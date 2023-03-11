Депутат Госдумы ответил на заявление из Киева о «горячем сезоне» в Крыму

Желание Киева вернуть Крым любой ценой и реплики по этому поводу уже никого не удивляют.
В России ответили на недавние разговоры про Крым, исходившие из Киева. В частности, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк вчера заявил, что Крым ждёт «горячий и очень жаркий сезон». При этом он добавил, что Киев покажет, что к Украине нужно относиться не просто с уважением, а «с большим страхом».
По словам депутата Госдумы от Крыма Михаила Шеремета, Подоляка в Крыму ждет «эксклюзив в виде тюремной камеры», передают РИА Новости.
Подоляк и подобные ему представители киевских властей сполна ответят за свои угрозы и получат места в тюрьмах полуострова, отметил Шеремет.
Депутат также подчеркнул, что ни один план Киева относительно Крыма не пройдёт, несмотря на всю браваду, исходящую из Киева.
Мечты украинских властей о Крыме понятны. Особенно часто они обращают внимание на Крымский мост. Пока же украинским войскам всё труднее удерживать свои позиции вокруг стратегически важного города Донбасса – Бахмута (Артёмовск).
Напомним, что Крым вошёл в состав России в марте 2014 года, что стало следствием государственного переворота на Украине и желания жителей полуострова присоединиться к России.