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После занятия позиций в Артёмовске ЧВК «Вагнер» сразу создаёт несколько рядов эшелонированной обороны

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После занятия позиций в Артёмовске ЧВК «Вагнер» сразу создаёт несколько рядов эшелонированной обороны

Бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают сжимать кольцо окружения вокруг Артемовска, одновременно «музыканты» значительно продвинулись к центру города из его восточной части и штурмуют укрепы противника с севера и юга. Город уже более чем наполовину находится под контролем российских войск.


В то же время, киевское руководство категорически не готово добровольно оставлять Артемовск, несмотря на огромные потери и полный огневой контроль над путями снабжения, Генштаб ВСУ не оставляет попыток переброски дополнительных сил в город. Одновременно украинское командование стягивает дополнительные резервы к западу от Артемовска. Ранее командир спецназа «Ахмат», помощник главы Чеченской Республики генерал-майор Апты Алаудинов сообщил, что не исключает попытки ВСУ атаковать утраченные позиции и с целью разблокирования Артемовска. Вероятность контрнаступления украинских войск подтвердил и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

В своем вчерашнем телеобращении к нации президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсуждал с командованием ВСУ планы украинской армии попытаться организовать контрнаступление под Артемовском. Зеленский сообщил, что у ВСУ есть возможность «услиться там» и постараться вернуть город под свой контроль.

Но недаром в свое время Пригожин назвал основанную им частную военную компанию «самой опытной армией в мире». Проводя успешные штурмовые действия, «музыканты» одновременно уделяют большое внимание и укреплению уже занятых позиций как раз на случай контратаки противника. Для этого в Артемовске «вагнеровцы» сразу создают несколько рядов эшелонированной обороны, используя тяжелую технику и артиллерию, рассказал телеграм-каналу «Оркестр Вагнера» один из бойцов ЧВК.

Ранее такую же тактику укрепления занятых позиций ЧВК «Вагнера» успешно отработали в Соледаре, где противник тоже регулярно предпринимал попытки отбить утерянные позиции.

Автор:
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9 комментариев
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  1. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 12:08
    +3
    Что то волнительно за музыкантов и вообще за всю операцию! Вчера читал, что майданутые готовят контрнаступление под руководством полосатых и наты, и что это контрнаступление будет очень скоро! Максимум неделя-две...
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 12:17
      +1
      Вчера читал, что майданутые готовят контрнаступление под руководством полосатых и наты, и что это контрнаступление будет очень скоро!

      Да даже Пригожин по этому поводу высказался и не опроверг опасность. Силы вокруг Артёмовска сконцентрированы не малые и удачная контратака для как-лов это отличный пропагандиский ход. Остаётся надеется что этого не случится и МО РФ не допустит этого.
    2. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 12:17
      +1
      контрнаступление будет очень скоро!

      заморские кураторы подталкивают - видать не всех своих "специалистов" вывели... А живой силы в окружении ДО ЧЁРТА (( Будет бойня...
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 12:22
        0
        Цитата: ivan1979nkl
        контрнаступление будет очень скоро!

        заморские кураторы подталкивают - видать не всех своих "специалистов" вывели... А живой силы в окружении ДО ЧЁРТА (( Будет бойня...


        Если вы не заметили она идёт в Бахмуте с августа прошлого года.Более 40 тыс. убитыми и ранеными потеряли ВСУ за это время в Бахмуте.И сейчас вокруг Бахмута ВСУ сконцентрировали порядка 50-55тыс.штыков.
  2. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 12:09
    0
    Mir ganz egal was alle möglichen "Experten" immer wieder über
    die "Gruppe Wagner" lästern, für mich sind das echte Helden und
    man sieht den Kämpfern förmlich ihre Begeisterung und Motivation
    an, den FEIND zu VERNICHTEN...!!!!!

    https://online-musik24.com/Russia%20-%20National.mp3
  3. paul3390
    paul3390 Сегодня, 12:13
    +2
    Ещё ассирийцы, а после них - римляне, практиковали железное правило, как только остановился - тут же принимайся окапываться.. Выкопал один окоп - копай через 50 метров второй. Есть время - копай третий. Не ленись, живее будешь. Оборона - должна совершенствоваться непрерывно.
  4. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 12:14
    +2
    Вагнер продолжает делать большую работу. Им нужно дать все необходимое, но кроме взятия Бахмута, главное продолжать уничтожать застрявшую в кальдере украинскую армию и выслеживать и уничтожать их по мере продвижения по грязевым тропам.
  5. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 12:25
    0
    Парням из оркестра да и всем нашим - удачи и дожить до нашей победы!
  6. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 12:25
    0
    Одна из заповедей грамотного командира:-"Заняв позицию,закрепись на ней прежде чем идти дальше".