Военное обозрение
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Американский генерал назвал основное отличие истребителей F-35 Block 4 от предыдущих модификаций

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Американский генерал назвал основное отличие истребителей F-35 Block 4 от предыдущих модификаций

Хотя пока что нет полного списка изменений, внесенных в боевые самолеты пятого поколения производства США, американский генерал Марк Келли, занимающий должность главы Боевого авиационного командования ВВС, назвал основное отличие истребителей F-25 Lightning II Block 4 от предыдущих модификаций этого летательного аппарата. По его словам, оно заключается в наличии обновленной системы радиоэлектронной борьбы.


Такое заявление генерал Келли сделал в ходе своего выступления на симпозиуме, организованном Ассоциацией военно-воздушных и космических сил, который проходил в городе Аврора (штат Колорадо).

Большая часть того, для чего нам нужен F-35, зависит от возможностей радиоэлектронной борьбы

- сказал военачальник.

По словам генерала, расширение возможностей истребителя в значительной степени зависит от внедрения инициативы Technology Refresh-3 (TR-3), пришедшей на смену TR-2. Она касается модернизации центрального процессора самолета, его памяти и авионики. Вычислительная мощность новой системы превышает действующую в 25 раз.

Важным компонентом РЭБ, которым будет оснащена новая версия истребителя, станет радар AN/APG-85, имеющий активную фазированную антенную решетку.

И хотя истребители F-35, которые сегодня находятся на вооружении США и ряда других стран, уже обладают мощным комплексом средств радиоэлектронной борьбы, внесенные изменения еще больше расширят его возможности.
Автор:
Использованы фотографии:
https://www.flickr.com/photos/lockheedmartin/
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17 комментариев
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  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 11:28
    -1
    Ещё более дорогой самолётик? Куда уже?
    1. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 11:32
      0
      Экспортная цена менее 73,5 млн € или 83 млн $ за единицу на 2021 год. Куда дешевле?
      1. Жук1991
        Жук1991 Сегодня, 11:48
        +2
        Это как раз не экспортная цена, а цена для стран производителей (партнёров программы разработки), которые скидывались в том числе и на разработку. Экспортная цена 35-ого с полным пакетом доп оборудования и услугами по опубликованным в сми контрактам под 200 лямов за штуку выходит.
        Но в целом цена прям шоколадная для пятого поколения, по сравнению с F-15X/EX ценник которого переваливает за сотку.
        1. ColdWind
          ColdWind Сегодня, 11:57
          +1
          Я озвучил цену экспортного контракта для ВВС Финляндии F-35 block 4. Под 200 млн это цена всего пакета: с самолетом, обучением, запчастями, обслуживанием на несколько лет, ракетами и бомбами, переоборудованием аэродромов и тд и тп.
          1. Doccor18
            Doccor18 Сегодня, 12:24
            +1
            Цитата: ColdWind
            ракетами и бомбами,

            Как правило, бомбы и ракеты идут параллельным контрактом. В первоначальный включены лишь обслуживание/запачасти.
    2. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 11:34
      +2
      Цитата: Аргон
      Ещё более дорогой самолётик?

      До Рафаля с Еврофайтером ещё далеко... laughing wassat
  2. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 11:30
    0
    А насколькливозрасла эффективность самолёта по сравнению с предыдущей версией?
    Что мы можем противопоставить этому Блоку 4?
    1. ААК
      ААК Сегодня, 11:36
      +2
      А мы более, чем полутысяче Ф-35 можем противопоставить целую эскадрилью Су-57 с не до конца отработанными РЛК и БРЭО...
      1. ColdWind
        ColdWind Сегодня, 11:40
        +3
        Цитата: ААК
        более, чем полутысяче Ф-35 можем

        Их выпущено ~900 шт.
  3. Керенский
    Керенский Сегодня, 11:33
    0
    Важным компонентом РЭБ, которым будет оснащена новая версия истребителя, станет радар AN/APG-85, имеющий активную фазированную антенную решетку.

    То есть использовать АФАР, как антенну комплекса РЭБ? А как это будет выглядеть технически?
    1. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 11:38
      +3
      Цитата: Керенский
      То есть использовать АФАР, как антенну комплекса РЭБ? А как это будет выглядеть технически?

      Еще как средство связи. РЛС, РЭБ, связь в одном устройстве. Реализовать легко. АФАР состоит из тысяч приемо-передающих модулей. Каждая из них может выполнять свою роль.
      1. Керенский
        Керенский Сегодня, 11:55
        0
        Реализовать легко. АФАР состоит из тысяч приемо-передающих модулей. Каждая из них может выполнять свою роль.

        Если я переведу 50% ППМ на задачу РЭБ, не получу ли я комплект недоРЛС + недоРЭБ?
        1. ColdWind
          ColdWind Сегодня, 12:01
          +3
          Цитата: Керенский
          Если я переведу 50% ППМ на задачу РЭБ, не получу ли я комплект недоРЛС + недоРЭБ?

          Нет. Вы получите синергию которая многократно увеличит возможности истребителя. Это ультимативное преимущество которое в сочетание с малой заметностью дает возможность доминировать над всеми истребителями которые сейчас есть.
      2. Vigore
        Vigore Сегодня, 12:26
        0
        Кто-нибудь в интересовался на сколько AN/APG-85 лучше APG-81 по основным характеристикам?
        И какие ещё доработки в Block 4 ? (как я понял теперь F 35 может нети во внутренних отсеках 6 AIM-120, и применять другие бомбы ракеты включая Meteor)
    2. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 11:54
      +3
      У Ф-35 все интегрировано в радаре: и ориентация, и РЭБ, и прицеливание, и "фото"-сканирование местности.
      Такого нет ни у одного другого самолета. Ближе всего - Рафаль.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:13
    -2
    Цитата: ColdWind
    дает возможность доминировать над всеми истребителями которые сейчас есть.

    Ну прямо альфа-самец. Это в теории, а где на практике это "чудо века" показало свое доминирование? У вас случайно в "красном углу" не стоит его фотография? Если я правильно понимаю вы проживаете в Финляндии?
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 12:29
      0
      "где на практике это "чудо века" показало свое доминирование?"///
      ---
      Показывало на учениях стран НАТО. В которых участвовали Еврофайтеры, Рафали.
      Звенья Ф-35 переигрывали самолеты противника, раньше заметив их,
      и, договорившись по сети между собой,
      выбирали правильные позиции для атаки или уклонения от атак противника.
      Ориентация на поле боя - сильнейшая сторона Ф-35.
      Летчику не надо крутить головой (или крутить виражи): "откуда подкрадывается противник?"
      Все выводится на дисплей на 360 градусов вокруг. И передается друзьям.
      Это особенность стала причиной почти всех побед Ф-35 на тендерах
      в различных странах.
  5. Комментарий был удален.