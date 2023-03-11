Военное обозрение
Войти Регистрация

Минобороны РФ показало кадры уничтожения ЗРК ВСУ «Stormer HVM» беспилотником «Ланцет»

28
Минобороны РФ показало кадры уничтожения ЗРК ВСУ «Stormer HVM» беспилотником «Ланцет»

Западные средства противовоздушной обороны далеко не всегда помогают ВСУ защититься от атак с воздуха. Часто они сами становятся объектами ударов. Министерство обороны РФ продемонстрировало кадры уничтожения зенитного ракетного комплекса ВСУ «Stormer HVM» британского производства высокоточным барражирующим боеприпасом.


Сначала расчеты БПЛА, действующие на Донецком направлении, засекли украинский зенитный ракетный комплекс. Затем по ЗРК был нанесен удар барражирующим боеприпасом «Ланцет».

Расчеты БПЛА осуществили контроль и фиксацию попадания барражирующего боеприпаса в зенитный ракетный комплекс. Как сообщает российское министерство обороны, барражирующие боеприпасы позволяют оперативно и результативно уничтожать военную технику украинских формирований. Так, ударами барражирующих боеприпасов поражаются танки, бронетранспортеры и боевые машины пехоты, бронеавтомобили, самоходные артиллерийские установки, артиллерийские орудия и зенитные ракетные комплексы.

Напомним, что барражирующий боеприпас ZALA Lancet, также известный как БПЛА «Ланцет», производится с 2019 года российской компанией, входящей в концерн «Калашников». Он предназначен для поражения целей на передовой линии фронта и в тылу противника, в первую очередь – для уничтожения наземной военной техники и вооружений. Сейчас российские войска активно используют такие беспилотники в зоне специальной военной операции.

Использованы фотографии:
Министерство обороны Украины
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
28 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 11:15
    -1
    Почему они не горят эффектно? Для западников нужно вау шоу!
    1. faiver
      faiver Сегодня, 11:20
      +3
      Почему они не горят эффектно?
      - кина надо меньше смотреть - автомобиль не взрывается от выстрела пистолета...
      1. Аргон
        Аргон Сегодня, 11:21
        -1
        Я фильмы не смотрю. Написал же "для западников"! Читать не умеете или только пару слов можете осилить?
        1. faiver
          faiver Сегодня, 11:31
          +3
          ну тогда западникам меньше кина смотреть, а вам приношу извинения hi
    2. Aken
      Aken Сегодня, 11:22
      +7
      Попадание в форточку водилы. Вот если бы повыше, в ракеты, тогда полыхнуло бы.
      Смотрю такие видео и вижу - мощность Ланцета недостаточна. 3 кг маловато. Не гарантирует полное уничтожение.
      1. KCA
        KCA Сегодня, 11:36
        +1
        Сомневаюсь что в таких боеприпасах, да и в ракетах, используют гексоген с серебрянкой, так что 3кг БЧ может совсем не равно 3кг в тротиловом эквиваленте, а 6, например
      2. МБРШБ
        МБРШБ Сегодня, 11:46
        +4
        Для танка 3 кг маловато, а вот ЗРК наверняка стрелять больше не сможет. Учитывая, что оружие англицкое -- вывод из строя навсегда.
        А вообще нужен широкий ассортимент дронов-камикадзе. Массовых и дешевых. На мой взгляд, это единственный шанс справится с той тучей разнообразной ленд-лизной техники врага.
    3. Аргон
      Аргон Сегодня, 11:22
      +2
      Интересно , а что там в стороне пряталось такое?!
      1. Deadушка
        Deadушка Сегодня, 11:30
        +3
        Не пряталось, а упокоилось - тушка танка, башня рядом валялась.
      2. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 11:32
        +4
        Цитата: Аргон
        Интересно , а что там в стороне пряталось такое?!

