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Великобритания призвала не допустить возвращения российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпиаде-2024

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Великобритания призвала не допустить возвращения российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпиаде-2024

Российские и белорусские спортсмены не должны возвращаться к участию в Олимпиаде-2024. С таким призывом к спонсорам Олимпийских игр обратилась министр культуры Великобритании Люси Фрейзер, сообщает издание The Guardian.


Обращение британского министра было адресовано к таким важнейшим партнерам Международного Олимпийского комитета как компании Coca-Cola, Intel, Samsung и Visa. Лондон «забил тревогу» сразу после того, как появилась информация, что Олимпийский комитет планирует ослабить запрет для российских и белорусских спортсменов.

Великобритания настаивает на том, чтобы российские и белорусские спортсмены не могли участвовать в Олимпиаде даже в нейтральном статусе. То есть, мы видим чисто нацистскую дискриминацию людей по их национальной принадлежности.

Британские власти хотят продемонстрировать, что спортсмены не могут реализовать себя в международном спорте просто по факту своего рождения и гражданства России или Белоруссии. Не имеет значения при этом даже их личное отношение к специальной военной операции, политическому курсу президентов Владимира Путина или Александра Лукашенко.

Впрочем, в МОК уже начинаются первые проявления недовольства подобной риторикой Запада. В конце концов, мир не состоит из одних лишь США и Европы, и другие страны также претендуют на собственное влияние в спортивной политике в том числе.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Mos.ru
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10 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 11:58
      0
      Цитата: Карат
      Админ Смирнов пи дор бандеровский.

      Что случилось?
      1. ААК
        ААК Сегодня, 12:05
        +3
        А тут всё дело исключительно в личностях спортсменов, либо они - граждане России со всеми вытекающими принципами, либо - "лица с российским паспортом", большую часть времени проживающие и тренирующиеся за границей и бОльшую часть денег получающие от нероссийских спонсоров... Для меня всякие хоккеисты-теннисисты-пловцы - это не русские спортсмены...
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:02
    +2
    МОК и спонсоры будут смотреть на прибыль,спорт уже давно коммерция.Почему вчера началась движуха с фехтованием,да потому что без нас фехтование стало не интересно зрителю.Да и дьявол кроется в деталях,на Олимпийские игры все проходят отбор в соревнованиях ,а для нас всё это перекрыто.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:03
    +1
    Великобритания призвала не допустить возвращения российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпиаде-2024
    Какие же англичане сволочные, мелочные, зашоренные и просто тля англосаксонская. Поэтому глядя на их женщин понимаешь, что эта нация вырождается.
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 12:30
      0
      глядя на их женщин понимаешь, что эта нация вырождается.
      Нормальные здесь женщины, и вырождаться пока никто не собирается.
  4. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 12:10
    +1
    Я поддерживаю Великобританию - лучше никакого участия граждан РФ в этой Олимпиаде, чем новый позор под белым флагом, в то время как наши герои на фронтах Украины отдают свои жизни за Россию.

    Альтернатива - организовать собственные игры Доброй Воли без политической дискриминации как СССР:
    1. jamonchik
      jamonchik Сегодня, 12:17
      0
      Первую часть вашего коммента в топку! tongue ( не согласен с вами, наглию поддерживать, ещё чего,никогда и ни в чём, как там?) Кар.. т.е ЛондОн и Вашингтон должны быть эмм.. разрушены(нейтрализованы)) А так да свои игры , и с национальным флагом.
  5. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 12:19
    0
    Давно надо было перестать стоя на коленях перед западниками плакаться и проситься в разные их организации. Нужно в Москве учредить ИГРЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА,без всякой политики,без мутантов,без астматиков и псевдо больных.Пусть все,кто хотят честного состязания,регистрируются командами и участвуют а западники пусть желчью захлебнутся на своей фашистиаде.
  6. HAM
    HAM Сегодня, 12:21
    0
    Неужели самим спортсменам интересно меряться силой и ловкостью с педерастами,трансгендерами и "астматиками"? Или -деньги не пахнут и руку не жмут? Тьфу,смотреть на эти игры противно.....
  7. К-50
    К-50 Сегодня, 12:26
    0
    Великобритания призвала не допустить возвращения российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпиаде-2024

    Так наглоссакцы пытаются уменьшить число претендентов на медали. По другому им удачи не видать. request request lol lol