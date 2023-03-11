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Командующий ВВС США в Тихоокеанском регионе: В войне за Тайвань первым шагом должно быть потопление китайских кораблей

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Командующий ВВС США в Тихоокеанском регионе: В войне за Тайвань первым шагом должно быть потопление китайских кораблей

В Соединённых Штатах продолжают сильно «беспокоиться» о судьбе далёкого от них острова Тайвань и выступать его защитником.


В Армии США разрабатываются и самые разные сценарии развития военной ситуации вокруг острова. По словам командующего ВВС США в Тихоокеанском регионе генерала Кеннета Уилсбаха, американским военным придется сосредоточиться на потоплении китайских кораблей, если из-за Тайваня разразится война. Об этом генерал сказал, выступая на военном симпозиуме Ассоциации воздушно-космических сил в Авроре, штат Колорадо.

Такие выводы Уилсбах извлёк из событий, которые сопровождали визит бывшего спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на остров в августе 2022 года.

Генерал напомнил, что сделали китайцы со своими кораблями, когда Пелоси отправилась на Тайвань.

Они разместили их на восточной стороне Тайваня — стороне, противоположной Китаю, как своего рода блокаду

- отметил Уилсбах.

По его словам, ракеты класса «земля-воздух» на борту кораблей дадут китайским военным возможность создать «зону поражения», в которой противник не захочет летать из-за большого риска быть сбитым.

Если дойдёт до силового решения проблемы Тайваня, то в первую очередь ВВС США и их союзники должны потопить корабли КНР, отметил командующий ВВС США в Тихоокеанском регионе. Генерал добавил, что для подготовки к потенциальному конфликту в регионе, США и их международные партнеры планируют и проводят много совместных учений.

Важно подчеркнуть, что всё это говорит кадровый американский военачальник, даже не скрывая планов по войне за Тайвань. Можно себе представить реакцию Вашингтона, если бы что-то подобное позволил себе кто-то из генералов НОАК, высказываясь о флоте США.
Автор:
Использованы фотографии:
Википедия/U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Shannon Renfroe
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23 комментария
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  1. Комментарий был удален.
    1. голос_разуma
      голос_разуma Сегодня, 11:45
      +3
      обоснуйте? разногласия какие-то?
      1. Комментарий был удален.
        1. Mitos
          Mitos Сегодня, 11:50
          +3
          Доказательства переписки в студию...

          Вадим Смирнов или Исаак Смирновен, не админ, а владелец сайта ВО, читаем биографию.
          1. Комментарий был удален.
          2. Комментарий был удален.
      2. Sergey39
        Sergey39 Сегодня, 12:28
        0
        Что- бы снять все разногласия и подозрения и подтвердить что- это личная склока, между участником и модератором.
        Вадим Смирнов пусть напишет, чей Крым и его отношение к СВО!
    2. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 11:53
      +4
      Цитата: Карат
      Админ Смирнов бандеровец.
      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      Да я давно подозреваю, что на ВО не только он бандеровец, но и другие модераторы!
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 12:02
        +1
        меня чуть не забанили когда прибалтосов назвал шпротосами - типа разжигание нац розни.

        Карат, ведь он Вас забанит за такие сообщения.....
  2. Адриан28
    Адриан28 Сегодня, 11:42
    +3
    В войне за Тайвань первым шагом должно быть потопление китайских кораблей

    За своими лучше следите.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 11:52
      +1
      Важно подчеркнуть, что всё это говорит кадровый американский военачальник, даже не скрывая планов по войне за Тайвань. Можно себе представить реакцию Вашингтона, если бы что-то подобное позволил себе кто-то из генералов НОАК, высказываясь о флоте США.

      И что же здесь такого удивительного?
      Учится надо у врага, а не тратить деньги в пустую на льготные или бесплатные поставки своих ресурсов третьим странам в надежде на то, что тебя за это поблагодарят словом.

      Янки не зря в каждом фильме и мультфильме, к месту и не к месту, вставляю фразу о том, что они спасают мир и человечество и если бьются с кем-то или вторгаются в чью-то страну то только ради мира и целью уничтожения всех плохих парней для того чтобы оставшиеся "хорошие" спокойно жили и целовали руки американским спасителям.
      Чего стоит только такая тренировка японцев хорошо говорит о том, что американцев в наличии опыта переформатирования мозгов аборигенов пока никто переплюнуть не может - прошло 80 лет со дня окончания ВМВ и японцы уже радуются ядерным бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки, так как они якобы предотвратили захват Японии СССР.
      Теперь о тем же образом промывают мозги в Тайване, хотя на словах заявляют, что Тайвань является составной частью Китая.

      Так что США не только следят за своей страной, но и за всем миром и бульдожьей хваткой желают держать весь мир и под своим контролем и под своей властью.
  3. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 11:43
    -3
    ООО давайте давайте! Война за Тавань -гвоздь в крышку гроба гегемонии глобального запада. Учитывая, насколько НАТО сейчас завязло в СВО-момент самый подходящий.
    1. Essex62
      Essex62 Сегодня, 12:12
      +1
      А как они завязли? ВС США и основных стран гейропейских стран НАТО, воюют против войск РФ? Все у них хорошо. Стравили русских в междуособице и наживаются. Вот сказал п и н д о ский генерал,что будут топить и будут. А у перерожденцев из "К"ПК, кишка тонка.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:46
    +3
    В войне за Тайвань первым шагом должно быть потопление китайских кораблей
    А эти все "воюют" - топят, уничтожают, захватывают, склоняют и наконец побеждают. Но пока только в своем виртуальном мире, который подогнали под себя.
    1. Essex62
      Essex62 Сегодня, 12:21
      +1
      Да-да,виртуально.Ирака нет,Ливии нет,Югославии нет. И главное от Союза одни осколки мелкие ,с никчёмной буржуйской плутократией ,на его месте, с кучкой ханств вокруг.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:47
    +1
    А что думают по этому поводу НОАК КНР, топить тихоокенский флот США или сами США.
  6. paul3390
    paul3390 Сегодня, 11:47
    +1
    то в первую очередь ВВС США и их союзники должны потопить корабли КНР

    Изречение по степени мудрости вполне конкурирует с бессмертным утверждением что ядерная бомба всегда падает в эпицентр.. Это ж какой интеллект надо иметь, чтобы столь блестяще проницать что для победы на море - надо потопить все вражеские корабли??
  7. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 11:52
    0
    американским военным придется сосредоточиться на потоплении китайских кораблей, если из-за Тайваня разразится война.

