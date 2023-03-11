В Хельсинки удивлены обещанием премьера Санны Марин обсудить передачу Киеву истребителей из наличия финских ВВС

Думаю, мы могли бы обсудить истребители Hornet – можно ли было бы предложить их Украине, какая подготовка для этого нужна

Финляндия не намерена поднимать вопрос возможной передачи Украине истребителей F/A-18 Hornet из наличия финских ВВС, в Хельсинки очень удивились заявлению премьер-министра страны Санны Марин, сделанному в отношении самолетов.На Украине во всю обсуждают возможное поступление на вооружение Воздушных сил ВСУ истребителей F/A-18 Hornet из наличия финских ВВС. Как оказалось, финский премьер Санна Марин, прибыв накануне в Киев, упомянула в своем заявлении возможность обсудить потенциальную передачу Украине части истребителей F/A-18 по мере их замены на американские F-35, которые Финляндия закупает у США.- заявила она добавив, что пока это все разговоры и передача может случиться только при создании западной коалиции для передачи авиатехники.В Киеве это заявление восприняли как обещание передать истребители и уже начали обсуждение, сколько самолетов может поставить Финляндия ВСУ, если на сегодняшний день на вооружении финских ВВС стоит 62 F/A-18 Hornet, а заменять их будут с 2025 года.Между тем, в самой Финляндии заявление Марин вызвало неоднозначную реакцию, в том числе удивление финских властей. Как заявил президент страны Саули Ниинисте, возможная передача самолетов Киеву нигде не обсуждалась, премьер-министр поторопилась со своим заявлением. Не в курсе и финское Минобороны, там вообще ничего о потенциальной передаче истребителей не знают. Как подчеркнул министр обороны Антти Кайкконен, он бы предостерег Марин от таких заявлений.