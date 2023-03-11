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Американский военный эксперт назвал возможные сроки окончательного поражения Украины

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Американский военный эксперт назвал возможные сроки окончательного поражения Украины

Западные страны оказались не в состоянии решить вопрос с обеспечением украинской армии боеприпасами. Поэтому уже летом 2023 года ВСУ могут потерпеть окончательное поражение. Об этом заявил на YouTube-канале Judge Napolitano - Judging Freedom американский военный эксперт, бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.


Как только у ВСУ закончатся запасы снарядов и патронов, они больше не смогут воевать. Кроме того, Риттер обратил внимание, что российская армия использует в зоне специальной военной операции современное вооружение. Украинская армия воюет либо немногочисленным западным вооружением, либо куда более старым вооружением еще советского производства.

Что интересно, это уже не первое подобное заявление Риттера. Ранее эксперт говорил, что вооруженный конфликт на Украине перешел в финальную стадию. Он спрогнозировал скорое начало «разбора на части» российской армией логистических построений киевского режима.

В феврале 2023 года Риттер утверждал, что киевский режим капитулирует к октябрю 2023 года. Непонятно, что повлияло на оценку экспертом боеспособности украинской армии, что он сдвинул «финал» сопротивления ВСУ на несколько месяцев.

Естественно, что киевский режим настроен совершенно иначе. В администрации Владимира Зеленского говорят лишь о предстоящей и однозначной «победе» Украины в вооруженном конфликте, хотя пока российские войска методично, хоть и медленно, оттесняют украинские формирования на ключевых направлениях.
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14 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:51
    +6
    Когда у Украины закончатся...Да когда на Западе закончатся...Вот в чем проблема..
    1. кредо
      кредо Сегодня, 11:05
      +8
      Если таким как Скотт Риттер и ему подобным "экспертам" не затыкают рот в западных СМИ и не объявляют местными сумасшедшими значит их точка зрения тамошние реальные мозговые центры устраивает, не несёт никакой смысловой нагрузки и лишена секретной информации.

      А быть может он, и такие как он, просто являются штатными и "независимыми" говорящими головами, которые находятся на содержание западных спецслужб и в их обязанности входит выдавать искажённую информацию в нужном для США и НАТО свете.
  2. Умник
    Умник Сегодня, 10:56
    +6
    Риттер полгода назад предсказывал конец Украины. Ему наверно соловьев деньги заносит
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 11:36
      -1
      Ему наверно соловьев деньги заносит

      этому Скоту на Западе спонсоров хватает - весьма подозрительный чел
    2. igork735
      igork735 Сегодня, 12:23
      0
      "Ему наверно соловьев деньги заносит"...

      Скорее всего - М.Симоньян..................
  3. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 11:06
    -1
    Риттер обратил внимание, что российская армия использует в зоне специальной военной операции современное вооружение.

    Это он про мотолыги с корабельными зенитками? what
    1. nik-mazur
      nik-mazur Сегодня, 11:12
      0
      Цитата: Вождь_Бармалеев
      Это он про мотолыги с корабельными зенитками?
      То есть, с вашей кочки зрения, ничего другого у наших нет?
      1. Вождь_Бармалеев
        Вождь_Бармалеев Сегодня, 11:22
        +2
        Меня иногда вгоняют в ступор неожиданные реакции некоторых форумчан, потом я вспоминаю, что умных людей в популяции всего 10% и выхожу из ступора. Неужели к заведомо саркастическим постам необходимо вывешивать табличку САРКАЗМ?
        Итак, для совсем непонятливых поясняю - американский эксперт в упор не видит того, что Украина очень хорошо набита зарубежными системами вооружений, пусть не самого последнего поколения, но и не металлоломом, при этом он делает акцент на современность российских вооружений, вынося за скобки стратегические и тактические свойства ОТДЕЛЬНО ВЗЯТЫХ командиров и частей. В вооружении у нас и ВСУ примерно паритет, просто мы воюем чуть-чуть лучше. Об этом же говорит и карта военных действий, которая за полгода совсем чуток сдвинулась в правильном направлении. Куда она двигалась до того напоминать надо? Ну и появление мотолыжной тачанки очень симптоматично. Так что не надо мне приписывать вашу умозрительную точку зрения.
    2. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 11:38
      +1
      Это он про мотолыги с корабельными зенитками?

