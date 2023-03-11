С 1 января 2023 года DB Cargo больше не предлагает бесплатные перевозки на Украину

Ранее Министерство транспорта Германии пообещало бесплатную доставку гуманитарной помощи украинским гражданам. Теперь, менее чем через год после начала российской спецоперации, с этим покончено.Такая информация появилась в статье, опубликованной в журнале Der Spiegel (ФРГ), который ссылается на источники, имеющие отношение к железным дорогам.В ней сообщается, что немецкие железнодорожники прекратили бесплатно доставлять гуманитарные грузы на Украину. Раньше доставку осуществлял местный перевозчик Deutsche Bahn через свое логистическое подразделение – компанию DB Cargo, но с начала 2023 года она этим больше не занимается. Причем такая поддержка прекратилась так же неожиданно, как и началась.- отмечается в материале Der Spiegel.До этого, начиная с прошлого года, компания отправила по автомобильным и железным дорогам более миллиона контейнеров с гумпомощью для Украины. В них находились продукты питания, гигиенические средства, водяные фильтры, генераторы, инвалидные коляски и многое другое. Чаще всего отправителями являлись компании из ФРГ.На данный момент в немецком правительстве обсуждают механизм оказания помощи Украине продовольствием. Но вряд ли вопрос будет решен в ближайшее время. Даже если процесс удастся ускорить, выход из данной ситуации потребует дополнительных бюджетных вложений.