Военное обозрение
Войти Регистрация

В результате ударов российских войск ВСУ лишились двух станций контрбатарейной борьбы американского производства - Минобороны

3
В результате ударов российских войск ВСУ лишились двух станций контрбатарейной борьбы американского производства - Минобороны

Российские войска продолжают уничтожение украинских станций контрбатарейной борьбы, за последние сутки ВСУ лишились сразу двух РЛС, поставленных Киеву американцами. На основных направлениях идут встречные бои. Об этом сообщается в новой сводке Минобороны.


Украинские войска лишились сразу двух станций контрбатарейной борьбы, российские силы накрыли две американские радиолокационные станции, обе на территории ДНР, пока подконтрольной Киеву. AN/TPQ-36 была уничтожена в районе Константиновки, а AN/TPQ-50 - в районе Приволье. Чем наносились удары, не сообщается, возможно высокоточными снарядами, или дронами-камикадзе.

На основных направлениях без значительных изменений, наша продолжают давить на участке Сватово-Кременная, под Авдеевкой, в Артемовске и его окрестностях, в Марьинке. Подтверждается информация о том, что противник намерен остановить наше продвижение в Артемовске контрударом, для чего стягивает в этот район дополнительные силы, в том числе перебрасывая резервы с Запорожского направления, подготовленные для весеннего наступления. Наши также стягивают силы, готовясь встретить украинское наступление.

По данным Минобороны, на Донецком направлении активные боевые действия войск группировки "Южная" ведутся в районах Зализнянское, Красное и Тоненькое ДНР. За сутки уничтожено более 140 всушников, два броневика, четыре пикапа, три автомобиля и две гаубицы Д-30.

На Купянском "Западная" группировка нанесла удары по противнику в районах Гряниковка Харьковской области и Розовка ЛНР, уничтожив до 50 человек личного состава, пять броневиков, три автомобиля и САУ Гвоздика. На Красно-Лиманском войска группировки "Центор" нанесли поражение ВСУ в районах Невское и Червоная Диброва ЛНР, уничтожив до 90 украинских военнослужащих, два броневика, два пикапа, гаубицу Д-30 и САУ Акация.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка войск "Восток" ведет бои в районах Пречистовка и Угледар. Общие потери противника за сутки на данных направлениях: до 70 человек личного состава, три броневика, один автомобиль и гаубица Д-20.

На Херсонском уничтожено свыше 50 всушников, три броневика, четырнадцать автомобилей и склад боеприпасов 124-й бригады ТРО.

Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
3 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 15:28
    +2
    В промке Авдеевки сейчас вроде как идут бои.




    По ссылке ниже подробно про ситуацию на Донецком направлении написано.
    Промка
    Там ведутся бои, но основное их назначение, сковывать противника. О серьезном продвижении в условиях сверхукрепленной обороны речи быть не может. Однако незначительное продвижение зафиксировано.



    7.03 было слышно интенсивный бой между Спартаком, с днровской стороны, и удерживаемой Ук частью ПВО (Зенит). Как туда умудряются доставлять БК и провиант, остается загадкой, часть окружена с трех сторон, а с четвертой фрагмент объездной и ровное поле до самой Авдеевки.
    Да, там асфальтированная дорога, но она, по идее, должна полностью простреливаться с вентствола ш Бутовка и продвинувшихся южнее дальше на запад позиций Днр.

    https://mrmuryk.com/2023/03/08/avdeevka-segodnja-poslednie-novosti-k-9-marta-2023-g/
    1. Сергей Аверченков
      Сергей Аверченков Сегодня, 15:50
      0
      Вы по картам ориентируетесь которые предоставил... кто? Генштаб России или Генштаб Украины? Или дядя Вася из-за забора? Вот именно - вроде как... А мы здесь зрители с некоторым ажиотажем - нам кость кинули и мы все бросаемся её обгладывать. И я не исключение. Противно.
  2. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 16:32
    0
    ВСУ лишились двух станций контрбатарейной борьбы американского производства

    мощный удар ниже пояса...