Военные действия на Украине фактически „застряли“ в течение нескольких последних месяцев. (...) Это заставляет меня сильно нервничать по поводу способности украинцев удержаться и держать нас вовлеченными в этот конфликт в долгосрочной перспективе

Украинцы не верят нам насчет того, что время работает на них. Они не хотят долгой битвы, потому что не думают, что смогут выдержать длительное сражение с русскими. Во-первых, потому что у них закончатся солдаты, а во-вторых, они подозревают, что не особенно дороги Западу, и в какой-то момент Запад перестанет оказывать поддержку

На Западе все больше высказывают обеспокоенность военными успехами российской армии и неспособностью Украины удерживать свои позиции длительное время. По словам бывшего посла США в России Майкла Макфола, в длительном конфликте позиции России выглядят сильнее. Об этом пишет Newsweek.Западные политические элиты начинают нервничать из-за затянувшегося военного конфликта на Украине. По словам все того же Макфола, конфликт "завис", российские войска давят, а у Украины все меньше шансов победить в этом противостоянии. И чем дольше он будет длиться, тем меньше возможности у Киева закончить его победой.- заявил экс-посол США в России.Время работает против Украины, и в Киеве это понимают. Спецоперация российских войск длится уже больше года и несмотря на определенные успехи ВСУ, в рамках которых украинская армия сумела сдержать российское наступление, последние события показывают, что Киев уступает. Поэтому Украине необходима быстрая победа уже в ближайшее время, иначе Запад просто устанет от них и откажется от военной поддержки.- подчеркнул Макфол добавив, что США должны сделать все для победы Украины.