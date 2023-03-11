Командующий ВВС США в Тихоокеанском регионе: В войне за Тайвань первым шагом должно быть потопление китайских кораблей

В Соединённых Штатах продолжают сильно «беспокоиться» о судьбе далёкого от них острова Тайвань и выступать его защитником.
В Армии США разрабатываются и самые разные сценарии развития военной ситуации вокруг острова. По словам командующего ВВС США в Тихоокеанском регионе генерала Кеннета Уилсбаха, американским военным придется сосредоточиться на потоплении китайских кораблей, если из-за Тайваня разразится война. Об этом генерал сказал, выступая на военном симпозиуме Ассоциации воздушно-космических сил в Авроре, штат Колорадо.
Такие выводы Уилсбах извлёк из событий, которые сопровождали визит бывшего спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на остров в августе 2022 года.
Генерал напомнил, что сделали китайцы со своими кораблями, когда Пелоси отправилась на Тайвань.
Они разместили их на восточной стороне Тайваня — стороне, противоположной Китаю, как своего рода блокаду
- отметил Уилсбах.
По его словам, ракеты класса «земля-воздух» на борту кораблей дадут китайским военным возможность создать «зону поражения», в которой противник не захочет летать из-за большого риска быть сбитым.
Если дойдёт до силового решения проблемы Тайваня, то в первую очередь ВВС США и их союзники должны потопить корабли КНР, отметил командующий ВВС США в Тихоокеанском регионе. Генерал добавил, что для подготовки к потенциальному конфликту в регионе, США и их международные партнеры планируют и проводят много совместных учений.
Важно подчеркнуть, что всё это говорит кадровый американский военачальник, даже не скрывая планов по войне за Тайвань. Можно себе представить реакцию Вашингтона, если бы что-то подобное позволил себе кто-то из генералов НОАК, высказываясь о флоте США.