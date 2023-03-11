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Еврочиновник: Миллиона артиллерийских снарядов 155-го калибра Украине должно хватить максимум на пять месяцев

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Еврочиновник: Миллиона артиллерийских снарядов 155-го калибра Украине должно хватить максимум на пять месяцев

Непредвиденно огромные расходы боеприпасов натовского калибра ВСУ заставляют западных союзников Киева придумывать «оригинальные» способы удовлетворения потребностей украинской артиллерии в снарядах. Чиновники ЕС разработали план, по которому страны Евросоюза должны передать на нужды украинской армии все запасы БК, которые у них имеются в арсеналах. Первые заказы на новые поставки должны быть сделаны до начала мая, сообщает немецкий телеканал Deutsche Welle. План собираются утвердить в самое ближайшее время.


Высокопоставленный чиновник Евросоюза на вчерашнем брифинге в Брюсселе сообщил, что миллиона артиллерийских снарядов 155-го калибра Украине должно хватить на срок от максимум до пяти месяцев ведения боевых действий. Еврочиновники в своих расчетах исходят из того, что в ближайшее время ВСУ перейдут от обороны к наступлению. В этом случае артиллерия перестанет иметь решающее значение, что позволит растянуть использование БК на более длительный срок.

Чем более оборонительную позицию занимает сторона вооруженного конфликта, тем больше снарядов ей требуется. Однако с мировой поддержкой Украина выйдет из этой (оборонительной) позиции

— заявил представитель ЕС.

Примечательно, что в Киеве с такими расчетами не согласны. Украинское командование полагает, что такого количества снарядов хватит только на два месяца. Видимо, в скорое наступление ВСУ на Западе верят больше, чем в Киеве.

В Брюсселе не знают, сколько боеприпасов натовского калибра имеется в арсеналах европейских стран в силу секретности этой информации, но при этом сообщается, что у некоторых национальных армий склады уже полностью опустели. Как тогда еврочиновники сумели насчитать миллион снарядов, не уточняется. Пока нет подтверждения и от стран ЕС, готовы ли они отдать на нужды ВСУ свои боезапасы под ноль. Особенно интересно узнать мнение Польши, которая всерьез готовится к российскому вторжению, и в случае принятия плана ЕС окажется перед ним безоружна.

Помимо немедленной передачи всех боезапасов Украине, план ЕС подразумевает и поэтапное восполнение арсеналов стран ЕС. На первом Брюссель выделит один миллиард евро из Европейского фонда мира (ЕФМ) на восполнение национальных резервов тех стран Евросоюза, которые готовы как можно быстрее передать Украине свои боеприпасы.

Далее планируется использовать Европейское оборонное агентство как платформу для совместных закупок боеприпасов с привлечением экспертного опыта стран ЕС. Предполагается, что контракты должны заключаться только с оборонными компаниями стран Евросоюза. На эти цели хотят выделить еще один миллиард евро из ЕФМ.

Третья часть плана заключается в наращивании мощностей оборонной промышленности в странах ЕС для покрытия нужд их армий. При этом в Еврокомиссии подчеркивают, что в текущем состоянии европейская оборонка не в состоянии удовлетворить чрезвычайные потребности в боеприпасах с учетом интенсивности их расходования ВСУ.

Вопрос приобретения снарядов 155-го калибра у США для Украины на повестке дня не стоит в принципе, поскольку, по словам высокопоставленных чиновников ЕС, производственные мощности Соединенных Штатов ниже европейских.
Автор:
Использованы фотографии:
Генштаб ВСУ
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16 комментариев
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  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 13:30
    0
    Наверное поставки идут в сверх секретном режиме, что наша разведка не может вычислять маршруты и время.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 13:34
      +5
      Поставки идут по Ж/Д в вагонах в составе пассажирских поездов и на автотранспорте от траков до микроавтобусов.
      1. кредо
        кредо Сегодня, 14:21
        +2
        Цитата: Румaтa
        Поставки идут по Ж/Д в вагонах в составе пассажирских поездов и на автотранспорте от траков до микроавтобусов.

        То что они идут и при этом стабильно известно уже давно и подтверждается ходом боевых действий, а вот почему они идут беспрепятственно на Украину похоже не могут до сих пор понять граждане России.
        Вопрос сохранения нашим руководством погранпереходов, тоннелей и мостов на западе и востоке Украины давно требует пояснения без экивоков.
        1. Румaтa
          Румaтa Сегодня, 14:37
          0
          Был бы в РФ, организовал бы митинги в поддержку СВО, в частности, с требованием к Кремлю ответить на эти вопросы.
          З.Ы. А ещё нужно организовать тимуровское движение.
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 13:34
      +2
      Высокопоставленный чиновник Евросоюза на вчерашнем брифинге в Брюсселе сообщил

      А, как фамилия этого европейского потомка Сунь-цзы? winked
      1. НДР-791
        НДР-791 Сегодня, 14:23
        0
        Цитата: Теренин
        А, как фамилия этого европейского потомка Сунь-цзы?

