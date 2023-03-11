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«Очень сильным сигналом Украине» советник Зеленского назвал недавний российский удар с применением гиперзвуковых ракет «Кинжал»

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«Очень сильным сигналом Украине» советник Зеленского назвал недавний российский удар с применением гиперзвуковых ракет «Кинжал»

В офисе украинского президента прокомментировали недавние ракетные удары по объектам на подконтрольных киевскому режиму территориях. Ракетная атака продемонстрировала возможности Вооружённых сил России по прорыву украинской системы противовоздушной-противоракетной обороны (ПВО-ПРО). Для нанесения удара помимо дронов и «обычных» крылатых ракет использовались гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал», причём их было применено сразу несколько. После применения в Воздушных силах ВСУ посетовали на то, что такие ракеты у Украины сбивать просто нечем.


Комментируя ситуацию, советник главы киевского режима Александр Роднянский назвал недавний ракетный удар «очень сильным российским сигналом для Украины и украинцев».

По словам чиновника офиса Зеленского, недавняя ракетная атака «сигнализирует всем украинцам, а, возможно, и беженцам, что жизнь в стране далека от нормализации».

Роднянский:

Возможно, в последнее время было немного потише, но теперь этот сигнал от россиян очевиден.

Интересен сам посыл советника Зеленского. Ведь он откровенно отделяет Украину, например, от Донбасса. «Потише» там не было с 2014 года, главным образом из-за действий самого киевского режима. Постоянные обстрелы, удары по гражданскими объектам в Горловке, Донецке, Луганске, Ясиноватой, Макеевке, в том числе с применением ракет американских РСЗО HIMARS – всё это сложно назвать «потише». Сами слова Роднянского однозначно говорят о том, что единой Украины не существует даже в головах её чиновников.
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10 комментариев
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  1. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 12:03
    0
    Неужели кое кому из майданутых доходит, что при желании Россия может и не так ударить?!
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 12:07
      +1
      Да это просто с нашей стороны похлопывание по подзатылку.
      1. dorz
        dorz Сегодня, 12:13
        +1
        Это нытьё никого не должно вводить в заблуждение.
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 12:11
      +2
      Цитата: ваш вср 66-67
      при желании Россия может и не так ударить?!

      Хорошо бы, чтобы желание наконец появилось и осуществилось!
  2. 2306
    2306 Сегодня, 12:05
    +1
    Знак то хороший дали,знать бы результаты..определенный шок у всу точно есть
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:05
    +3
    Да скажите же наконец кого грохнули,всё равно правда просочится.Кто нибудь из Пентагона позвонит Шойгу,с вопросом: Что это было?Репетиция или концерт?
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 12:14
      0
      Что это было?Репетиция или концерт?

      "Клён зелёный..." сыграли
  4. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 12:14
    0
    Залп был 80 ракет.
    Из них: 20 Калибров, 6 Кинжалов.
    Примерно месячный выпуск. Несколько штук каждого вида
    откладывается в стратегический н.з.
    Ориентировочно следующий крупный залп будет в начале апреля.
    Или разделят на два небольших залпа. Тогда следующий -
    через 2 недели.
    1. Хагакурэ
      Хагакурэ Сегодня, 12:33
      0
      У меня всегда один и тот же вопрос : укажите источник информации ?
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:16
    0
    назвал недавний ракетный удар «очень сильным российским сигналом для Украины и украинцев»
    Вот только эти сигналы не доходят до шмыгающего носом и его окружения. Значит будут повторяться и возможно с большей интенсивностью.