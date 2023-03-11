Минобороны РФ показало кадры уничтожения ЗРК ВСУ «Stormer HVM» беспилотником «Ланцет»

Западные средства противовоздушной обороны далеко не всегда помогают ВСУ защититься от атак с воздуха. Часто они сами становятся объектами ударов. Министерство обороны РФ продемонстрировало кадры уничтожения зенитного ракетного комплекса ВСУ «Stormer HVM» британского производства высокоточным барражирующим боеприпасом.
Сначала расчеты БПЛА, действующие на Донецком направлении, засекли украинский зенитный ракетный комплекс. Затем по ЗРК был нанесен удар барражирующим боеприпасом «Ланцет».
Расчеты БПЛА осуществили контроль и фиксацию попадания барражирующего боеприпаса в зенитный ракетный комплекс. Как сообщает российское министерство обороны, барражирующие боеприпасы позволяют оперативно и результативно уничтожать военную технику украинских формирований. Так, ударами барражирующих боеприпасов поражаются танки, бронетранспортеры и боевые машины пехоты, бронеавтомобили, самоходные артиллерийские установки, артиллерийские орудия и зенитные ракетные комплексы.
Напомним, что барражирующий боеприпас ZALA Lancet, также известный как БПЛА «Ланцет», производится с 2019 года российской компанией, входящей в концерн «Калашников». Он предназначен для поражения целей на передовой линии фронта и в тылу противника, в первую очередь – для уничтожения наземной военной техники и вооружений. Сейчас российские войска активно используют такие беспилотники в зоне специальной военной операции.