Британский премьер Сунак призвал Запад обеспечить «победу ВСУ на поле боя», значительно нарастив объёмы военной помощи

С нашей стороны мы можем обеспечить украинцам наилучшие [стартовые] переговорные позиции, наращивая военную помощь, что обеспечит им преимущество на поле боя

Западные страны должны значительно нарастить военную помощь Украине, тем самым обеспечив Киеву победу на поле боя, а значит, и наилучшие позиции в будущем переговорном процессе. Украина должна диктовать условия заключения мирного договора, а не принимать их. С таким заявлением выступил британский премьер Риши Сунак.Очередной западный политик высокого ранга высказался в отношении наращивания военной помощи Украине. На этот раз им оказался премьер-министр Великобритании Сунак, призвавший Запад поставлять как можно больше вооружений и боеприпасов Киеву. По сути, Сунак не сказал ничего нового, лишь повторил уже сказанные слова. Сейчас все заявления делаются под одну копирку, ничего нового в них нет.- приводит итальянская пресса заявление британского премьера.Сунак повторил уже заезженное заявление о том, что Запад должен обеспечить победу ВСУ на поле боя, тем самым предоставив Киеву возможность разговаривать с Россией с позиции силы. При этом, как утверждают западные политики, ни США, ни ЕС, ни НАТО, никоим образом не будут вмешиваться в переговоры Киева и Москвы, Зеленский и его окружение должны сами определить критерии мирного договора. Как-то с трудом в это верится.Между тем западные эксперты отмечают, что поставки вооружений на Украину, начиная с середины января, значительно выросли. За последнее время Киев получил примерно 40% вооружений и боеприпасов от общего числа с начала СВО. Запад продолжает готовить ВСУ к контрнаступлению, которое должно кардинально изменить обстановку на поле боя. По крайней мере, на Западе на это надеятся.