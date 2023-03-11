Австрийский исследовательский институт INSA с 6 по 9 марта проводил опрос среди граждан государства о его потенциальном членстве в НАТО. Оказалось, что большинство опрошенных австрийцев выступает против вступления страны в Североатлантический альянс.Об этом сообщает местное издание Exxpress.Результаты опроса показали, что 84 процента граждан Австрии являются сторонниками сохранения нейтралитета своего государства. За членство в НАТО высказалось лишь семь процентов респондентов. Прочие либо заявили, что им все равно, либо отказались отвечать.Австрийские журналисты отметили, что число сторонников нейтралитета в стране существенно увеличилось с момента начала российской спецоперации. Еще в мае прошлого года сторонниками членства в Североатлантическом альянсе являлись 19 процентов жителей Австрии, а 71 процент высказывался против вступления в НАТО.Издание обращает внимание на то, что мнение подавляющего большинства австрийцев совпадает с позицией канцлера страны Карла Нехаммера, который намерен продолжать политику нейтралитета. Похоже, что граждане Австрии примут такую политическую линию позитивно.Незадолго до этого австрийский оппозиционный деятель Эрвин Ангегер обратился к властям страны с предложением провести референдум об отношении населения к санкциям против России. По его мнению, Евросоюз должен их отменить, так как они показали свою неэффективность.