В Минобороны Дании анонсировали поставку танков Leopard Украине весной 2023 года

Первые танки Leopard 1 вооруженных сил Дании будут переданы Украине уже этой весной. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны королевства, рассказывая о поездке в Германию исполняющего обязанности главы военного ведомства Троэльса Лунда Поульсена.
По словам Поульсена, он доволен выполнением работ на предприятии Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft. Там приводятся в порядок танки Leopard 1, которые Дания собирается передать Украине. Глава военного ведомства отметил, что передача танков станет «большим и важным пожертвованием» Дании Украине.
Главная цель модернизации танков – обеспечить укомплектование боевыми машинами двух танковых батальонов украинской армии. Киевский режим получит около 80 машин, причем на первых поставленных танках будут готовить украинские экипажи.
Напомним, что в начале февраля 2023 года Дания приняла решение о сотрудничестве с Германией и Нидерландами в плане передачи Украине 100 танков Leopard 1 немецкого производства. Согласно данным из открытых источников, датские вооруженные силы располагают примерно 102 танками Leopard 1, большая часть которых давно не эксплуатируется.
Танки Leopard 2, то есть более современной модификации, страна отказалась поставлять Украине из-за ограниченного количества таких машин на вооружении датских сухопутных войск. В Копенгагене справедливо решили, что танки нового типа пригодятся Дании больше, чем украинским формированиям.