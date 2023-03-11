Очередная партия британских броневиков Spartan FV103, закупленных волонтёрами для ВСУ, прибыла на Украину

На Украину прибыла очередная партия британских бронетранспортеров Spartan FV103, закупленная на деньги волонтеров. На этот раз ВСУ получат 25 бронемашин, но это не последняя поставка. Как сообщает официальное издание украинского Минобороны, различные фонды продолжат скупать устаревшие британские броневики.Великобритания продолжает делать деньги на украинской армии, впихивая ей устаревшую технику. В Лондоне разрешили нескольким украинским фондам закупать бронемашины семейства CVR(T) Combat Vehicle Reconnaissance (Tracked). Таким образом, начиная с ноября прошлого года, ВСУ получили уже несколько десятков британских бронеавтомобилей.Первооткрывателем рынка британских бронемашин стал Порошенко, основавший собственный фонд помощи украинской армии. Как заявил украинский олигарх, закупить именно эти бронетранспортеры ему якобы посоветовали украинские военные, заявив, что это "отличные машины", хорошо знакомые ВСУ. Прибывшие в декабре шесть командно-штабных FV105 Sultan и бронетранспортеров FV103 Spartan были отправлены под Бахмут и Авдеевку. Всего Порошенко закупил 14 броневиков, включая бронетранспортеры FV103 Spartan, военно-санитарные машины FV104 Samaritan и машины управления FV105 Sultan.На этот раз на Украину прибыло 25 броневиков, включая двенадцать Spartan FV103, семь БТР 432 APC, два 434 APC, один Spartan SPA8, один Spartan SPA017 и два Fv104 Samaritan. В ближайшее время их раскидают по боевым частям и отправят на линию соприкосновения участвовать в боевых действиях. Между тем в Великобритании готовится к отправке еще одна партия в 25 броневиков.FV103 Spartan - гусеничный бронетранспортер семейства Combat Vehicle Reconnaissance, принят на вооружение британской армии в 1978 году. Предназначался для перевозки спецкоманд, в частности зенитных групп. Экипаж - з человека, десант - 4 человека. Вооружение - один пулемет калибра 7,62 мм. Броня обеспечивает защиту в лобовой проекции от пуль калибра 14,5 мм, в боковой - 7,62 мм. Скорость по шоссе - 70 км/час, запас хода - 480 км.