        Тоттенсвинойтойфельквачундшайзе. Такая его фамилиё.
      2. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 14:39
        0
        Он не китаец, он родственник Клаузевица.
  2. Умник
    Умник Сегодня, 13:34
    +2
    Хотелось бы знать как у нас дела с боеприпасами. Товарищ стрелков сказал что мы производим десятую часть того что тратим
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:36
    +2
    И этот миллион снарядов может наворотить таких "дел"..Нельзя надеяться на то,что склады пустеют..Это для наивных.
  4. Теренин
    Теренин Сегодня, 13:36
    +3
    Польши, которая всерьез готовится к российскому вторжению,

    Правильно. Ждите. Скоро будем. yes
    1. Митирофан
      Митирофан Сегодня, 13:55
      +2
      Цитата: Теренин
      Польши, которая всерьез готовится к российскому вторжению,

      Правильно. Ждите. Скоро будем. yes

      Походу придется ,вот только уже жертвовать 600 тыс советских солдат уже не будем Ракетными ударами вакуумными путь расчищать будем и может быть тактическим яо ..
      Это от наглосаксов зависит ваших хозяев ..
      На территории польши было очень много концлагерей смерти и особенно для советских людей ,ну и евреев вы там тоже утилизировали Но Русских особенно
      Нацисты поляками были довольны ,охрана и вылавливание Спецы были!
  5. Dharma
    Dharma Сегодня, 13:40
    +6
    Когда Украина закончится, а она не может не закончиться, Россия должна выставить счёт за каждый снаряд, каждый патрон отгруженный для убийства её граждан.

    Не обязательно делать это сразу в отношении всех враждебных образований, начать можно с непуганных идиотов-прибалтийских львов (или тигров, как там эти недогосударства величают?)

    Плату можно взять разными способами, деньгами, технологиями, оборудованием, предприятиями. Землёй, или кровью.

    Европа, отдавая своё оружие, сама встала на путь, где она не сможет ничего делать, кроме как платить. Но помня, куда Европа своё оружие отдала, это не будет каким-то подлым использованием сложившейся ситуации. Это будет возвратом долгов.
  6. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 13:51
    0
    Selbst wenn es logistisch ohne wirkliche Bedeutung wäre,
    wird dieser ganze europäische Waffen-Dreck die russische
    und ukrainische Erde nachhaltig verseuchen und für sehr,
    sehr lange Zeit unfruchtbar und zerstört zurück lassen...!!

    Will man im russischen Oberkommando wirklich all das einfach
    zulassen und sich nur darauf verlassen, dass russische Soldaten
    und PMC- Wagner die Dinge schon "irgendwie" richten werden...?!?

    WANN wird sich in den russischen Entscheidungszentren endlich die
    Einsicht durchsetzen, dass es höchste Zeit ist, den FEIND, ob in
    Warschau, London, Paris, Berlin + Ramstein (!!!), sowie in Bukarest
    und Sofia endlich GANZ HART und ohne jede Rücksicht auch auf
    seinem eigenen Territorium mit ALLER MACHT zu treffen...?!?

    Oder ist russisches Leben, Frauen und Kinder weniger wert, als
    die Brut der Kriegstreiber und Völkermörder...?!?
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:52
    0
    страны Евросоюза должны передать на нужды украинской армии все запасы БК, которые у них имеются в арсеналах.
    Готовы отдать последнее лишь бы украинцы воевали. Слишком много Европа поставила на этот конфликт поэтому ужас как боится поражения Украины.
    по словам высокопоставленных чиновников ЕС, производственные мощности Соединенных Штатов ниже европейских.
    А чиновник согласовал свое заявление с администрацией Байдана? Могут возникнуть непонятки и в следствии чего обидки со стороны Сша. Первая страна мира не может иметь мощности ниже европейских по определению.
  8. Игорь_Сергеевич
    Игорь_Сергеевич Сегодня, 14:08
    0
    Странный подход к расходу боеприпасов в наступлении. Видимо считают, что у них не останется артиллерии после первой наступательной операции.
  9. Andy_nsk
    Andy_nsk Сегодня, 14:14
    0
    Еврочиновники в своих расчетах исходят из того, что в ближайшее время ВСУ перейдут от обороны к наступлению. В этом случае артиллерия перестанет иметь решающее значение, что позволит растянуть использование БК на более длительный срок.

    Не спец в военном деле, но всегда думал, что для прорыва обороны требуется большое количество снарядов. Читал о попытке деблокады Ленинграда в 1942 г Волховским фронтом при недостатке снарядов и без поддержки авиации, все помнят сколько было пролито крови наших солдат и чем закончилась такая попытка (включая окружение 2-ой ударной армии). Так что флаг в руки небратьям! Как бы не захлебнулись собственной кровью!