    В новой третьей мировой войне между США и КНР, которая начнётся скоро с битвы за Тайвань, НОАК должна сосредоточиться на создании не менее чем 1000-километровой зоны смерти от побережья Китая для кораблей и самолётов США.
    И сразу после начала конфликта утопить гиперзвуковыми ракетами пару - тройку лоханок - авианосцев США.
    1. Essex62
      Essex62 Сегодня, 12:27
      0
      И всё благополучие, золотого полумиллиарда Китая ,в одночасье рухнет. Оно им надо? Лучше сидеть и ждать ,когда эти авики сами ,кверху брюхом ,мимо поплывут.
      Ну скажите, зачем китайцам ТМВ?
  8. Azim77
    Azim77 Сегодня, 11:54
    +1
    Как же удобно США бузить в чужом огороде. В свой-то камни и палки не летят, вот и спрос потом на то, что у него растет. Ну или может вырасти. Вот если бы камни изредка падали и к нему..
    По проводникам - сами будут делать, да и Канада рядом. В данное время конкуренция им не нужна. Даже в лице старых рабочих (Тайвань, Филиппины).
  9. alexey2073
    alexey2073 Сегодня, 11:55
    +2
    [quote] Командующий ВВС США в Тихоокеанском регионе: В войне за Тайвань первым шагом должно быть потопление китайских кораблей/quote] серъëзно? А я думал сначала чай заварить.. Сколько разных эхспыртов, и всё про войну. Ни один, не говорит как избежать, предотвратить войну. Ну от саксов и их лизунов иного и ожидать не следует.
  10. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 12:01
    -1
    Кто то серьезно думает что две ядерные державы будут воевать напрямую? Нет конечно. Штаты аукс готовят и австралия и японией в первых рядах на мясо для прожарки(смотрим пример европы,поляков прибалтов и укров-в ЮВА всё по такому же шаблону готовится. Тайвань-повод, япония спонсор и мясо. Причем тайвань остров как и япония-флотом блокируются поставки оружия(досмотр) а сами острова утюжатся ракетами(места мало, населения много-минусуется всё на раз). А что американцы сделают?-а ничего, поставки блокируются флотом, авиацией много не привезти, на прямое уничтожение амерским флотом не пойдут т.к сразу огребут по своему флоту и самой америке, а значит и неполезут. Помощь с оружием в связи с геогрвфией так себе, чай не польша с шумерами. Япония какая бы не была а изза географии валится на раз и экономика уходит в ноль так быстро что даже рубанок для перевода промки в штаты неуспеют перевезти. И японцы прекрасно это знают и наверняка будут брыкатся от такого шедрого предложения сдохнуть моментально.
  11. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 12:05
    0
    Цитата: rotmistr60
    В войне за Тайвань первым шагом должно быть потопление китайских кораблей
    А эти все "воюют" - топят, уничтожают, захватывают, склоняют и наконец побеждают. Но пока только в своем виртуальном мире, который подогнали под себя.


    Ja, genau...!!
    "Rambo 10 " wird für die Amis Taiwan ganz alleine Verteidigen und
    alle chinesischen Schiffe versenken...!!! wassat
  12. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 12:08
    +1
    Все, логично, какие корабли и самолеты, будут утоплены и сбиты в первую очередь!
    Местоположение Тайваня по отношению к Китаю и США. Американцы утрутся!!!
  13. HAM
    HAM Сегодня, 12:11
    0
    Ну,а кто ожидает от военачальника других слов? "Я-старый воин! И не знаю слов любви.."@
    Пусть поговорит,америкосы так расхорахорились,что остановиться не могут.
    Вот если б японцы повоевали с Китаем вместо американцев-это было бы самое то....к тому,вроде,всё и идёт.Главное-правильно поставить задачу "союзникам".
    ".....в первую очередь ВВС США и их союзники должны потопить корабли КНР..."
  14. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 12:27
    0
    Пол Кругман как-то сказал:
    What we need is actually the financial equivalent of war. What actually brought the Great Depression to an end was the enormous public spending program otherwise known as World War II.

    К нему явно прислушались - как-никак целый нобелевский лауреат!
    Правда, кризис восьмого года ожиданий не оправдал, хоть далеко и не рассосался до сих пор, пришлось думать дальше. Откровенно слабые результаты пандемии тоже не потянули на перезапуск мировой экономики, поэтому решили, что суррогатами горю не поможешь. Пришлось вытащить из сундука хоть и побитого молью, но старого и проверенного врага. Враг, правда, пищит и отбивается, воевать категорически не желает, вожделенное обнуление долгов всё никак не происходит.
    Так что креативят дальше - вдруг получится...
    Вот будет умора, если и атомная война не решит проблем мирового капитализма!
  15. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 12:29
    0
    Так. Давайте уточним. Американцы предлагают потопить все китайские корабли, которые будут расположены около китайского острова Тайвань... чтобы американцы могли силой защищать от китайской армии - китайскую территорию???