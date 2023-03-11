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В Хельсинки удивлены обещанием премьера Санны Марин обсудить передачу Киеву истребителей из наличия финских ВВС

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В Хельсинки удивлены обещанием премьера Санны Марин обсудить передачу Киеву истребителей из наличия финских ВВС

Финляндия не намерена поднимать вопрос возможной передачи Украине истребителей F/A-18 Hornet из наличия финских ВВС, в Хельсинки очень удивились заявлению премьер-министра страны Санны Марин, сделанному в отношении самолетов.


На Украине во всю обсуждают возможное поступление на вооружение Воздушных сил ВСУ истребителей F/A-18 Hornet из наличия финских ВВС. Как оказалось, финский премьер Санна Марин, прибыв накануне в Киев, упомянула в своем заявлении возможность обсудить потенциальную передачу Украине части истребителей F/A-18 по мере их замены на американские F-35, которые Финляндия закупает у США.

Думаю, мы могли бы обсудить истребители Hornet – можно ли было бы предложить их Украине, какая подготовка для этого нужна

- заявила она добавив, что пока это все разговоры и передача может случиться только при создании западной коалиции для передачи авиатехники.

В Киеве это заявление восприняли как обещание передать истребители и уже начали обсуждение, сколько самолетов может поставить Финляндия ВСУ, если на сегодняшний день на вооружении финских ВВС стоит 62 F/A-18 Hornet, а заменять их будут с 2025 года.

Между тем, в самой Финляндии заявление Марин вызвало неоднозначную реакцию, в том числе удивление финских властей. Как заявил президент страны Саули Ниинисте, возможная передача самолетов Киеву нигде не обсуждалась, премьер-министр поторопилась со своим заявлением. Не в курсе и финское Минобороны, там вообще ничего о потенциальной передаче истребителей не знают. Как подчеркнул министр обороны Антти Кайкконен, он бы предостерег Марин от таких заявлений.
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7 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 12:26
    +3
    Типа "голова" не знает что делает "рука"? Или очередная мадам 360 градусов нарисовалась?!
    1. Колхоз-дело добровольное.
      Колхоз-дело добровольное. Сегодня, 12:27
      0
      Прикольная встреча- оба тусовщики, оба под подозрением в употреблении... )))
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 12:32
        0
        Цитата: Колхоз-дело добровольное.
        Прикольная встреча- оба тусовщики, оба под подозрением в употреблении... )))


        Ну так как тут не найти общий язык.
        Сложный период начался в жизни премьер-министра Финляндии Санны Марин после того как в сети оказалось видео с частной вечеринки, на которой политик танцует, пьет алкоголь и отдыхает в компании друзей. При этом пользователи обратили внимание, что участники мероприятия говорят о некоем «порошке», подразумевая наркотик. Марин обвинили в неподобающем поведении и попросили сдать тест на запрещенные вещества. А чуть позже в сеть утекли фотографии обнаженных женщин, отдыхающих в официальной правительственной резиденции. Премьеру пришлось публично извиняться за оба инцидента, а в обществе засомневались в том, насколько она соответствует своей высокой должности. Как пикантные видео отразятся на политической карьере Марин и имеют ли политики право на частную жизнь, как обычные люди, — разбиралась «Лента.ру».

        https://m.lenta.ru/articles/2022/09/07/o_sanna/
  2. Адриан28
    Адриан28 Сегодня, 12:27
    0
    Не в курсе и финское Минобороны, там вообще ничего о потенциальной передаче истребителей не знают.

    Главное пообещать.
  3. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 12:29
    0
    Видать зелебоба эту Б... не по детски колупнул,если она готова всё отдать,без раздумий.
  4. Sith
    Sith Сегодня, 12:29
    0
    Цитата: Ропот 55
    Типа "голова" не знает что делает "рука"? Или очередная мадам 360 градусов нарисовалась?!

    Всё это интересно ... но как понимаю не дают самолёты не от не желания усиливать конфликт
    А от практического выхлопа , что размещение их в 404й , повлечёт уничтожение и аэродрома и инфраструктуры
    Размещение в сопредельном государстве приведёт к тому же
    Ну и последующей жуткой эскалации конфликта ибо бомбануть аэродром в Польше или Румынии ... будет актом агрессии к НАТе и последующим ядерным конфликтом
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:31
    0
    в Хельсинки очень удивились заявлению премьер-министра страны Санны Марин
    А финская премьерша оказывается инициативница не только на вечеринках с наркотой и алкоголем, но и в международных делах.