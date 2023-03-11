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В Константиновке в результате удара ВС РФ уничтожен крупный склад боеприпасов натовского калибра ВСУ

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В Константиновке в результате удара ВС РФ уничтожен крупный склад боеприпасов натовского калибра ВСУ

Пока западные союзники Киева лихорадочно придумывают, как обеспечить поставки боеприпасов ВСУ, дабы помочь украинской армии начать столь долгожданное контрнаступление, ВС РФ прореживает запасы снарядов противника на передовой и в прифронтовой зоне. Местные телеграм-каналы сообщают, что в городе Константиновка, расположенном к юго-западу от Артемовска, в результате удара ВС РФ уничтожен крупный склад боеприпасов ВСУ.


По некоторым данным, туда недавно была доставлена партия боеприпасов стандартного натовского калибра 155-мм. Снарядов должно было хватить не менее чем на неделю боёв.

Глава Константиновской городской военной администрации Алексей Рослов сообщает, что сегодня утром был произведен массированный обстрел Константиновки и города Николаевка, находящегося севернее. По его словам, огонь велся из РСЗО «Ураган». Чиновник сообщает, что удар якобы пришелся по гражданскому объекту. Но местные жители публикуют видео большого столба дыма, который виден изо всех частей города. Горожане, несмотря на жесткую цензуру касательно распространения информации о российских обстрелах, сообщают, что после прилета произошла мощная детонация боеприпасов.

Константиновка является ключевым логистическим центром группировки ВСУ на Донецком направлении. Город расположен на пересечении трассы Н 20, проходящей через Краматорск, Волноваху и Донецк, и автодороги М 03, на которой, в частности, расположены Артемовск, Славянск и Харьков. Кроме того, в городе находится крупный железнодорожный узел, который Киев использует для доставки военной техники, боеприпасов и живой силы с запада Украины.



С момента ухудшения положения ВСУ в районе Артемовска, в Константиновку отводятся (убегают) некоторые части бахмутского гарнизона. Отсюда же в район Артемовска перебрасываются подкрепления, и осуществляется снабжение практически окруженного города. Предположительно, через Константиновку проходит вторая линия обороны донецкой группировки ВСУ, которая будет задействована после оставления Артемовска. По другим сведениям, в этом городе концентрируются украинские резервы, которые по распоряжению Зеленского могут быть брошены на разблокирование Артемовска.

Для российских артиллеристов Константиновка стала пристрелянной уже достаточно давно. Жители города регулярно пишут в соцсетях о прилетах и взрывах. В частности, как сообщают украинские источники, в ночь на 9 марта было поражено несколько объектов в черте города, предположительно, из РСЗО «Торнадо» ВС РФ. Российские паблики уточняют, что удар был нанесен по местам дислокации ВСУ, в том числе отступившим из Артемовска.

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Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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7 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 15:04
    +5
    Чего то столб маловат для склада 155 мм-ровых расчитанный на НЕДЕЛЮ боев, при условии что ВСУ долбят плотно и по максимуму.
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 15:07
      +2
      Цитата: Ропот 55
      Чего то столб маловат для склада 155 мм-ровых расчитанный на НЕДЕЛЮ боев, при условии что ВСУ долбят плотно и по максимуму.

      Согласен. Похоже хлопцы просто ящики подпалили,, согреться. request
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 15:14
        -1
        Они это давно делают. Готовят костры. Деревяшки, шины. Поливают бензином и имитируют попадание.
    2. YanniKounnar
      YanniKounnar Сегодня, 15:45
      -1
      Ici même ils écrivent que 1 millions d'obus suffisaient pour 5 mois
      Soit 21.66 semaine et donc seulement 46153 obus/semaine pour TOUT le front alors UNE semaine pour juste cette région c'est combien ? 20 ? 30 % de l'ensemble ?
      Soit 9230 ou 13846. Aucune idée du volume représenté par cette quantité d'obus (emballage compris ) les professionnels ici pourraient ils nous renseigner ? Merci d'avance

      Здесь же пишут, что 1 миллиона снарядов хватило на 5 месяцев
      То есть 21,66 недели и, следовательно, всего 46153 снаряда в неделю на весь фронт, тогда неделя только для этого региона-это сколько ? 20-30% от общего объема ?
      Либо 9230, либо 13846. Не знаете, какой объем представляет собой это количество снарядов (включая упаковку), могли бы специалисты, работающие здесь, сообщить нам ? Заранее спасибо
  2. monetam
    monetam Сегодня, 15:06
    +1
    Да просто здорово, если всё оно так ! Если арт. огонь ВСУ посадить на жёсткий лимит, то тогда не будет ни ожидаемых контрнаступлений под Бахмутом, ни разрекламированного весеннего наступления на Запорожье.
  3. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 15:11
    +1
    Не специалист в артиллерии, такой вопрос, на сколько километров можно попасть без пристрелочного выстрела с точностью 1-2 метра обычным снарядом ОФ 152мм?
    1. bars042
      bars042 Сегодня, 16:07
      -1
      После обнаружения вражеской техники аэроразведкой 1-й Славянской бригады ее координаты были переданы установке БМ-21 "Град". Реактивные снаряды этой системы не являются управляемыми, и экипаж надеялся поразить цель хотя бы одним из 40 снарядов. Но в танк угодил первый же из четырех пристрелочных


      https://t.me/rian_ru/196006

      Бывает, дело то житейское.