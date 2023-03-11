Военное обозрение
Войти Регистрация

Очередная партия британских броневиков Spartan FV103, закупленных волонтёрами для ВСУ, прибыла на Украину

9
Очередная партия британских броневиков Spartan FV103, закупленных волонтёрами для ВСУ, прибыла на Украину

На Украину прибыла очередная партия британских бронетранспортеров Spartan FV103, закупленная на деньги волонтеров. На этот раз ВСУ получат 25 бронемашин, но это не последняя поставка. Как сообщает официальное издание украинского Минобороны, различные фонды продолжат скупать устаревшие британские броневики.


Великобритания продолжает делать деньги на украинской армии, впихивая ей устаревшую технику. В Лондоне разрешили нескольким украинским фондам закупать бронемашины семейства CVR(T) Combat Vehicle Reconnaissance (Tracked). Таким образом, начиная с ноября прошлого года, ВСУ получили уже несколько десятков британских бронеавтомобилей.

Первооткрывателем рынка британских бронемашин стал Порошенко, основавший собственный фонд помощи украинской армии. Как заявил украинский олигарх, закупить именно эти бронетранспортеры ему якобы посоветовали украинские военные, заявив, что это "отличные машины", хорошо знакомые ВСУ. Прибывшие в декабре шесть командно-штабных FV105 Sultan и бронетранспортеров FV103 Spartan были отправлены под Бахмут и Авдеевку. Всего Порошенко закупил 14 броневиков, включая бронетранспортеры FV103 Spartan, военно-санитарные машины FV104 Samaritan и машины управления FV105 Sultan.

На этот раз на Украину прибыло 25 броневиков, включая двенадцать Spartan FV103, семь БТР 432 APC, два 434 APC, один Spartan SPA8, один Spartan SPA017 и два Fv104 Samaritan. В ближайшее время их раскидают по боевым частям и отправят на линию соприкосновения участвовать в боевых действиях. Между тем в Великобритании готовится к отправке еще одна партия в 25 броневиков.

FV103 Spartan - гусеничный бронетранспортер семейства Combat Vehicle Reconnaissance, принят на вооружение британской армии в 1978 году. Предназначался для перевозки спецкоманд, в частности зенитных групп. Экипаж - з человека, десант - 4 человека. Вооружение - один пулемет калибра 7,62 мм. Броня обеспечивает защиту в лобовой проекции от пуль калибра 14,5 мм, в боковой - 7,62 мм. Скорость по шоссе - 70 км/час, запас хода - 480 км.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
9 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Митирофан
    Митирофан Сегодня, 14:05
    -4
    Очередная партия британских броневиков

    Спасибо ,за это Уже мотивация для наших солдат конкретная ..Мы их не обманывали ,когда мобилизация была !
    Скоро немецкие танки пойдут Леопард и потом Абрамс Ну и в конечном итоге Меркавы ..
    Так что все здесь опять и прут Все как обычно за нашу историю очередной крестовый поход hi
    Будем мочить !
    1. кредо
      кредо Сегодня, 14:11
      +2
      Спасибо ,за это Уже мотивация для наших солдат конкретная ..Мы их не обманывали ,когда мобилизация была !...

      Вы с чьих краёв будете, что так поставки в ВСУ нахваливаете?
    2. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 14:12
      +3
      Цитата: Митирофан
      Будем мочить !

      Виталь, открой военную тайну, сколько у тебя аккаунтов в запасе?
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 14:06
    0
    крайне любопытно- что станут поставлять бритосы ВСУ когда кончатся старые британские бронетранспортеры....
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:10
    +3
    закупленная на деньги волонтеров
    А среди этих "волонтеров" не высвечиваются российские миллиардеры-миллионеры желающие приподнять свой статус в Лондоне, который упал после начала СВО? Скоро наверное запад потеряет счет поставленной Киеву техники и оружия.
  4. kafa
    kafa Сегодня, 14:27
    0
    Тут просто и не затейливо продали утиль , попилив деньги спонсоров .
    Но Порошенко , имеет и спонсоров и политику . Как-то не удивлён .
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 14:50
      0
      Эти броневики от Притулы. Порошенко сейчас занимается БПЛА и грузовиками.



      Еще есть Чмут и Юнайтед24. 4 крупных волонтерки.
  5. donavi49
    donavi49 Сегодня, 14:44
    +1
    Так указали бы общее число, оно известно 101 машина от Притулы. Сейчас завезено 44.


    раскидают по боевым частям и отправят на линию соприкосновения участвовать в боевых действиях


    Или передадут в одну бригаду из готовящихся. Откуда ясновиденье то?

    устаревшие британские броневики


    Особенно на фоне БТР-50 которые везут на фронт. Ну и там есть британские аналоги М113, которые ни разу не устаревшие. С огромным однообъемным десантным отделением. И бронированием от 12,7 в круг и КПВТ в лоб.
  6. Wildcat
    Wildcat Сегодня, 14:49
    0
    ИМХО, там два персонажа Спартаны для ВСУ достают (путем сбора денег):
    Порошенко - 14 шт.
    Притула - 101 шт. (утверждает, что вроде бы начинал собирать на 50, потом на 60, но что-то денег много собрал, хватило на 101).

    Вроде бы были еще прямые поставки Спартанов от Великобритании.

    Странно, но бывший Президент Украины Порошенко не бухает, в Твиттер не спамит, таскает свою жену по помойкам и БХВТ (там он закупает БТ и АТ для ВСУ), где она улыбается.
    ИМХО, Порошенко опять в Президенты пойдет.