Байден продлил санкции против Ирана ещё на год на фоне подписания соглашения между Тегераном и Эр-Риядом

Я определил, что необходимо продолжать чрезвычайное положение в стране, объявленное в Исполнительном указе 12957 в отношении Ирана, и сохранять в силе всеобъемлющие санкции против Ирана

Президент США Джо Байден продлил санкции против Ирана на фоне подписания соглашения между Тегераном и Эр-Риядом, которому предшествовал длительный переговорный процесс, начавшийся еще в 2021 году. Соответствующий документ о пролонгировании ограничений был одобрен американским лидером и отправлен вице-президенту Камале Харрис и спикеру палаты представителей Конгресса Кевину Маккарти.Сообщение о продлении санкций появилось на официальном портале Белого Дома.Чрезвычайное положение в отношении Исламской Республики, объявленное еще 15 марта 1995 года, теперь будет действовать как минимум до 15 марта следующего года.- заявляет американский президент.Следует отметить, что продление санкций против Тегерана произошло на следующий день после подписания саудовско-иранских соглашений о восстановлении контактов на всех уровнях. В некоторой степени достижение договоренности между двумя странами, да еще и при посредничестве Китая, является признаком существенного ослабления позиции Вашингтона в ближневосточном регионе.Как ранее отмечалось в «Военном обозрении», восстановление отношений между Ираном и Саудовской Аравией вызвало также негативную реакцию в Израиле, о чем сообщалось в местных СМИ. Ведь для Тель-Авива было гораздо выгоднее сохранение напряженности между Тегераном и Эр-Риядом.