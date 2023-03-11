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Американский телеканал рассказал об адаптации ракетных атак России для прорыва украинской ПВО

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Американский телеканал рассказал об адаптации ракетных атак России для прорыва украинской ПВО

В настоящее время российские вооруженные силы провели успешную адаптацию своих ракетных атак для прорыва украинской системы противовоздушной обороны. Об этом сообщает американский телеканал CNN.


Российская армия использует для массированных атак против украинской инфраструктуры сочетание целого ряда вооружений: дозвуковых крылатых ракет, высокоскоростных ракет «Кинжал», ложных целей и средств противодействия. Такое мнение озвучил старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Дуглас Барри, на которого и ссылается телеканал.

В течение последних месяцев наметилась тенденция к увеличению промежутков между массированными ракетными атаками, сообщает американское СМИ. При этом, когда атака осуществляется, ВС РФ применяют сразу большое количество ракет, чтобы некоторые из них точно достигли своих целей.

Еще один эксперт, старший научный сотрудник по авиации в Королевском институте объединенных служб в Великобритании, Джастин Бронк, считает, что такое изменение тактики российских вооруженных сил связано с укреплением украинской системы противовоздушной обороны. ПВО ВСУ стали более совершенными и лучше оснащенными после передачи Западом ряда зенитных ракетных комплексов.

Тем не менее, Россия научилась обходить защиту украинской ПВО. Теперь, даже с учетом имеющихся улучшений, украинской противовоздушной обороне очень сложно противостоять массированным атакам, что и показывают результаты последних ударов по объектам энергетической и военной инфраструктуры Украины.
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6 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:07
    +1
    НАТО на Украине отрабатывает тактику противоракетной обороны свой территории, до Атлантического океана.Опять получили неуд.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 11:14
      +3
      Да ещё какой неуд.Даже не помогут западные ЗРК,те же NASAMS.Их уже уничтожают. Подробности удара 9 марта.
      Как рассказали источники, вхожие в политическое закулисье бандерштата, удар пришелся по бункерным центрам управления и планирования, а также по ПВО/РЛС. Инсайдеры сообщили о больших потерях среди офицерского состава, в том числе американского. Похоже, сильно досталось «теневому Генштабу» прокси-НАТО.По слухам, которые гуляют в укрнете, 9 марта американское посольство в Киеве посетила большая делегация укро-Генштаба. Похоже, что состоялась передача списков звездно-полосатых «двухсотых».

      Кроме того, стало известно о попаданиях по ЗРК Iris-r и Nasams, который отработали по ракетам-пустышкам и были уничтожены летящими следом «Иксами».Что показательно: те украинские интернет-ресурсы, которые об этом сообщили, были заблокированы самостийной Минцифрой. Под раздачу сразу же попало аж 25 паблика, что косвенно свидетельствует об истерике в киевской хунте.


      Паблик «Харьков» рассказал о не менее пятнадцати взрывах и ударах по ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5. Повреждены ли они, пока неизвестно, но местные жители написали об отключениях электро- и водоснабжения. Отдельно озвучивается предположение, что уничтожены тайные казармы ВСУшников, поскольку СБУ начала «фильтрационные» мероприятия. «В Запорожской области сразу 5 ракет попали в объект критической инфраструктуры», — сообщила газета «Українська правда» со ссылкой на официальных лиц областной администрации.


      https://svpressa.ru/war21/article/364901/
    2. кредо
      кредо Сегодня, 11:22
      +1
      Цитата: tralflot1832
      НАТО на Украине отрабатывает тактику противоракетной обороны свой территории, до Атлантического океана.Опять получили неуд.

      Ни только противоракетной обороны но и наступательных действий, действий в городской среде, на открытом пространстве и с использованием подземных коммуникаций.

      Но с другой стороны янки ещё в ходе ВМВ "изобрели" универсальный способ взятия стран и городов - массированная бомбардировка с воздуха или ракетно-артиллерийский обстрел противника до полного его уничтожения или принуждения к капитуляции. И лишь потом заход туда механизированных и пехотных подразделений.
  2. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 11:09
    0
    Американский телеканал рассказал об изменении тактики ракетных атак России
    Никогда такого не было, и вот опять!
    Интересно, кто-нибудь считает, сколько раз у нас кончались ракеты и менялась тактика их применения? Ну, чисто по приколу и для статистики...
  3. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 11:23
    -1
    В настоящее время российские вооруженные силы провели успешную адаптацию своих ракетных атак для прорыва украинской системы противовоздушной обороны

    Это просто отлично, что русские ракеты научились обходить или преодолевать зоны поражения ПВО Украины.

    Но это в любом случае никак не решает главную проблему уничтожения ПВО Украины как таковой и завоевания реального господства ВКС РФ в воздухе над Украиной.

    А без господства в воздухе над всей Украиной просто невозможно никакое успешное наступление Вооружённых Сил РФ на запад Украины - ни воздушное, ни наземное, а значит невозможна победа РФ в войне против Украины.

    Если брать за основу перспективу новый временный договорняк между РФ и нацистской Украиной вроде Минска-3 с отсрочкой новой войны после перевооружения Украины на ближайшие три - пять лет - да, такая тактика сойдёт: ситуация с 2014 года не изменилась - стороны по прежнему будут постоянно кошмарить друг друга в пограничных регионах артиллерийскими и ракетными обстрелами ближайшие 10, 20, 30 лет.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:35
    0
    ВС РФ применяют сразу большое количество ракет, чтобы некоторые из них точно достигли своих целей.
    Не некоторые г-да американцы, а большинство.