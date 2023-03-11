Евгений Пригожин: В 2024 году буду выдвигать свою кандидатуру на пост президента Украины

Я хочу заявить, что намерен в 2024 году баллотироваться в президенты. В президенты Украины. И буду конкурировать с Порошенко и Зеленским.

Не переживай, если прилетит, то президентом Украины останется Зеленский.

Куратор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, находящийся в самом эпицентре боёв – в Артёмовске (Бахмуте), сделал заявление, которое назвал политическим. В присущей ему полуироничной форме Пригожин заявил, что политические амбиции, в наличии которых его отдельно взятые лица обвиняют, у него всё-таки есть.Из заявления Евгения Пригожина:Продолжая своё полуироничное заявление, имеющее явный подтекст в плане происходящего на фронте, Пригожин добавил, что если он выиграет выборы, то всё будет хорошо, и снаряды не будут нужны.Съёмка велась на фоне канонады за кадром. Обращаясь к оператору куратор ЧВК «Вагнер» сказал:Запись опубликована на канале «Симонов - Позывной Брюс».Ранее Евгений Пригожин несколько раз обращался к Зеленскому по поводу ситуации в Бахмуте. Демонстрируя юных пленных, а также пленного военнослужащего ВСУ предпенсионного или пенсионного возраста, Пригожин призывал президента Украины вывести из города «женщин, стариков и детей». Также известны обращения Евгения Пригожина к российским чиновникам военного ведомства с призывом предоставить «Вагнерам» боеприпасы.