Все силовые структуры Грузии переведены на усиленный режим работы в связи с ситуацией в стране

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Все силовые структуры Грузии переведены на усиленный режим работы в связи с ситуацией в стране

В Грузии несколько дней не прекращаются массовые волнения, поводом для которых стал так и не принятый парламентом закон об иностранных агентах. Руководство страны приостановило принятие скандального законопроекта и отпустило ранее задержанных демонстрантов, но это не охладило пыл протестующих, поменялась лишь риторика и требования к властям, которые они теперь выдвигают. Помимо грузинской столицы, крупные митинги накануне прошли в Кутаиси и Батуми.


Протестующие распевали гимн Украины и размахивали украинскими флагами, скандируя «Сухуми», тем самым открыто намекая на необходимость силового возврата Абхазии в состав Грузии. Зафиксированы антироссийские лозунги и сожжение флага РФ. Оппозиция, выступившая организатором очередных волнений, открыто требует отставки правительства и проведения досрочных парламентских выборов.

После того как правящая партия «Грузинская мечта» и партия «Сила народа» объявили об отзыве законопроекта об иноагентах, протестные акции в Тбилиси постепенно сошли на нет. Сообщается, что сегодня в грузинской столице все спокойно, перед зданием парламента разбирают сцену, на которой перед демонстрантами выступали представители оппозиции.

В то же время, представитель партии «Гирчи — больше свободы!» Цотнэ Коберидзе заявил, что протесты могут быть возобновлены в любой момент, несмотря на заявление об отзыве законопроекта.

Наблюдатели отмечают схожесть волнений в Грузии с другими сценариями «цветных революцией», организуемых западными спецслужбами в различных странах, которые Вашингтон считает «недемократическими». Впрочем, на Западе и не скрывают своей поддержки протестующим. Вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский утверждает, что в страну прибыли воевавшие на Украине сторонники Саакашвили.

Бывший бригадный генерал Грузии Тристан Цителашвили в беседе с российскими журналистами высказал мнение, что протесты в Тбилиси являются спланированной провокацией спецслужб США для смены власти. При этом генерал уточнил, что 95% населения Грузии против открытия «второго фронта» и войны с Россией.

Российские политологи считают, что грузинские власти, шаг за шагом выполняя требования оппозиции, рискуют повторить сценарий майданного переворота 2014 года в Киеве. Эксперты прогнозируют, что чем больше власти Грузии будут потакать оппозиции и выполнять выдвигаемые в ходе массовых протестов требования, тем более радикальный характер будут принимать дальнейшие события.

Президент Абхазии Аслан Бжания, после состоявшегося вчера совещания с начальником государственной службы охраны и председателем службы госбезопасности, поручил перевести все силовые структуры страны на усиленный режим работы из-за протестов в Грузии.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян, комментируя приходящее в Грузии, написала в своем телеграм-канале, что целью протестов является свержение действующей власти и открытие «второго фронта» против России. На таком сценарии неоднократно настаивали представители киевского режима, да и Западу выгодно отвлечь российские войска от украинского фронта. Однако, пишет Симоньян, «в случае повторения августа 2008-го, с Грузией никто цацкаться не будет и войска туда посылать не будет». В случае попытки ввести грузинские войска в Абхазию, ВС РФ просто нанесут удар по Тбилиси, уверена Симоньян.
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Использованы фотографии:
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14 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:13
    0
    21 марта всех бузитёров в армию- учить Родину любить!
    1. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
        1. Комментарий был удален.
          1. mongol9999
            mongol9999 Сегодня, 11:43
            0
            Украина в составе СССР. И все встанет на свои места.
  2. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 11:16
    0
    Не знаю,чем там все закончится,но грузины - не украинцы и кастрюли на голову,не наденут.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 11:19
      +1
      У Грузин и армия сейчас на порядок слабее армии Грузии образца 08.08.08.О каком втором фронте может идти речь?

      ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Парламент Грузии утвердил постановление правительства "Об определении численности Сил обороны Грузии в 2023 году". За проект проголосовали 89 депутатов.
      Согласно постановлению, численность Сил обороны в будущем году не будет превышать 37 тысяч человек. Таким образом, численность личного состава грузинской армии остается неизменной.


