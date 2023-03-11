Американский генерал назвал основное отличие истребителей F-35 Block 4 от предыдущих модификаций

Большая часть того, для чего нам нужен F-35, зависит от возможностей радиоэлектронной борьбы

Хотя пока что нет полного списка изменений, внесенных в боевые самолеты пятого поколения производства США, американский генерал Марк Келли, занимающий должность главы Боевого авиационного командования ВВС, назвал основное отличие истребителей F-25 Lightning II Block 4 от предыдущих модификаций этого летательного аппарата. По его словам, оно заключается в наличии обновленной системы радиоэлектронной борьбы.Такое заявление генерал Келли сделал в ходе своего выступления на симпозиуме, организованном Ассоциацией военно-воздушных и космических сил, который проходил в городе Аврора (штат Колорадо).- сказал военачальник.По словам генерала, расширение возможностей истребителя в значительной степени зависит от внедрения инициативы Technology Refresh-3 (TR-3), пришедшей на смену TR-2. Она касается модернизации центрального процессора самолета, его памяти и авионики. Вычислительная мощность новой системы превышает действующую в 25 раз.Важным компонентом РЭБ, которым будет оснащена новая версия истребителя, станет радар AN/APG-85, имеющий активную фазированную антенную решетку.И хотя истребители F-35, которые сегодня находятся на вооружении США и ряда других стран, уже обладают мощным комплексом средств радиоэлектронной борьбы, внесенные изменения еще больше расширят его возможности.