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Американское издание: Военные успехи российской армии заставляют нервничать западные политические элиты

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Американское издание: Военные успехи российской армии заставляют нервничать западные политические элиты

На Западе все больше высказывают обеспокоенность военными успехами российской армии и неспособностью Украины удерживать свои позиции длительное время. По словам бывшего посла США в России Майкла Макфола, в длительном конфликте позиции России выглядят сильнее. Об этом пишет Newsweek.


Западные политические элиты начинают нервничать из-за затянувшегося военного конфликта на Украине. По словам все того же Макфола, конфликт "завис", российские войска давят, а у Украины все меньше шансов победить в этом противостоянии. И чем дольше он будет длиться, тем меньше возможности у Киева закончить его победой.

Военные действия на Украине фактически „застряли“ в течение нескольких последних месяцев. (...) Это заставляет меня сильно нервничать по поводу способности украинцев удержаться и держать нас вовлеченными в этот конфликт в долгосрочной перспективе

- заявил экс-посол США в России.

Время работает против Украины, и в Киеве это понимают. Спецоперация российских войск длится уже больше года и несмотря на определенные успехи ВСУ, в рамках которых украинская армия сумела сдержать российское наступление, последние события показывают, что Киев уступает. Поэтому Украине необходима быстрая победа уже в ближайшее время, иначе Запад просто устанет от них и откажется от военной поддержки.

Украинцы не верят нам насчет того, что время работает на них. Они не хотят долгой битвы, потому что не думают, что смогут выдержать длительное сражение с русскими. Во-первых, потому что у них закончатся солдаты, а во-вторых, они подозревают, что не особенно дороги Западу, и в какой-то момент Запад перестанет оказывать поддержку

- подчеркнул Макфол добавив, что США должны сделать все для победы Украины.
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13 комментариев
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  1. Labrador
    Labrador Сегодня, 14:59
    +4
    Украинцы не верят нам насчет того, что время работает на них. Они не хотят долгой битвы, потому что не думают, что смогут выдержать длительное сражение с русскими. Во-первых, потому что у них закончатся солдаты, а во-вторых, они подозревают, что не особенно дороги Западу, и в какой-то момент Запад перестанет оказывать поддержку


    Вот все правильно, ибо все так и будет - как с резиновым изделием.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 15:05
      +2
      Ещё один подстрекатель из США, всё никак не уймётся и бредит победами Украины, попутно требуя от стран ЕС накачивать Украину оружием под самую макушку.
      1. frruc
        frruc Сегодня, 15:53
        0
        Макфол: ....Во-первых, потому что у них закончатся солдаты, а во-вторых.....

        г-ну Макфолу есть возможность отличиться и записаться "волонтером" в бандеровские войска, пусть покажет пример как надо воевать.
    2. DigitalError
      DigitalError Сегодня, 15:13
      +1
      Южной Корее запад до сих пор поддержку оказывает.
      1. nPuBaTuP
        nPuBaTuP Сегодня, 15:38
        -2
        Не передергивайте....
        После 53 года боевые(основные) действия были остановлены.... Ну как вишенка на торте хохлокукурузник..... Который не только отдал ПортАртур Китаю, но и похерил все отношения с Ынами и самим Китаем.... А матрасы продолжили ПОДДЕРЖКУ ЮК.... Так что Ваш пример некоректен...
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 15:01
    +1
    Как говаривал мой коммандир, - "Каша в эфире бурлит". Половина "неполживых" топит за то что России вот-вот придет пушной северный лис, осталось толька чутка надовить, вторая половина криком визжит усё пропало клиент уезжает, гипс снимают. Разнообразие what
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:11
      0
      Разнообразие видов.Это-жизнь,эволюция.Попережрали что ли они друг друга.. what
  3. parabyd
    parabyd Сегодня, 15:03
    +2
    После "Во-первых" Можно было уже не продолжать...

    Всё поставлено на зеро. На одно единственное наступление, которое должно почему-то всё решить.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:04
    +2
    А что в их понятиях нервничать?За всё надо платить.
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 15:10
      +1
      Цитата: tralflot1832
      А что в их понятиях нервничать?За всё надо платить.

      Нервничать в их понятиях это значит платить самому, из своих честно стыренных. Они же привыкли за последние 80 лет что платить будет кто угодно...сами, теперь сами
  5. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 15:10
    +3
    По словам бывшего посла США в России Майкла Макфола, в длительном конфликте позиции России выглядят сильнее.
    Кто думал или надеялся что будет по другому, тот fool
  6. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 15:17
    +1
    Сегодня у нас в захолустье, какая то краевая контора проводила опрос жителей от их отношении к власти, что странно то только среди пенсионеров за 65лет. В трогательные заботы от государства давно не верю, а вот сбор и анализ настроений для манипуляций в пользу партнеров очень даже.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:24
    0
    Американское издание: Военные успехи российской армии заставляют нервничать западные политические элиты
    . Будем считать/надеяться, что Россия начала/пришла на войну, как надо, как должно.