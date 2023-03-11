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Евгений Пригожин: В 2024 году буду выдвигать свою кандидатуру на пост президента Украины

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Евгений Пригожин: В 2024 году буду выдвигать свою кандидатуру на пост президента Украины

Куратор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, находящийся в самом эпицентре боёв – в Артёмовске (Бахмуте), сделал заявление, которое назвал политическим. В присущей ему полуироничной форме Пригожин заявил, что политические амбиции, в наличии которых его отдельно взятые лица обвиняют, у него всё-таки есть.


Из заявления Евгения Пригожина:

Я хочу заявить, что намерен в 2024 году баллотироваться в президенты. В президенты Украины. И буду конкурировать с Порошенко и Зеленским.

Продолжая своё полуироничное заявление, имеющее явный подтекст в плане происходящего на фронте, Пригожин добавил, что если он выиграет выборы, то всё будет хорошо, и снаряды не будут нужны.

Съёмка велась на фоне канонады за кадром. Обращаясь к оператору куратор ЧВК «Вагнер» сказал:

Не переживай, если прилетит, то президентом Украины останется Зеленский.

Запись опубликована на канале «Симонов - Позывной Брюс».



Ранее Евгений Пригожин несколько раз обращался к Зеленскому по поводу ситуации в Бахмуте. Демонстрируя юных пленных, а также пленного военнослужащего ВСУ предпенсионного или пенсионного возраста, Пригожин призывал президента Украины вывести из города «женщин, стариков и детей». Также известны обращения Евгения Пригожина к российским чиновникам военного ведомства с призывом предоставить «Вагнерам» боеприпасы.
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23 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:29
    -9
    Евгений Викторович,Украиной будет командовать генерал Губернатор Кадыров Р.А.А с вашим совершенным Английским ,только Англия и карлуша будет вас секретарём.
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 15:36
      +15
      Евгений Пригожин: В 2024 году буду выдвигать свою кандидатуру на пост президента Украины

      laughing Я не против. (Шутка.)
      Глядишь и поляки по поводу захвата земель Украины у России на какое-то время успокоятся! yes
      1. кредо
        кредо Сегодня, 15:47
        +14
        А мне понравился троллинг Пригожиным украинских чиновников всех мастей, начиная от кровавого шута.
        Отечественным чиновниками нужно у Пригожина учится меткому и точному слову, а не впадать в перепалку с киевскими подзаборными кликушами. good
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 15:41
      +9
      Кадыров губернатор, Азаров премьер-министр, Пригожин глава МВД,.............Зеленский шнырь в клубе в Воркуте. Это было весною, зеленеющим маем, когда тундра одела свой зеленый наряд........ (с)
      1. Лоцман
        Лоцман Сегодня, 15:47
        +5
        Цитата: Silver99
        Кадыров губернатор, Азаров премьер-министр, Пригожин глава МВД,.............Зеленский шнырь в клубе в Воркуте.

        Хм..а кума куда? belay Зря чтоле так дорого выкупили? Вон в Ростове ещё один киевский прынц томится в изгнании... laughing
      2. sagitovich
        sagitovich Сегодня, 16:21
        0
        На Полярном Урале, в Воркуте, народ крут, охотников много, оружия тоже.
        Закопают Зеленского под шпалу, или зверью скормят.
    3. faiver
      faiver Сегодня, 15:41
      +8
      только Англия и карлуша будет вас секретарём.
      - вам чего плохого Пригожин сделал? lol И место проклятое и секретаря назначаете из прогульщиков кладбища...
  2. faterdom
    faterdom Сегодня, 15:38
    -1
    Если снарядов дадут, то победа в президентской гонке обеспечена, только вот Украины может не быть. А стать губернатором вряд ли Ваша мечта.
    Может Вам канцлером, или Францию взять под крыло, чтоб не обижались за Африку?
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 15:42
      +4
      Минусаторы Кадыров не нравится ,он вас быстро научит Россию любить.Воевать за неё будете с гордостью.
      1. Minus
        Minus Сегодня, 16:02
        +5
        Нравится кавказцам подлизыаать? Продолжай! При многих достоинствах, он пользуясь положением слишком уж нукеров своих распустил! Вот пусть сначала по российским законам жить станут, а потом и посмотрим, можно ли ему что-то доверить кроме как в своем шахстве!
  3. палестинец
    палестинец Сегодня, 15:41
    +6
    даже если не победит, голосов наберет много, в этом не сомневаюсь, на пике популярности..
  4. faiver
    faiver Сегодня, 15:43
    +12
    Молодец, стебет наркошу не подецки...
  5. Лешак
    Лешак Сегодня, 15:43
    +11
    Надеюсь в 24м году, в президентской гонке на Украине, конкурентов у Пригожина не будет. wink
    1. VORON538
      VORON538 Сегодня, 16:06
      +3
      Скажу другое.Надеюсь,в 2024 году там будут избирать губернаторов российских регионов.Доигрались в республики. hi
  6. Комментарий был удален.
  7. иван2022
    иван2022 Сегодня, 16:02
    +1
    Молодец будет, если с этого пути не свернёт.
  8. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 16:08
    +2
    Всё правильно он сказал. Выпихиваем зелю и ставим Пригожина, но в составе России. А далее меня не интересует. Политика, как и война это вещь бесконечная... Я просто хочу передохнуть после этого этапа, а то у меня сердце взорвется.
  9. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 16:10
    -1
    Зачётный троллинг.
    Только в 2024 году должности президента Украины уже не будет по причине ликвидации самого государства Украина.
    Только должность постпреда президента Российской Федерации в Малороссийском федеральном округе.
    1. Александр_26
      Александр_26 Сегодня, 16:44
      0
      Решение правильное, только Волынь- белорусские земли, а многонациональные Закарпатье и Буковину( Черновицкую обл) надоприсоединять к ПМР, именно в ПМР, каки в РФ , умеют устанавливать межнациональный мир и согласие. Даже гагаузов и болгар Молдавии и Одесской области следовало бы переподчинить в состав ПМР. А сама ПМР , в чем никто не сомневается, будет автономной республикой в составе РФ.
  10. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 16:12
    +2
    хочу заявить, что намерен в 2024 году баллотироваться в президенты. В президенты Украины. И буду конкурировать с Порошенко и Зеленским.

    Юмором не обделен! laughing
  11. Decimalegio
    Decimalegio Сегодня, 16:12
    0
    Я всегда ценю остроумных мужчин. Если Пригожин примет украинское гражданство, все возможно. А вот с российским гражданством будет очень сложно. laughing
  12. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:19
    0
    Евгений Пригожин: В 2024 году буду выдвигать свою кандидатуру на пост президента Украины
    . Юморист... 1 апреля зашло б на ура.
  13. Александр_26
    Александр_26 Сегодня, 16:37
    0
    Одно плохо для Пригожина- не будет к 2024 государства,, украина", даже с приставочкой ,, Западная". Будут: остатки Малороссии, Сев. Буковина, Закрпатье, Галиция, Волынь. Исторические территории, которые после референдумов войдут в другие страны( например , Волынь-белорусские земли, значит войдет в Белоруссию, многонациональную Буковину и Закарпатье присоединим к ПМР, которая, в свою очередь, войдет в РФ)
  14. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 16:39
    0
    юных пленных, а также пленного военнослужащего ВСУ предпенсионного или пенсионного возраста

    Зелеюгенд и отряды хохлофольксштурма