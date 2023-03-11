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Депутат Госдумы ответил на заявление из Киева о «горячем сезоне» в Крыму

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Депутат Госдумы ответил на заявление из Киева о «горячем сезоне» в Крыму

Желание Киева вернуть Крым любой ценой и реплики по этому поводу уже никого не удивляют.


В России ответили на недавние разговоры про Крым, исходившие из Киева. В частности, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк вчера заявил, что Крым ждёт «горячий и очень жаркий сезон». При этом он добавил, что Киев покажет, что к Украине нужно относиться не просто с уважением, а «с большим страхом».

По словам депутата Госдумы от Крыма Михаила Шеремета, Подоляка в Крыму ждет «эксклюзив в виде тюремной камеры», передают РИА Новости.

Подоляк и подобные ему представители киевских властей сполна ответят за свои угрозы и получат места в тюрьмах полуострова, отметил Шеремет.

Депутат также подчеркнул, что ни один план Киева относительно Крыма не пройдёт, несмотря на всю браваду, исходящую из Киева.

Мечты украинских властей о Крыме понятны. Особенно часто они обращают внимание на Крымский мост. Пока же украинским войскам всё труднее удерживать свои позиции вокруг стратегически важного города Донбасса – Бахмута (Артёмовск).

Напомним, что Крым вошёл в состав России в марте 2014 года, что стало следствием государственного переворота на Украине и желания жителей полуострова присоединиться к России.
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Использованы фотографии:
Википедия/NASA
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8 комментариев
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  1. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 14:27
    +3
    Ну, да, таким только в Крыму. На урановых рудниках таким не место, сырьё загадят. А в Крыму - в самый раз.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 14:38
    +2
    Один другого стоит, что там фантазеры что тут.
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:39
    0
    Могу предложить г-ну Подоляку эксклюзив, в виде Чёрного Дельфина.
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 14:49
      +1
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Могу предложить г-ну Подоляку эксклюзив, в виде Чёрного Дельфина.

      Вы бы лучше Чубайсу предложили...и выполнили обещанное
  4. alekc75
    alekc75 Сегодня, 14:42
    0
    на севера где жел. дороги строят-туда! там болот хватает когда околеет - туда. нечего море пачкать там после украинцев грязи хватает!
  5. Tarasios
    Tarasios Сегодня, 14:45
    +3
    по факту - два болтуна пропиарились. Без конкретных дел - это фигня всё.
  6. Виктор_4
    Виктор_4 Сегодня, 14:45
    0
    Ни что так не остужает горячие головы, как ударный труд за полярным кругом
  7. Лешак
    Лешак Сегодня, 14:51
    0
    Им бы думать об Украине, а не о Крыме. Скоро без работы останутся - как окраина капитулирует, а они о Крыме мечтают.