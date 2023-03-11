В результате ударов российских войск ВСУ лишились двух станций контрбатарейной борьбы американского производства - Минобороны

Российские войска продолжают уничтожение украинских станций контрбатарейной борьбы, за последние сутки ВСУ лишились сразу двух РЛС, поставленных Киеву американцами. На основных направлениях идут встречные бои. Об этом сообщается в новой сводке Минобороны.
Украинские войска лишились сразу двух станций контрбатарейной борьбы, российские силы накрыли две американские радиолокационные станции, обе на территории ДНР, пока подконтрольной Киеву. AN/TPQ-36 была уничтожена в районе Константиновки, а AN/TPQ-50 - в районе Приволье. Чем наносились удары, не сообщается, возможно высокоточными снарядами, или дронами-камикадзе.
На основных направлениях без значительных изменений, наша продолжают давить на участке Сватово-Кременная, под Авдеевкой, в Артемовске и его окрестностях, в Марьинке. Подтверждается информация о том, что противник намерен остановить наше продвижение в Артемовске контрударом, для чего стягивает в этот район дополнительные силы, в том числе перебрасывая резервы с Запорожского направления, подготовленные для весеннего наступления. Наши также стягивают силы, готовясь встретить украинское наступление.
По данным Минобороны, на Донецком направлении активные боевые действия войск группировки "Южная" ведутся в районах Зализнянское, Красное и Тоненькое ДНР. За сутки уничтожено более 140 всушников, два броневика, четыре пикапа, три автомобиля и две гаубицы Д-30.
На Купянском "Западная" группировка нанесла удары по противнику в районах Гряниковка Харьковской области и Розовка ЛНР, уничтожив до 50 человек личного состава, пять броневиков, три автомобиля и САУ Гвоздика. На Красно-Лиманском войска группировки "Центор" нанесли поражение ВСУ в районах Невское и Червоная Диброва ЛНР, уничтожив до 90 украинских военнослужащих, два броневика, два пикапа, гаубицу Д-30 и САУ Акация.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка войск "Восток" ведет бои в районах Пречистовка и Угледар. Общие потери противника за сутки на данных направлениях: до 70 человек личного состава, три броневика, один автомобиль и гаубица Д-20.
На Херсонском уничтожено свыше 50 всушников, три броневика, четырнадцать автомобилей и склад боеприпасов 124-й бригады ТРО.