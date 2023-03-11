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Индийская пресса: Пакистан намерен поставить Украине танки Т-80УД из наличия собственной армии

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Индийская пресса: Пакистан намерен поставить Украине танки Т-80УД из наличия собственной армии

Исламабад намерен передать Украине стоящие на вооружении пакистанской армии танки Т-80УД, с таким утверждением выступило индийское издание Firstpost.


Индия продолжает обвинять Пакистан в поставках боеприпасов и вооружений Киеву. На этот раз индийское издание утверждает, что Пакистан предложил Украине поставку 44 танков Т-80УД из наличия собственной армии, но с одним условием. Как пишет издание, Исламабад готов передать технику Киеву только в обмен на поставку западной военной помощи. Что требуют пакистанские власти за танки, в каких объемах и в какие сроки, сведений нет.

Тут стоит отметить, что это не первое обвинение Пакистана в поставках оружия со стороны Индии, причем доказательств применения на Украине боеприпасов, произведенных на пакистанских оборонных предприятиях, до сих пор нет. Скорей всего, скептически нужно и относиться к информации о возможной поставке танков Т-80УД Киеву, хотя всякое может быть. Тем более, что данные танки Пакистан закупил именно у Украины в период 1997-1999 годов.

В самом Пакистане поставки вооружений и боеприпасов на Украину отрицают. В Исламабаде заявляют, что цель таких публикаций - окончательно рассорить Исламабад и Москву, отношения которых охладели в последнее время на фоне смены власти и более "прозападного" курса исламской республики.

Украина поставила Пакистану в 90-е годы 320 танков Т-80УД на сумму 650 млн. долларов. Танки еще советской сборки, поэтому в Исламабаде позднее захотели их модернизировать. В ноябре 2016 года в Киеве пообещали провести модернизационные работы на поставленной технике и обеспечить ее дальнейшее техническое обслуживание, но контракт сорвался. В 2018 году Минобороны Пакистана обратилось к России с аналогичным предложением, но соглашение также "подвисло". В 2021 году харьковский "Завод им. Малышева" начал работы по модернизации некоторого количества пакистанских танков, но были ли завершены работы, информации нет.
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22 комментария
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 13:05
    +4
    Как пишет издание, Исламабад готов передать технику Киеву только в обмен на поставку западной военной помощи.
    Пакистан находиться под сильнейшим влиянием Китая, интересно как он взглянет на такую "помощь"? Что то мне кажется, что это индийский фэйк...
    Танки еще советской сборки
    В 1996 году????????? После развала СССР уже прошло 5 лет и кто то верит, что все это время три сотни танков стояли на площадке готовой продукции в Харькове? Нет, все эти танки уже "украинской" сборки
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 13:14
      -4
      Пакистан на грани дефолта.
      Берет ссуды у МВФ на большие миллиарды.
      Танки для Украины пойдут в обмен на кредиты МВФ.
      1. Azerbaijan2023
        Azerbaijan2023 Сегодня, 13:25
        -4
        Цитата: voyaka uh
        Танки для Украины пойдут в обмен на кредиты МВФ.

        Тут есть пару факторов. 1)Однозначно Пакистану предложили военные игрушки или что-то весомое. 2)Пакистан всегда был прозападным.
      2. Болторез
        Болторез Сегодня, 13:29
        +2
        Пакистан на грани дефолта.
        Берет ссуды у МВФ
        Китай с радостью даст в долг ключевому союзнику любые суммы, дабы укоротить поводок.
    2. Dart2027
      Dart2027 Сегодня, 13:16
      +2
      Цитата: svp67
      Пакистан находиться под сильнейшим влиянием Китая, интересно как он взглянет на такую "помощь"? Что то мне кажется, что это индийский фэйк...

      Тоже об этом подумал.
      1. НДР-791
        НДР-791 Сегодня, 14:16
        +1
        Цитата: Dart2027
        Тоже об этом подумал.

        "Мочь то он может, да кто же ему даст?"(это я про пакистан). Привезти из Пакистана танки можно только морем, а его морские перевозки полностью контролирует Китай. А про сухопутные пути я вообще молчу. Кстати, как версия - Пакистан под тихим нажимом Пекина поставляет крайне 44 танка, но при их раскладе перевозит их китайская компания...сразу в Бердянск
    3. faiver
      faiver Сегодня, 13:17
      +1
      Что то мне кажется, что это индийский фэйк
      - тоже так думаю, там свои игры
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 13:30
        +3
        ...в каких объемах и в какие сроки, сведений нет.

        ...причем доказательств..., до сих пор нет.

        ...о возможной поставке танков Т-80УД Киеву,

        ...хотя всякое может быть.

        В Пакистане поставки вооружений и боеприпасов на Украину отрицают.

        А, статья то всего четыре коротких абзаца winked
        1. Diger
          Diger Сегодня, 14:24
          0
          А, статья то всего четыре коротких абзаца

          За 4 абзаца не заплатят
    4. svarog77
      svarog77 Сегодня, 13:30
      -1
      До распада СССР выпущено около 800 Т-80УД, после распада — около 50-ти. К 1995 году все Т-80УД в российской армии были выведены из эксплуатации... Вот и думайте сами...
    5. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 13:31
      -1
      Цитата: svp67
      В 1996 году????????? После развала СССР уже прошло 5 лет и кто то верит, что все это время три сотни танков стояли на площадке готовой продукции в Харькове? Нет, все эти танки уже "украинской" сборки

      Да, было время когда Украина на право на лево продавала и уничтожала свою армию. Помню эти дни.