      Это он про калаши и гранаты Ф-1
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:07
    +4
    уже летом 2023 года ВСУ могут потерпеть окончательное поражение.
    Хорошо было бы если бы не... А этих "не" хватает: это усиливающаяся помощь Запада, к сожалению упертость ВСУ, что признают и наши и еще имеющийся людской потенциал. Но то, что война не затянется еще на несколько лет это точно, т.к. даже при поддержке своих западных "друзей" украинский потенциал на порядки ниже российского. Поэтому в любом случае победа будет за нами, как бы не желали обратного на Западе.
  5. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 11:17
    +3
    Западные страны оказались не в состоянии решить вопрос с обеспечением украинской армии боеприпасами. Поэтому уже летом 2023 года ВСУ могут потерпеть окончательное поражение.

    Этот клоун Риттер реально надоел своими поверхностными, шапкозакидательскими мнениями.
    То Киев у него русская армия возьмёт за три дня (в реальности и за год не взяла), то снаряды в США и ЕС вдруг закончатся.
    Это ничего, что США и ЕС развёртывают сейчас свой ВПК в том числе на выпуск боеприпасов?
    Моё мнение дилетанта - производство и поставки оружия и боеприпасов НАТО на Украину не закончатся до того момента, пока последний бандеровец будет не в состоянии держать в руках оружие против России.
  6. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 11:31
    0
    Хотелось бы верить. Но есть и риски.
    С уважением ко всем участникам дискуссии, несколько общих замечаний:
    I. На уровне стратегии идёт классическое ресурсное противостояние, в которое вовлечено более половин стран мира.
    В этом противостояни нужно учитывать:
    1. Ресурсы стали, электроэнергии, продовольствия, топлива, воды, редких металлов.
    2. Мощности сельского хозяйства, добывающей промышленности, металлообработки, мощности по выплавке стали, тяжёлое и лёгкое машиностроение.
    3. Современные технологии, наука, группы разработки современных видов вооружений.
    4. Устойчивость социальных систем, политическая и экономическая стабильность, наличие или отсутствие забастовок и массовых волнений. Сюда же включаем санкции и экспорт революции.
    5. Информационные ресурсы, печатные издательства, блогеры, литераторы, медийные личности, продвигающие идеологическую повестку.

    По степени вовлечённости стран в это противостояние можно сделать вывод что против нас идёт необьявленная война. Все, кто несёт издержки от этого противостояния, поддерживает санкции и идеологическую повестку Вашингтона, по факту являются нашим противником.

    II. По поводу тактики. Тактическое противостояние пока сосредоточено на территориях, прилегающих к бывшей УССР.
    Мы видим следующие виды тактики:
    1. Окопная война в современной модификации. Широкое использование укрытий, минных заграждений, рассредоточение и маскировка, постоянные удары по местам скоплений живой силы и стоянкам техники. Широкое использование малых дронов для точных ударов, разведки, и коррекции артиллерии.
    2. Тактика Вагнера - штурмовые отряды при поддержке артиллерии и авиации, широкое использование беспилотников разведки.
    По сути, это некоторое улучшение тактики сирийской оппозиции в "Матери всех битв". Штурмовка пехотой вещь крайне затратная, и абсолютно бесперспективная в длинном временном промежутке. Надеюсь, Артёмовск удастся взять быстрее, чем за год, но экстраполировать эту практику на города миллионники (потери/результат) просто нереально. На Земле нет столько населения, чтобы завоевать Украину методом штурма пехотой. Надеюсь, что Артёмовск не станет "Нашим Алеппо".
    3. Современная борьба за господство в воздухе. Увы, степень насыщения ПВО у противника пока не позволяет нам нормально применить авиацию. Борьба с эшелонированной ПВО без большого количества беспилотников невозможна, это вопрос стратегического баланса технологий и производства.

