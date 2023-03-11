Американский телеканал рассказал об адаптации ракетных атак России для прорыва украинской ПВО

В настоящее время российские вооруженные силы провели успешную адаптацию своих ракетных атак для прорыва украинской системы противовоздушной обороны. Об этом сообщает американский телеканал CNN.
Российская армия использует для массированных атак против украинской инфраструктуры сочетание целого ряда вооружений: дозвуковых крылатых ракет, высокоскоростных ракет «Кинжал», ложных целей и средств противодействия. Такое мнение озвучил старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Дуглас Барри, на которого и ссылается телеканал.
В течение последних месяцев наметилась тенденция к увеличению промежутков между массированными ракетными атаками, сообщает американское СМИ. При этом, когда атака осуществляется, ВС РФ применяют сразу большое количество ракет, чтобы некоторые из них точно достигли своих целей.
Еще один эксперт, старший научный сотрудник по авиации в Королевском институте объединенных служб в Великобритании, Джастин Бронк, считает, что такое изменение тактики российских вооруженных сил связано с укреплением украинской системы противовоздушной обороны. ПВО ВСУ стали более совершенными и лучше оснащенными после передачи Западом ряда зенитных ракетных комплексов.
Тем не менее, Россия научилась обходить защиту украинской ПВО. Теперь, даже с учетом имеющихся улучшений, украинской противовоздушной обороне очень сложно противостоять массированным атакам, что и показывают результаты последних ударов по объектам энергетической и военной инфраструктуры Украины.