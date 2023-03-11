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Британский премьер Сунак призвал Запад обеспечить «победу ВСУ на поле боя», значительно нарастив объёмы военной помощи

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Британский премьер Сунак призвал Запад обеспечить «победу ВСУ на поле боя», значительно нарастив объёмы военной помощи

Западные страны должны значительно нарастить военную помощь Украине, тем самым обеспечив Киеву победу на поле боя, а значит, и наилучшие позиции в будущем переговорном процессе. Украина должна диктовать условия заключения мирного договора, а не принимать их. С таким заявлением выступил британский премьер Риши Сунак.


Очередной западный политик высокого ранга высказался в отношении наращивания военной помощи Украине. На этот раз им оказался премьер-министр Великобритании Сунак, призвавший Запад поставлять как можно больше вооружений и боеприпасов Киеву. По сути, Сунак не сказал ничего нового, лишь повторил уже сказанные слова. Сейчас все заявления делаются под одну копирку, ничего нового в них нет.

С нашей стороны мы можем обеспечить украинцам наилучшие [стартовые] переговорные позиции, наращивая военную помощь, что обеспечит им преимущество на поле боя

- приводит итальянская пресса заявление британского премьера.

Сунак повторил уже заезженное заявление о том, что Запад должен обеспечить победу ВСУ на поле боя, тем самым предоставив Киеву возможность разговаривать с Россией с позиции силы. При этом, как утверждают западные политики, ни США, ни ЕС, ни НАТО, никоим образом не будут вмешиваться в переговоры Киева и Москвы, Зеленский и его окружение должны сами определить критерии мирного договора. Как-то с трудом в это верится.

Между тем западные эксперты отмечают, что поставки вооружений на Украину, начиная с середины января, значительно выросли. За последнее время Киев получил примерно 40% вооружений и боеприпасов от общего числа с начала СВО. Запад продолжает готовить ВСУ к контрнаступлению, которое должно кардинально изменить обстановку на поле боя. По крайней мере, на Западе на это надеятся.
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8 комментариев
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  1. кредо
    кредо Сегодня, 14:27
    0
    Во все времена подстрекатель являлся и является более важным субъектом уголовных преступлений.
    В ходе будущих судебных слушаний по преступникам и преступлениям Украины в отношении мирного населения Донбасса и военнослужащих российской армии обязательно нужно будет выделить в отдельное дело в отношении таких как этот Рикши и ему подобных. angry
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 14:49
      0
      Лохматый Борис, Лизастрассы, Сунак.....все они науськивают Украину на Россию , с одинаковой злобой.....Сейчас для Англии время ,когда она менее сильная , чем раньше. Какое-то влияние и имущество есть..... но всё меньше и меньше остаётся.....Основная часть богатейших колоний утрачена давно.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 14:28
    +1
    Англия из парток выпрыгивает чтоб нагадить России, а автор об этом пишет как об сенсации. То что этот контрацептив продолжит дело Лохматого было ясно ещё до его вступление в должность, кстати чего то не слыхать РОПОТА возмущенных британцев по поводу ухудшение эконом положения.
  3. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 14:30
    0
    Кто бы спорил, проблему поставок с запада надо решать срочно, там бочка бездонная.
  4. kafa
    kafa Сегодня, 14:33
    +3
    Этот Сунак будет говорить и требовать любую хрень ....но только по команде хозяина . Этот индус наёмный работник . И является сменной панелью на фасаде. Так что это не он говорит ... он озвучивает волю хозяина .
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:35
    0
    обеспечив Киеву победу на поле боя...Украина должна диктовать условия заключения мирного договора
    Как его понесло, не остановишь. Один из главных претендентов на повешение по решению трибунала.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:45
    +1
    Это тот щенок ,которого вчера " столп французской демократии " поимел на фунты в 2,5 раза.470 млн это не 200 млн.Можно не обращать внимание на скуление.Вот когда он пойдёт в штыковую на Украине- польской границе тогда ОЙ?
  7. Menshoff_D_V
    Menshoff_D_V Сегодня, 14:50
    0
    Я конечно не максималист, а не бахнуть по западным областям Украины то полями. Америкосы говорят, что что ограничененная ядерная война ерунда для экологии.