Индийская пресса: Пакистан намерен поставить Украине танки Т-80УД из наличия собственной армии

Исламабад намерен передать Украине стоящие на вооружении пакистанской армии танки Т-80УД, с таким утверждением выступило индийское издание Firstpost.
Индия продолжает обвинять Пакистан в поставках боеприпасов и вооружений Киеву. На этот раз индийское издание утверждает, что Пакистан предложил Украине поставку 44 танков Т-80УД из наличия собственной армии, но с одним условием. Как пишет издание, Исламабад готов передать технику Киеву только в обмен на поставку западной военной помощи. Что требуют пакистанские власти за танки, в каких объемах и в какие сроки, сведений нет.
Тут стоит отметить, что это не первое обвинение Пакистана в поставках оружия со стороны Индии, причем доказательств применения на Украине боеприпасов, произведенных на пакистанских оборонных предприятиях, до сих пор нет. Скорей всего, скептически нужно и относиться к информации о возможной поставке танков Т-80УД Киеву, хотя всякое может быть. Тем более, что данные танки Пакистан закупил именно у Украины в период 1997-1999 годов.
В самом Пакистане поставки вооружений и боеприпасов на Украину отрицают. В Исламабаде заявляют, что цель таких публикаций - окончательно рассорить Исламабад и Москву, отношения которых охладели в последнее время на фоне смены власти и более "прозападного" курса исламской республики.
Украина поставила Пакистану в 90-е годы 320 танков Т-80УД на сумму 650 млн. долларов. Танки еще советской сборки, поэтому в Исламабаде позднее захотели их модернизировать. В ноябре 2016 года в Киеве пообещали провести модернизационные работы на поставленной технике и обеспечить ее дальнейшее техническое обслуживание, но контракт сорвался. В 2018 году Минобороны Пакистана обратилось к России с аналогичным предложением, но соглашение также "подвисло". В 2021 году харьковский "Завод им. Малышева" начал работы по модернизации некоторого количества пакистанских танков, но были ли завершены работы, информации нет.