        Танк подбитый, с оторванной башней.
  2. faiver
    faiver Сегодня, 11:16
    +1
    Еще один плюс в копилку нашей Победы....
  3. Подкидыш
    Подкидыш Сегодня, 11:18
    +2
    Отличная работа! Молодцы! Побольше бы их!!!
  4. Baobabus
    Baobabus Сегодня, 11:21
    0
    А такого попадания достаточно для уничтожения?
    1. Deadушка
      Deadушка Сегодня, 11:34
      +1
      Часто нет но, достаточно обездвижить, а потом добить.
      Хотя операторы не всегда грамотно и корректно отрабатывают.
  5. МБРШБ
    МБРШБ Сегодня, 11:22
    +7
    Нужен мегазавод по пр-ву Ланцетов, сотнями в месяц. Причем нужен еще вчера.
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 11:26
      +1
      Нужно ещё что то кроме ланцетов. Ещё бы что то с напалмом бы
      1. ААК
        ААК Сегодня, 11:44
        0
        С напалмом уже давно всё было придумано ещё при СССР, вопрос в том - сохранилось-ли? Тем более, что до окончательного уничтожения укропской ПВО дело за год СВО так и не дошло... А что до результатов - тут недавно были видео с уничтожением БПЛА нашего "Тора" и "С-300В4"... мы про них выкладываем, они, к глубокому сожалению, про нас выкладывают...
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 12:20
      +1
      Цитата: МБРШБ
      Нужен мегазавод по пр-ву Ланцетов, сотнями в месяц. Причем нужен еще вчера.

      А как насчёт завода по производству ВВ повышенной мощности?
      Мощность боеприпаса, в котором в качестве взрывчатого вещества (ВВ) используется гидрид алюминия (насыщенный водородом алюминий), от 30 до 300 раз превышает мощность боеприпаса с аналогичным объемом тринитротолуола (тротила).
      https://www.arms-expo.ru/analytics/perspektivnye-razrabotki/vzryvayushchiysya-metall-kotoryy-v-razy-moshchnee-trotila/
      Считаю, что производство такого ВВ позволило бы увеличить эффективность даже кустарных дронов с грузоподъёмностью несколько сот граммов.
      hi
  6. Стирбьорн
    Стирбьорн Сегодня, 11:32
    -1
    Ну хотя бы не отлетел в сторону, как в случаях поражения вражеских САУ. Как-то все равно не впечатляет, где взрыв пораженной машины, а не только самого беспилотного аппарата?! Из видео про последнюю Карабахскую войну, от ударов с бпла техника, реально горела.
    1. Владимирский
      Владимирский Сегодня, 11:47
      0
      Для тебя разницы нет: Ланцет - 12 кг, UMTAS (на Байрактарах) - 36 кг????????
      Это как сравнивать БМП с танком.
  7. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 11:33
    +3
    Хорошо, что коробченка была упакована операторами, вовремя шмякнули.
  8. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 11:39
    +2
    Поражение и уничтожение - две большие разницы. Жаль, что автор этого не понимает. Или делает вид, что не понимает.
  9. Владимирский
    Владимирский Сегодня, 11:40
    +1
    Для бронетехники этот облегченный вариант Ланцета слабоват. Повреждает, но не уничтожает.
  10. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 11:59
    0
    Ich werde erst wirklich zufrieden sein, wenn ich solche
    Bilder vom Buckingham Palace, der London Bridge, von
    Big Ben und Downing Street Nr.10 sehe, wo das "Personal"
    vergeblich versucht bereits brennend zu fliehen...!!!!!!!!!
  11. Sancheas
    Sancheas Сегодня, 12:13
    0
    Попал в передний бронелист. А там 25 мм. Пробьет?
    1. Колхоз-дело добровольное.
      Колхоз-дело добровольное. Сегодня, 12:22
      +1
      Судя по тому, что видео обрывается сразу после взрыва Ланцета- цель не загорелась. А обосрался ли экипаж, с дрона не видно.
      А вообще, этот экипаж туповат- я насчитал 8!( восемь ) следов разворота почти на одном месте,- позиции менять их не учили...
  12. Товарищ И
    Товарищ И Сегодня, 12:26
    0
    Не вижу уничтожения. Вижу только попадание.
  13. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 12:27
    0
    Тут много критики за критику. Зала Ланцет Каласнихов — одно из русских орудий, наносящих противнику наибольший урон. В западной прессе это открыто признается. Он дает отличные результаты против бронетехники, радиостанций и т. д., хотя верно, что должен быть вариант с большей взрывной силой для танков, и я полагаю, что работа над ним уже ведется. Мои комплименты российским технологиям в этом кейсе Калашникова.