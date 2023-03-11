Военное обозрение
Войти Регистрация

Профессор колледжа ВМС США: Новейшие российские атомные подлодки несут для США критическую угрозу

13
Профессор колледжа ВМС США: Новейшие российские атомные подлодки несут для США критическую угрозу

В Соединённых Штатах все больше говорят об угрозах исходящих то от Китая, то от России.


Как пишет американское издание Newsweek, теперь в США забеспокоились о российских атомных подводных лодках. Журнал приводит слова профессора американского Военно-морского колледжа Майкла Петерсена, который заявил, что для США критическую угрозу несут новейшие российские атомные подлодки.

Профессор отметил, что у китайцев военно-морские силы, скорее всего, более лучше готовы к боевым действиям на воде и в воздухе, но Россия опасна в подводном пространстве.

По словам Петерсена, а также других экспертов, которых опрашивало издание Newsweek, российские подводные лодки в последнее время всё чаще стали замечать у берегов европейских стран и США.

Строительство атомных подводных лодок сегодня могут себе позволить всего шесть государств, у которых они стоят на вооружении – США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Индия.

При этом по количеству атомных подлодок на первом месте в мире стоят Соединённые Штаты, у которых, по некоторым данным, около 70 атомных подлодок. На втором месте идет Россия с почти 40 подлодками. Китай обладает 60 подводными лодками с ядерным оружием, из которых только 10 атомные субмарины.
Автор:
Использованы фотографии:
Википедия/Bellona Foundation
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
13 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 15:14
    +2
    который заявил, что для США критическую угрозу несут новейшие российские атомные подлодки.
    request Бедные, не успевают памперсы менять. То ракеты, то ПВО, то СВО, то АПЛ....Сколько еще впереди страшного из России. recourse
    1. кредо
      кредо Сегодня, 15:43
      +1
      А мне понравилось другое в этом предложении:
      "...Журнал приводит слова профессора американского Военно-морского колледжа Майкла Петерсена, который заявил,..."
      .
      В переводе на российские реальности и памятую о советской градации учебных заведений "профессор колледжа" звучит у нас как "профессор техникума", и возникает вопрос - "То ли в штатах уровень профессуры такой, что они могут преподавать только в техникумах, то ли в высших учебных заведениях США к преподаванию допускаются только академики?".
      1. frruc
        frruc Сегодня, 15:48
        0
        .....российские подводные лодки в последнее время всё чаще стали замечать у берегов европейских стран и США.

        Это не есть хорошо. Есть над чем работать.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:19
    +1
    А как же наш проект Буревестник,аж обидно.Может завтра его вспомнят- у нас же всё мультики.
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 15:23
      +1
      Цитата: tralflot1832
      А как же наш проект Буревестник,аж обидно.Может завтра его вспомнят- у нас же всё мультики.

      Конечно мультики. В реале один раз увидят, а рассказать потом ни кому не получится.
  3. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 15:21
    +2
    профессора американского Военно-морского колледжа Майкла Петерсена

    Ещё всякую учёную мелочь слушать wassat wassat wassat Нашёлся учитель - Конгресс будет учить бюджеты пилить. Не вышел ли только что профессор на пенсию что правду говорить взялся?
  4. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 15:24
    +1
    У нас все годы модернизации отдавали приоритет всем видам войск, кроме сухопутных, новые самолёты, подлодки, корабли итд. А у сухопутных войск по сути модернизировали Т-72, хотя Б3 это скорее вариант для мобилизационного танка, а не для регулярных войск, БМП новых нет, бтр тоже старой конструкции. По остаточному принципу мотострелки финансировались видимо.
  5. Комментарий был удален.
  6. orionvitt
    orionvitt Сегодня, 15:30
    +3
    для США критическую угрозу несут новейшие российские атомные подлодки
    Уровень аналитики зашкаливает. laughing Надо же такое придумать, атомная подлодка, с ядерным вооружением, да ещё и последнего поколения, оказывается несёт угрозу. Кто бы мог подумать. Мы то думали, что они сделаны для красоты, или может дельфинов погонять. lol
  7. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 15:31
    +2
    слова профессора американского Военно-морского колледжа

    В США колледж - это вроде нашего техникума. А любой препод там называется "профессор".
  8. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 15:40
    0
    что-то сомнительно. по идее эти огромные подводные махины современными средствами слежения должны нормально отслеживаться, а да же если нет... американцы ведь могут все дно усеять детекторами
    1. Sergey39
      Sergey39 Сегодня, 16:13
      +1
      Дно Мирового океана не возможно обложить датчиками слежения с учетом глубины и масштабов Мирового океана. В свое время они создавали рубеж в Северной Атлантике, но Мы его преодолевали. А, сейчас поле боя Ледовитый океан и Северная часть Тихого океана! Меняются технологии и меняются условия применения боевых средств!)))
  9. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 16:09
    0
    У России 68 атомных и дизельных ПЛ! Похоже автор считает только атомные ПЛ, а что дизельные лодки и лодки спецназначения не относятся к ПЛ?
    С появлением Ясеней и Бореев, заканчивается доминирование американских ПЛ. Они всегда боялись наших ПЛАРБов и АПЛ, не зря во- время, « демократа Ельцина», они в первую очередь за свои деньги утилизировали Наши боевые АПЛ. Количество американских лодок не говорит об их доминировании под водой.
  10. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 16:11
    0
    В этом ничего нового нет - они всегда несли.