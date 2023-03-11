Военное обозрение
Войти Регистрация

Большинство опрошенных австрийцев выступает против вступления страны в Североатлантический альянс

5
Большинство опрошенных австрийцев выступает против вступления страны в Североатлантический альянс

Австрийский исследовательский институт INSA с 6 по 9 марта проводил опрос среди граждан государства о его потенциальном членстве в НАТО. Оказалось, что большинство опрошенных австрийцев выступает против вступления страны в Североатлантический альянс.


Об этом сообщает местное издание Exxpress.

Результаты опроса показали, что 84 процента граждан Австрии являются сторонниками сохранения нейтралитета своего государства. За членство в НАТО высказалось лишь семь процентов респондентов. Прочие либо заявили, что им все равно, либо отказались отвечать.

Австрийские журналисты отметили, что число сторонников нейтралитета в стране существенно увеличилось с момента начала российской спецоперации. Еще в мае прошлого года сторонниками членства в Североатлантическом альянсе являлись 19 процентов жителей Австрии, а 71 процент высказывался против вступления в НАТО.

Издание обращает внимание на то, что мнение подавляющего большинства австрийцев совпадает с позицией канцлера страны Карла Нехаммера, который намерен продолжать политику нейтралитета. Похоже, что граждане Австрии примут такую политическую линию позитивно.

Незадолго до этого австрийский оппозиционный деятель Эрвин Ангегер обратился к властям страны с предложением провести референдум об отношении населения к санкциям против России. По его мнению, Евросоюз должен их отменить, так как они показали свою неэффективность.
Использованы фотографии:
НАТО
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
5 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. кредо
    кредо Сегодня, 14:15
    0
    Забавно, забавно.
    Страна, которая присоединилась ко всем санкциям против России, но не ввела ни одной санкции против США и стран НАТО за их агрессии против Югославии, Ливии, Ирака, Афганистана и Сирии, считает себя нейтральной?
    Ну просто верх цинизма и словоблудия. negative
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:15
    +2
    84 процента граждан Австрии являются сторонниками сохранения нейтралитета своего государства
    Еще не разучились соображать в отличии от многих в Европе. Но если завтра Сша потребуется, чтобы Австрия стала членом НАТО последней придется пожертвовать своими желаниями нейтралитета.
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 14:20
      0
      Цитата: rotmistr60
      если завтра Сша потребуется, чтобы Австрия стала членом НАТО последней придется пожертвовать своими желаниями

      Вот показательно - про Австрию мы так думаем, потому что знаем что именно так и будет. А мелкая Сербия пыхтит, но держится. А мы тут Вучича "многовекторным" называем.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 14:23
        0
        НДР-791 hi, а он такой и есть, и его высказывания об этом и говорят. И если завтра понадобится Вашингтону Вучич в припрыжку побежит писать заяву на вступление в НАТО.
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 14:18
    0
    Да кто их спрашивать - то будет?! Вон Швеция положила на свою КОНСТИТУЦИЮ и решение о вступление в НАТО приняли без референдума. Так почему тут то по другому? Демократия она такая ДЕМОКРАТИЯ.