Военное обозрение
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Байден продлил санкции против Ирана ещё на год на фоне подписания соглашения между Тегераном и Эр-Риядом

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Байден продлил санкции против Ирана ещё на год на фоне подписания соглашения между Тегераном и Эр-Риядом

Президент США Джо Байден продлил санкции против Ирана на фоне подписания соглашения между Тегераном и Эр-Риядом, которому предшествовал длительный переговорный процесс, начавшийся еще в 2021 году. Соответствующий документ о пролонгировании ограничений был одобрен американским лидером и отправлен вице-президенту Камале Харрис и спикеру палаты представителей Конгресса Кевину Маккарти.


Сообщение о продлении санкций появилось на официальном портале Белого Дома.

Чрезвычайное положение в отношении Исламской Республики, объявленное еще 15 марта 1995 года, теперь будет действовать как минимум до 15 марта следующего года.

Я определил, что необходимо продолжать чрезвычайное положение в стране, объявленное в Исполнительном указе 12957 в отношении Ирана, и сохранять в силе всеобъемлющие санкции против Ирана

- заявляет американский президент.

Следует отметить, что продление санкций против Тегерана произошло на следующий день после подписания саудовско-иранских соглашений о восстановлении контактов на всех уровнях. В некоторой степени достижение договоренности между двумя странами, да еще и при посредничестве Китая, является признаком существенного ослабления позиции Вашингтона в ближневосточном регионе.

Как ранее отмечалось в «Военном обозрении», восстановление отношений между Ираном и Саудовской Аравией вызвало также негативную реакцию в Израиле, о чем сообщалось в местных СМИ. Ведь для Тель-Авива было гораздо выгоднее сохранение напряженности между Тегераном и Эр-Риядом.
Использованы фотографии:
https://www.flickr.com/photos/[email protected]
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14 комментариев
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  1. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 12:50
    +1
    Пора освобождать БВ от американских военных баз.
    Это самый лучший ответ американскому безумному плану назначить себя главой мира.
    В этом случае держаться вместе нужно до победного конца.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 13:40
      +3
      Ведь для Тель-Авива было гораздо выгоднее сохранение напряженности между Тегераном и Эр-Риядом

      Слова выгода и Тел-Авив практически синонимы. yes
      Верно, коллега Арон? wink
  2. Тарелка
    Тарелка Сегодня, 12:54
    +5
    А ведь когда-то США умели побеждать своих противников через партнёрство с ними - удушением в "дружеских" объятиях. Умели ставить на свою сторону, прикрывая всё помощью по тем или иным вопросам. В общем, владели не только кнутом, но и пряником. Но сейчас они что-то всё больше и больше пользуются только кнутом. Держащиеся только на нём империи разрушаются, если не одумываются вовремя. Что ж, туда им и дорога. Думаю, в какой-то мере это было бы оздоровительной процедурой для самих Штатов. А нам надо брать на заметку, во что не следует превращаться в случае успешного получения статуса единственной мировой сверхдержавы.
    А Ирану пофиг на эти санкции уже давным давно. Тут либо бомбить его уже надо, либо-таки заключать с ним какие-то сделки.
    1. HEISENBERG WHITE
      HEISENBERG WHITE Сегодня, 13:14
      -1
      И сейчас этим активно занимаются, вспомните все последние протесты по всему миру, везде эта американская мягкая сила, и почти всегда выигрышная
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 13:42
      +1
      Цитата: Тарелка
      Но сейчас они что-то всё больше и больше пользуются только кнутом.

      Кнутом и подкупом.
    3. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 14:19
      +1
      Цитата: Тарелка
      А нам надо брать на заметку, во что не следует превращаться в случае успешного получения статуса единственной мировой сверхдержавы.

      Ну вообще то нам это и не грозит. По любому мир будет иметь три центра силы - Россия, Китай, США, но однополярный мир под кнутом матрасов, можно сказать с уверенностью, рухнет однозначно. Гегемон взял на себя ношу не по силам и показательно обгадился на всех направлениях. Сауды поняли то, что мир меняется и тоже стремятся занять если не целый вагон, то по крайней мере хорошие места, в формирующемся новом миропорядке.
  3. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 12:57
    +1
    Biden ist ein krimineller Dummkopf, der nichts kapiert
    und außer seiner "Beleidigte-Leberwurst-Sanktionen"
    keine neuen Ideen hat...!!
    Gut so und mach so weiter, dann stehen die USA, Britanien,
    und Australien schon bald ganz alleine da...!!! wassat
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 13:46
      +1
      Так "ливерной колбасой" Шольца обозвал украинец попрыгун Мельник. Пусть США против Украины и вводят санкции.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:57
    +1
    Байден продлил санкции против Ирана
    Их ответ Эр-Рияду и Китаю? Как-то мелочно для "великой страны", которой считают себя американцы. Но полностью вписывается в их политику - кто не снами, тот против нас.
  5. Лешак
    Лешак Сегодня, 13:09
    0
    Думаю продление американских санкций против Ирана было запланировано, нужен был повод и он нашёлся. Не было бы подписания этого соглашения нашли бы что-то другое, не нашли так придумали.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 13:47
      +1
      Цитата: Лешак
      Думаю продление американских санкций против Ирана было запланировано, нужен был повод и он нашёлся. Не было бы подписания этого соглашения нашли бы что-то другое, не нашли так придумали.

      Однозначно, так и есть yes
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:16
    0
    Что то реакция США выглядит как озабоченность.КНР наверно выдвинул ультимаиум Ирану: Мириться с саудитами и будет вам счастье от китайских денег.Результат переговоры известен.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 13:48
      +2
      Цитата: tralflot1832
      Что то реакция США выглядит как озабоченность.КНР наверно выдвинул ультимаиум Ирану: Мириться с саудитами и будет вам счастье от китайских денег.Результат переговоры известен.

      Пятилетка перемен в геополитике. Определятся каждому придется на чьей он стороне.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 14:08
        0
        Что самое интересное ,запад своими руками строит стену.Может на западе у власти ,агенты СССР?Зря что-ли Байден ездил к Громыко. lol