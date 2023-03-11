Профессор колледжа ВМС США: Новейшие российские атомные подлодки несут для США критическую угрозу

В Соединённых Штатах все больше говорят об угрозах исходящих то от Китая, то от России.
Как пишет американское издание Newsweek, теперь в США забеспокоились о российских атомных подводных лодках. Журнал приводит слова профессора американского Военно-морского колледжа Майкла Петерсена, который заявил, что для США критическую угрозу несут новейшие российские атомные подлодки.
Профессор отметил, что у китайцев военно-морские силы, скорее всего, более лучше готовы к боевым действиям на воде и в воздухе, но Россия опасна в подводном пространстве.
По словам Петерсена, а также других экспертов, которых опрашивало издание Newsweek, российские подводные лодки в последнее время всё чаще стали замечать у берегов европейских стран и США.
Строительство атомных подводных лодок сегодня могут себе позволить всего шесть государств, у которых они стоят на вооружении – США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Индия.
При этом по количеству атомных подлодок на первом месте в мире стоят Соединённые Штаты, у которых, по некоторым данным, около 70 атомных подлодок. На втором месте идет Россия с почти 40 подлодками. Китай обладает 60 подводными лодками с ядерным оружием, из которых только 10 атомные субмарины.