      Грузинская армия немногочисленна — в рядах сухопутных войск, ВВС, Национальной гвардии и Сил специальных операций находится 37 тысяч человек. К примеру, в соседней Армении армия насчитывает 44 800 человек, в армии Азербайджана на военной службе задействовано почти 67 тысяч. У Грузии самая маленькая и слабо оснащенная армия в регионе, что свидетельствует о ее оборонительном характере. В составе сухопутных войск ВС Грузии пять пехотных и две артиллерийских бригады. Есть также инженерная, авиационная и противовоздушная бригады, несколько вспомогательных подразделений. На вооружении стоит порядка 120 танков (Т-72Б и Т-55), а также 75 БМП еще советского производства (БМП-1 и БМП-2) и семь бронемашин собственного производства Lazika, оснащенных 23-мм автоматической пушкой. Больше всего из бронетехники БТР — около 200 единиц, среди которых как БРТ-70, БТР-80, турецкие EJDER и Otokar Codra, американские Cougar, из собственных — «Дидгори».
      Артиллерия представлена РСЗО БМ-1 «Град», израильскими 160-мм LAR общей численностью около 50 установок, а также ствольными САУ DANA (Чехословакия), «Гвоздика» и «Акация». Буксируемые пушки — советские Д-30, «Мста-Б», 120-мм минометы.
      ВВС Грузии располагают 12 штурмовиками Су-25 (5 из них модернизированы и носят название «Мимино»), 11 учебно-боевыми L29/39. Вертолетный парк представлен советскими Ми-2 (такой, к слову, снимался в к/ф «Мимино»), Ми-8, Ми-24, американскими UH-1H и французскими Super Puma.«Потенциал грузинской армии мы проверили еще в августе 2008 года, — рассказал aif.ru генерал-лейтенант Анатолий Хрулев. — Тогда мы его подкорректировали в сторону уменьшения по технике, уничтожив в первую очередь танки, бронетехнику и реактивные системы залпового огня. Восполнить свою боевую технику Грузия не смогла, на сегодняшний день, спустя 15 лет после “пятидневной войны”, грузинская армия не в состоянии проводить наступательные действия.

      https://aif.ru/politics/world/tbilisi_na_voynu_naskolko_realen_gruzinskiy_blickrig-2
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:28
      +1
      Я тоже не знаю,чем сейчас закончится..Зато знаю,что пятнадцать лет назад мы дело не доделали.Был бы и кастрюлям на размышлление повод
      1. Комментарий был удален.
    3. кредо
      кредо Сегодня, 11:36
      +1
      Цитата: Андрей Николаевич
      Не знаю,чем там все закончится,но грузины - не украинцы и кастрюли на голову,не наденут.

      Слабое утешение для тех же абхазов, осетин или российских миротворцев, которые испытали на себе все прелести грузинского "гостеприимства" в ходе военных компаний в Абхазии и Южной Осетии.
      Проблема же не в том, что у грузин на голове, а то что в голове и кем они себя представляют.
  3. DenD
    DenD Сегодня, 11:20
    +2
    Думается мне, грузины не дураки и прекрасно понимают последствия нападения на Абхазию. Но есть вариант, что украинские и грузинские наёмники, вернутся в Грузию и тогда силового решения проблемы не избежать. Запад это понимает и пытается столкнуть нас с Грузией.
  4. Havoc
    Havoc Сегодня, 11:23
    +3
    Поджигают по периметру границы. Молдавия, Приднестровье, Грузия следующие Казахстан наверное.
  5. vargo
    vargo Сегодня, 11:23
    0
    Президент Абхазии Аслан Бжания, после состоявшегося вчера совещания с начальником государственной службы охраны и председателем службы госбезопасности, поручил перевести все силовые структуры страны на усиленный режим работы из-за протестов в Грузии.

    А теперь смотрим в заголовок статьи! И где хоть одно слово про силы именно Грузии? Или у автора Абхазия это Грузия?
  6. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 11:36
    0
    Если во Франции и Великобритании демонстрация начнёт петь песни Хорста Весселя, в США "правь Британия морями", в Эстонии - "Союз нерушимый", то полиция же тоже будет подпевать?
    А в Грузии горланить гимн другой страны и размахивать флагами другой страны можно?
    А в ЕС, США, Канаде, Австралии, Японии можно возглавлять демонстрацию с флагом другой страны, с криками, что глава государства, в котором в демонстрации участвуешь, "нехороший человек"?
  7. МВГ
    МВГ Сегодня, 11:39
    +1
    Майдан очередной "друзья всего мира" пытаются учинить
  8. Mitos
    Mitos Сегодня, 11:45
    +1
    Цитата: Карат
    Цитата: Карат
    Цитата: Карат
    Админ Смирнов пи дор украинский в попу е ба нный.


    Бандеровцы на сайте оказывается в админах ходят, а мы тут среди рядовых ципсошников ищем.


    Я его в беседе спросил чей Крым и получил ответ что украинским был и останется навсегда.


    Если это так то ваши коменты сотрут, а вас скорее всего забанят. Интересно девки пляшут.
    По теме США сильно надо поджечь еще одну точку на границе с РФ. Вот и волнения, при попытке ввести закон об инагентах. Мало украинцев сейчас гибнет, хотят и грузию втянуть в хаос.
  9. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 12:08
    0
    Планета сломалась, дайте другую! В штатах и ес есть законы по противодействию нко и штаты с ес говорят что для защиты демократии от влияния извне. Но эти же ес и штаты говорят что грузинам нельзя вводить такой же закон (буква в букву переписаный у них)-якобы это подрывает демократию в грузии и угрожают карами от раздувания щек. Планета сломалась.
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:22
    0
    Протестующие распевали гимн Украины и размахивали украинскими флагами, скандируя «Сухуми»
    Украинским "историкам" необходимо срочно разобраться от кого произошли грузины. не исключено, что и здесь протоукры наследили