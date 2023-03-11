В Константиновке в результате удара ВС РФ уничтожен крупный склад боеприпасов натовского калибра ВСУ

Пока западные союзники Киева лихорадочно придумывают, как обеспечить поставки боеприпасов ВСУ, дабы помочь украинской армии начать столь долгожданное контрнаступление, ВС РФ прореживает запасы снарядов противника на передовой и в прифронтовой зоне. Местные телеграм-каналы сообщают, что в городе Константиновка, расположенном к юго-западу от Артемовска, в результате удара ВС РФ уничтожен крупный склад боеприпасов ВСУ.По некоторым данным, туда недавно была доставлена партия боеприпасов стандартного натовского калибра 155-мм. Снарядов должно было хватить не менее чем на неделю боёв.Глава Константиновской городской военной администрации Алексей Рослов сообщает, что сегодня утром был произведен массированный обстрел Константиновки и города Николаевка, находящегося севернее. По его словам, огонь велся из РСЗО «Ураган». Чиновник сообщает, что удар якобы пришелся по гражданскому объекту. Но местные жители публикуют видео большого столба дыма, который виден изо всех частей города. Горожане, несмотря на жесткую цензуру касательно распространения информации о российских обстрелах, сообщают, что после прилета произошла мощная детонация боеприпасов.Константиновка является ключевым логистическим центром группировки ВСУ на Донецком направлении. Город расположен на пересечении трассы Н 20, проходящей через Краматорск, Волноваху и Донецк, и автодороги М 03, на которой, в частности, расположены Артемовск, Славянск и Харьков. Кроме того, в городе находится крупный железнодорожный узел, который Киев использует для доставки военной техники, боеприпасов и живой силы с запада Украины.С момента ухудшения положения ВСУ в районе Артемовска, в Константиновку отводятся (убегают) некоторые части бахмутского гарнизона. Отсюда же в район Артемовска перебрасываются подкрепления, и осуществляется снабжение практически окруженного города. Предположительно, через Константиновку проходит вторая линия обороны донецкой группировки ВСУ, которая будет задействована после оставления Артемовска. По другим сведениям, в этом городе концентрируются украинские резервы, которые по распоряжению Зеленского могут быть брошены на разблокирование Артемовска.Для российских артиллеристов Константиновка стала пристрелянной уже достаточно давно. Жители города регулярно пишут в соцсетях о прилетах и взрывах. В частности, как сообщают украинские источники, в ночь на 9 марта было поражено несколько объектов в черте города, предположительно, из РСЗО «Торнадо» ВС РФ. Российские паблики уточняют, что удар был нанесен по местам дислокации ВСУ, в том числе отступившим из Артемовска.