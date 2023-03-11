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В Минобороны Дании анонсировали поставку танков Leopard Украине весной 2023 года

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В Минобороны Дании анонсировали поставку танков Leopard Украине весной 2023 года

Первые танки Leopard 1 вооруженных сил Дании будут переданы Украине уже этой весной. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны королевства, рассказывая о поездке в Германию исполняющего обязанности главы военного ведомства Троэльса Лунда Поульсена.


По словам Поульсена, он доволен выполнением работ на предприятии Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft. Там приводятся в порядок танки Leopard 1, которые Дания собирается передать Украине. Глава военного ведомства отметил, что передача танков станет «большим и важным пожертвованием» Дании Украине.

Главная цель модернизации танков – обеспечить укомплектование боевыми машинами двух танковых батальонов украинской армии. Киевский режим получит около 80 машин, причем на первых поставленных танках будут готовить украинские экипажи.

Напомним, что в начале февраля 2023 года Дания приняла решение о сотрудничестве с Германией и Нидерландами в плане передачи Украине 100 танков Leopard 1 немецкого производства. Согласно данным из открытых источников, датские вооруженные силы располагают примерно 102 танками Leopard 1, большая часть которых давно не эксплуатируется.

Танки Leopard 2, то есть более современной модификации, страна отказалась поставлять Украине из-за ограниченного количества таких машин на вооружении датских сухопутных войск. В Копенгагене справедливо решили, что танки нового типа пригодятся Дании больше, чем украинским формированиям.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Vinding
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6 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 12:23
    +1
    Да, не кисло так Киеву железа накидали и ещё подкинут, а самое главное что на ЭТОМ этапе всё на халяву, не нужно ни заводов, ни литейной промышленности, ни технологической базы, всё готовенькое всё в упаковочке, только людишек подкидывай да пафосом сбрызгивай.
  2. Sith
    Sith Сегодня, 12:25
    0
    Цитата: Ропот 55
    Да, не кисло так Киеву железа накидали и ещё подкинут, а самое главное что на ЭТОМ этапе всё на халяву, не нужно ни заводов, ни литейной промышленности, ни технологической базы, всё готовенькое всё в упаковочке, только людишек подкидывай да пафосом сбрызгивай.

    Интересно какой с этого практический выхлоп ... новые экипажи танков не делаются ни за месяц ... ни за квартал ... надо от года и больше
    Слаживание тоже не пустой звук
    Ну и главное отлаживание логистики у ЛБС
    Понятно , что любая боевая машина может нести смерть и разрушение ... но любой инструмент требует обученных специалистов
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 12:29
      0
      Sith hi, танковый экипаж готовиться гораздо быстрее, систему управления украинцы используют НАТО-скую и достаточно эффективно, так что слаживание занимает минимум, ремонт и поставку расходников отработали ещё по прошлому лету, так что проблем у ВСУ все меньше.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:28
    0
    передача танков станет «большим и важным пожертвованием» Дании Украине
    Значит на халяву? Как бы эта халява боком не вышла, т.к. Украина начнет требовать добавки. Интересно то, что сегодня Киеву помогают оружием те, кто без сопротивления капитулировали перед Германией (поляки и немного французы посопротивлялись), а потом активно помогали ей в войне против СССР. Чем все закончилось?
  4. svp67
    svp67 Сегодня, 12:29
    0
    Поставить танки это даже не полдела, где на них найти нужные запчасти для дальнейшей эксплуатации, да в нужном количестве? И где найти должное количество 105-мм танковых снарядов?
  5. Адриан28
    Адриан28 Сегодня, 12:30
    0
    Киевский режим получит около 80 машин

    Какими бы старыми они не были, но это прилично.