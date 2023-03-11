Все силовые структуры Грузии переведены на усиленный режим работы в связи с ситуацией в стране

В Грузии несколько дней не прекращаются массовые волнения, поводом для которых стал так и не принятый парламентом закон об иностранных агентах. Руководство страны приостановило принятие скандального законопроекта и отпустило ранее задержанных демонстрантов, но это не охладило пыл протестующих, поменялась лишь риторика и требования к властям, которые они теперь выдвигают. Помимо грузинской столицы, крупные митинги накануне прошли в Кутаиси и Батуми.Протестующие распевали гимн Украины и размахивали украинскими флагами, скандируя «Сухуми», тем самым открыто намекая на необходимость силового возврата Абхазии в состав Грузии. Зафиксированы антироссийские лозунги и сожжение флага РФ. Оппозиция, выступившая организатором очередных волнений, открыто требует отставки правительства и проведения досрочных парламентских выборов.После того как правящая партия «Грузинская мечта» и партия «Сила народа» объявили об отзыве законопроекта об иноагентах, протестные акции в Тбилиси постепенно сошли на нет. Сообщается, что сегодня в грузинской столице все спокойно, перед зданием парламента разбирают сцену, на которой перед демонстрантами выступали представители оппозиции.В то же время, представитель партии «Гирчи — больше свободы!» Цотнэ Коберидзе заявил, что протесты могут быть возобновлены в любой момент, несмотря на заявление об отзыве законопроекта.Наблюдатели отмечают схожесть волнений в Грузии с другими сценариями «цветных революцией», организуемых западными спецслужбами в различных странах, которые Вашингтон считает «недемократическими». Впрочем, на Западе и не скрывают своей поддержки протестующим. Вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский утверждает, что в страну прибыли воевавшие на Украине сторонники Саакашвили.Бывший бригадный генерал Грузии Тристан Цителашвили в беседе с российскими журналистами высказал мнение, что протесты в Тбилиси являются спланированной провокацией спецслужб США для смены власти. При этом генерал уточнил, что 95% населения Грузии против открытия «второго фронта» и войны с Россией.Российские политологи считают, что грузинские власти, шаг за шагом выполняя требования оппозиции, рискуют повторить сценарий майданного переворота 2014 года в Киеве. Эксперты прогнозируют, что чем больше власти Грузии будут потакать оппозиции и выполнять выдвигаемые в ходе массовых протестов требования, тем более радикальный характер будут принимать дальнейшие события.Президент Абхазии Аслан Бжания, после состоявшегося вчера совещания с начальником государственной службы охраны и председателем службы госбезопасности, поручил перевести все силовые структуры страны на усиленный режим работы из-за протестов в Грузии.Главный редактор RT Маргарита Симоньян, комментируя приходящее в Грузии, написала в своем телеграм-канале, что целью протестов является свержение действующей власти и открытие «второго фронта» против России. На таком сценарии неоднократно настаивали представители киевского режима, да и Западу выгодно отвлечь российские войска от украинского фронта. Однако, пишет Симоньян, «в случае повторения августа 2008-го, с Грузией никто цацкаться не будет и войска туда посылать не будет». В случае попытки ввести грузинские войска в Абхазию, ВС РФ просто нанесут удар по Тбилиси, уверена Симоньян.