Западные страны оказались не в состоянии решить вопрос с обеспечением украинской армии боеприпасами. Поэтому уже летом 2023 года ВСУ могут потерпеть окончательное поражение. Об этом заявил на YouTube-канале Judge Napolitano - Judging Freedom американский военный эксперт, бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.Как только у ВСУ закончатся запасы снарядов и патронов, они больше не смогут воевать. Кроме того, Риттер обратил внимание, что российская армия использует в зоне специальной военной операции современное вооружение. Украинская армия воюет либо немногочисленным западным вооружением, либо куда более старым вооружением еще советского производства.Что интересно, это уже не первое подобное заявление Риттера. Ранее эксперт говорил, что вооруженный конфликт на Украине перешел в финальную стадию. Он спрогнозировал скорое начало «разбора на части» российской армией логистических построений киевского режима.В феврале 2023 года Риттер утверждал, что киевский режим капитулирует к октябрю 2023 года. Непонятно, что повлияло на оценку экспертом боеспособности украинской армии, что он сдвинул «финал» сопротивления ВСУ на несколько месяцев.Естественно, что киевский режим настроен совершенно иначе. В администрации Владимира Зеленского говорят лишь о предстоящей и однозначной «победе» Украины в вооруженном конфликте, хотя пока российские войска методично, хоть и медленно, оттесняют украинские формирования на ключевых направлениях.