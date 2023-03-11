Ранее Министерство транспорта Германии пообещало бесплатную доставку гуманитарной помощи украинским гражданам. Теперь, менее чем через год после начала российской спецоперации, с этим покончено.
Такая информация появилась в статье, опубликованной в журнале Der Spiegel (ФРГ), который ссылается на источники, имеющие отношение к железным дорогам.
В ней сообщается, что немецкие железнодорожники прекратили бесплатно доставлять гуманитарные грузы на Украину. Раньше доставку осуществлял местный перевозчик Deutsche Bahn через свое логистическое подразделение – компанию DB Cargo, но с начала 2023 года она этим больше не занимается. Причем такая поддержка прекратилась так же неожиданно, как и началась.
С 1 января 2023 года DB Cargo больше не предлагает бесплатные перевозки на Украину
- отмечается в материале Der Spiegel.
До этого, начиная с прошлого года, компания отправила по автомобильным и железным дорогам более миллиона контейнеров с гумпомощью для Украины. В них находились продукты питания, гигиенические средства, водяные фильтры, генераторы, инвалидные коляски и многое другое. Чаще всего отправителями являлись компании из ФРГ.
На данный момент в немецком правительстве обсуждают механизм оказания помощи Украине продовольствием. Но вряд ли вопрос будет решен в ближайшее время. Даже если процесс удастся ускорить, выход из данной ситуации потребует дополнительных бюджетных вложений.