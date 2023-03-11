Российские и белорусские спортсмены не должны возвращаться к участию в Олимпиаде-2024. С таким призывом к спонсорам Олимпийских игр обратилась министр культуры Великобритании Люси Фрейзер, сообщает издание The Guardian.Обращение британского министра было адресовано к таким важнейшим партнерам Международного Олимпийского комитета как компании Coca-Cola, Intel, Samsung и Visa. Лондон «забил тревогу» сразу после того, как появилась информация, что Олимпийский комитет планирует ослабить запрет для российских и белорусских спортсменов.Великобритания настаивает на том, чтобы российские и белорусские спортсмены не могли участвовать в Олимпиаде даже в нейтральном статусе. То есть, мы видим чисто нацистскую дискриминацию людей по их национальной принадлежности.Британские власти хотят продемонстрировать, что спортсмены не могут реализовать себя в международном спорте просто по факту своего рождения и гражданства России или Белоруссии. Не имеет значения при этом даже их личное отношение к специальной военной операции, политическому курсу президентов Владимира Путина или Александра Лукашенко.Впрочем, в МОК уже начинаются первые проявления недовольства подобной риторикой Запада. В конце концов, мир не состоит из одних лишь США и Европы, и другие страны также претендуют на собственное влияние в спортивной политике в том числе.