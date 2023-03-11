«Очень сильным сигналом Украине» советник Зеленского назвал недавний российский удар с применением гиперзвуковых ракет «Кинжал»

Возможно, в последнее время было немного потише, но теперь этот сигнал от россиян очевиден.

В офисе украинского президента прокомментировали недавние ракетные удары по объектам на подконтрольных киевскому режиму территориях. Ракетная атака продемонстрировала возможности Вооружённых сил России по прорыву украинской системы противовоздушной-противоракетной обороны (ПВО-ПРО). Для нанесения удара помимо дронов и «обычных» крылатых ракет использовались гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал», причём их было применено сразу несколько. После применения в Воздушных силах ВСУ посетовали на то, что такие ракеты у Украины сбивать просто нечем.Комментируя ситуацию, советник главы киевского режима Александр Роднянский назвал недавний ракетный удар «очень сильным российским сигналом для Украины и украинцев».По словам чиновника офиса Зеленского, недавняя ракетная атака «сигнализирует всем украинцам, а, возможно, и беженцам, что жизнь в стране далека от нормализации».Роднянский:Интересен сам посыл советника Зеленского. Ведь он откровенно отделяет Украину, например, от Донбасса. «Потише» там не было с 2014 года, главным образом из-за действий самого киевского режима. Постоянные обстрелы, удары по гражданскими объектам в Горловке, Донецке, Луганске, Ясиноватой, Макеевке, в том числе с применением ракет американских РСЗО HIMARS – всё это сложно назвать «потише». Сами слова Роднянского однозначно говорят о том, что единой Украины не существует даже в головах её чиновников.