    III. Тактика дальних ударов. Рассмотрим её отдельно.
    Американцы традиционно учитывают пути снабжения и баланс боеприпасов, топлива, продовольствия, воды, медицинской помощи. Они выбивают склады, уничтожают мосты, а потом подвозят ресурс для получения подавляющего преимущества.
    1.
    Как это работало на практике под Херсоном:
    Они сконцентрировали свои силы в районе Николаева, разбили мосты и склады в пределах действия своей дальнобойной высокоточной артиллерии, радикально ухудшив снабжение на нашем правом берегу.
    После этого пошли попытки реализовать локальное преимущество. Использовалось всё, что может ездить, вплоть до того, что танки вместе с автобусами. Передвижение шло днём, колоннами по дорогам, с переконцентрацией в населённых пунктах, с огромными потерями в живой силе.
    К сожалению, нам не хватило мощности высокоточного оружия, и эти колонны пришлось останавливать пехоте на земле.
    Тем не менее, правый берег пришлось оставить.
    2. Контрнаступление ВСУ под Харьковом.
    Самый драматический момент - прорыв малых мобильных групп на лёгкой бронетехнике в темное время суток.
    Наши войска на передовой остались без связи и управления. Лёгкие мобильные группы противника продвигались, одновременно корректируя огонь артиллерии.
    Наверное, был вариант просто дождаться дня, и уничтожить эти прорвавшиеся БМП, сидя на своих позициях. Но случилось то, что случилось, навстречу противнику пошла пехота "с колёс", по выявленным целям противник открыл огонь, неокопанная пехота попала под поражение артиллерией.
    Оставшиеся без связи и управления группы стали отходить, оставляя часть техники.
    3. Российские дальние удары.
    Понятно, что нужно выбивать узлы управления, места сосредоточения живой силы и техники, средства ПВО, связь, топливные базы.
    Пока мы больше видим удары по трансформаторам. Связь противника распределённая, и смысл полностью обесточить территорию есть. Увы, пока не заметно полного отключения электроэнергии. Будем надеяться, что специалисты понимают, что делают. Опять-таки, вопрос дальних ударов полностью зависит от технологий и производства.
    ___________
    Попытка прогноза.
    Противник получил новые дальнобойные системы. Противник получает танки, готовится к наступлению на Крым.
    Скорее всего, будет попытка вывода из строя Крымского моста, и узловых станций снабжения на территории Донецкой области, возможно, и дальше.
    Судя по тактике противника, он сначала захочет переломить ситуацию со снабжением нашей группировки на линии Запорожье - Мелитополь. После этого будет попытка ввести в прорыв смешанные группы из танков и разнородной лёгкой бронетехники, с коррекцией артиллерийского огня передовыми подразделениями.
    Ключевым фактором будет готовность инженерных сооружений защиты, создание рассредоточенных запасов вооружения, воды и продовольствия, обеспечение нормальной связи и управления.

  7. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 11:39
    +2
    Ни дня без Скотта Риттера на ВО. Меня терзают смутные сомнения, но мне кажется, что на западе «в эфире» он маячит реже, чем на ВО. Удивляет, что некоторые читатели ВО (с авторами все относительно ясно) всерьез обсуждают очередное высказывание этого клоуна.
  8. ААК
    ААК Сегодня, 11:48
    0
    Ключевое слово в статье - "... оттесняют..." К сожалению нет, и вряд-ли предвидятся, нормальные войсковые операции по расчленению и уничтожению укропских группировок, всё как обычно - в лоб, да по-лбу...