      Цитата: svp67
      Пакистан находиться под сильнейшим влиянием Китая, интересно как он взглянет на такую "помощь"? Что то мне кажется, что это индийский фэйк...

      Пакистан всегда был прозападным. Их спецслужбы очень тесно связаны и это знает Китай. Откуда у Пакистана Ф16 и много других западных игрушек. По ходу и от Китая есть зеленый свет. Пакистан не смотря на то что имеет ядерное оружие, она также сильно зависима и от США и от Китая. Правда последние годы доминирует Китайское вооружение. Но влияние США однозначно есть. Скажу так, США даже и на Китай имеет рычаг давления. Много раз был свидетелем того как Китайцы шли на поводу у США. Очень много продукции (западного) выпускается в Китае. Китай заполнил свою казну триллионами баксов и ценных бумаг США. Однозначно если США очень захотят, они отправят экономику Китай в эпоху Цинь. Не просто так всегда Китай подгибался перед США. Хоть и лаят друг на друга но последнее слово за США. По этому я не стал бы так особо доверять Китайцам. Они спят и видят как Сибирь станет Китайским.
    6. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 14:00
      +1
      В 1996 году????????? После развала СССР уже прошло 5 лет и кто то верит, что все это время три сотни танков стояли на площадке готовой продукции в Харькове? Нет, все эти танки уже "украинской" сборки

      А почему эти танки не могли быть ещё советской сборки и сняты с консервации для продажи Пакистану?
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 13:06
    +2
    То есть имея постоянные "терки" с Индией, Пакистан передаст не самые худшие свои танки Украине и останется с голой 5 точкой???
    1. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 13:41
      -1
      Цитата: Ропот 55
      останется с голой 5 точкой???

      У Пакистана было около 315 Т-80УД, голой 5-ой точкой не останутся. У них около 400 единиц Al-Khalid и Al-Khalid 1, а также 500 ед. Al-Zarrar. Оба Китайско-Пакистанские разработки, но основа однозначно Советская школа.
  3. blackcat
    blackcat Сегодня, 13:12
    0
    Всякие европейские "братушки" тоже не поставляют Украине технику и боеприпасы , продают третьим странам , а те Украине hi , но сами ни ни , так и здесь , точно не Украине am
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:12
    -1
    Исламабад готов передать технику Киеву только в обмен на поставку западной военной помощи
    Под шумок тоже решили обновить свой танковый парк. А на какие конкретно танки хотят поменять Т-80? Не иначе "Абрамсов" захотелось.
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 13:44
      0
      Какие Абрамсы? Пакистан ориентирован на Китай. Еще с 2017 года на заводе HIT в Таксиле начало развертываться производство танков VT4 в Пакистанском техлице с 1500 сильными двигателями. Именно эти танки (176 первый контракт и 124 опциона) - должны были заменять 80УД.





      Второй тип - это АльХалид (а-ля тип96), также строяшийся в Пакистане, причем с очень большой степенью локализации. Сейчас производство буксует, ибо двигатели украинские шли на них (неясно или переехали на китайца старого, или пока буксуют, а нового 1500 сильного китайца пытаются впихнуть в новом АльХалиде НГ - но он тоже буксует)
  5. Дровосек_2
    Дровосек_2 Сегодня, 13:20
    0
    Вот вчера за эту новость мне наминусовали recourse Из того, что Пакистан имеет около 400 танков данного типа, то можно ожидать и более большого количества... Кстати американцы торгуются с Кореей - а там наши т80у и бмп3 ( наше мин обороны пытались выкупить их и даже по приличной цене задолго до операции, но американцы не дали). Кипр кстати тоже непрочь поставить, но там пока турки
  6. kafa
    kafa Сегодня, 13:29
    -1
    Индусы подкладывают "свинью" своим соседям.
    Хоть фейком, но подгадить .
  7. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 13:36
    0
    Нет друзей государств, есть интересы когда совпадают когда нет. Пакистан погряз в коррупции и племенных разборках, столько беженцев с Афганистана, а это не инженеры с учёными которые уезжали в США и Европу из России эта нищета в мозгах (они другой жизни и не знают). США держат их на крючке военном, црушном и финансовом так что вполне возможно и поставят, хотя индусы те ещё ребята провокаторы.
  8. zenion
    zenion Сегодня, 13:38
    0
    Куй железо не отходя от войны. Слишком коротко, желают просторно.
  9. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:23
    0
    Ждать от индийской прессы чего-то хорошего о Пакистане - примерно то же, как ждать объективной статьи в иранской прессе про Израиль. Ну и "вишенка на торте". Армия Пакистана полностью зависит от Китая. Поэтому пакистанские военные "даже пИсать не ходят" без китайского разрешения. А Китай такого разрешения не даст, по крайней мере до окончания тайваньского кризиса.