После занятия позиций в Артёмовске ЧВК «Вагнер» сразу создаёт несколько рядов эшелонированной обороны

Бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают сжимать кольцо окружения вокруг Артемовска, одновременно «музыканты» значительно продвинулись к центру города из его восточной части и штурмуют укрепы противника с севера и юга. Город уже более чем наполовину находится под контролем российских войск.В то же время, киевское руководство категорически не готово добровольно оставлять Артемовск, несмотря на огромные потери и полный огневой контроль над путями снабжения, Генштаб ВСУ не оставляет попыток переброски дополнительных сил в город. Одновременно украинское командование стягивает дополнительные резервы к западу от Артемовска. Ранее командир спецназа «Ахмат», помощник главы Чеченской Республики генерал-майор Апты Алаудинов сообщил, что не исключает попытки ВСУ атаковать утраченные позиции и с целью разблокирования Артемовска. Вероятность контрнаступления украинских войск подтвердил и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.В своем вчерашнем телеобращении к нации президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсуждал с командованием ВСУ планы украинской армии попытаться организовать контрнаступление под Артемовском. Зеленский сообщил, что у ВСУ есть возможность «услиться там» и постараться вернуть город под свой контроль.Но недаром в свое время Пригожин назвал основанную им частную военную компанию «самой опытной армией в мире». Проводя успешные штурмовые действия, «музыканты» одновременно уделяют большое внимание и укреплению уже занятых позиций как раз на случай контратаки противника. Для этого в Артемовске «вагнеровцы» сразу создают несколько рядов эшелонированной обороны, используя тяжелую технику и артиллерию, рассказал телеграм-каналу «Оркестр Вагнера» один из бойцов ЧВК.Ранее такую же тактику укрепления занятых позиций ЧВК «Вагнера» успешно отработали в Соледаре, где противник тоже регулярно предпринимал попытки отбить утерянные позиции.