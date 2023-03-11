Еврочиновник: Миллиона артиллерийских снарядов 155-го калибра Украине должно хватить максимум на пять месяцев

Чем более оборонительную позицию занимает сторона вооруженного конфликта, тем больше снарядов ей требуется. Однако с мировой поддержкой Украина выйдет из этой (оборонительной) позиции

Непредвиденно огромные расходы боеприпасов натовского калибра ВСУ заставляют западных союзников Киева придумывать «оригинальные» способы удовлетворения потребностей украинской артиллерии в снарядах. Чиновники ЕС разработали план, по которому страны Евросоюза должны передать на нужды украинской армии все запасы БК, которые у них имеются в арсеналах. Первые заказы на новые поставки должны быть сделаны до начала мая, сообщает немецкий телеканал Deutsche Welle. План собираются утвердить в самое ближайшее время.Высокопоставленный чиновник Евросоюза на вчерашнем брифинге в Брюсселе сообщил, что миллиона артиллерийских снарядов 155-го калибра Украине должно хватить на срок от максимум до пяти месяцев ведения боевых действий. Еврочиновники в своих расчетах исходят из того, что в ближайшее время ВСУ перейдут от обороны к наступлению. В этом случае артиллерия перестанет иметь решающее значение, что позволит растянуть использование БК на более длительный срок.— заявил представитель ЕС.Примечательно, что в Киеве с такими расчетами не согласны. Украинское командование полагает, что такого количества снарядов хватит только на два месяца. Видимо, в скорое наступление ВСУ на Западе верят больше, чем в Киеве.В Брюсселе не знают, сколько боеприпасов натовского калибра имеется в арсеналах европейских стран в силу секретности этой информации, но при этом сообщается, что у некоторых национальных армий склады уже полностью опустели. Как тогда еврочиновники сумели насчитать миллион снарядов, не уточняется. Пока нет подтверждения и от стран ЕС, готовы ли они отдать на нужды ВСУ свои боезапасы под ноль. Особенно интересно узнать мнение Польши, которая всерьез готовится к российскому вторжению, и в случае принятия плана ЕС окажется перед ним безоружна.Помимо немедленной передачи всех боезапасов Украине, план ЕС подразумевает и поэтапное восполнение арсеналов стран ЕС. На первом Брюссель выделит один миллиард евро из Европейского фонда мира (ЕФМ) на восполнение национальных резервов тех стран Евросоюза, которые готовы как можно быстрее передать Украине свои боеприпасы.Далее планируется использовать Европейское оборонное агентство как платформу для совместных закупок боеприпасов с привлечением экспертного опыта стран ЕС. Предполагается, что контракты должны заключаться только с оборонными компаниями стран Евросоюза. На эти цели хотят выделить еще один миллиард евро из ЕФМ.Третья часть плана заключается в наращивании мощностей оборонной промышленности в странах ЕС для покрытия нужд их армий. При этом в Еврокомиссии подчеркивают, что в текущем состоянии европейская оборонка не в состоянии удовлетворить чрезвычайные потребности в боеприпасах с учетом интенсивности их расходования ВСУ.Вопрос приобретения снарядов 155-го калибра у США для Украины на повестке дня не стоит в принципе, поскольку, по словам высокопоставленных чиновников ЕС, производственные мощности Соединенных Штатов ниже европейских.