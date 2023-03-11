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Немецкие железнодорожники прекратили бесплатно доставлять гуманитарные грузы на Украину

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Немецкие железнодорожники прекратили бесплатно доставлять гуманитарные грузы на Украину

Ранее Министерство транспорта Германии пообещало бесплатную доставку гуманитарной помощи украинским гражданам. Теперь, менее чем через год после начала российской спецоперации, с этим покончено.


Такая информация появилась в статье, опубликованной в журнале Der Spiegel (ФРГ), который ссылается на источники, имеющие отношение к железным дорогам.

В ней сообщается, что немецкие железнодорожники прекратили бесплатно доставлять гуманитарные грузы на Украину. Раньше доставку осуществлял местный перевозчик Deutsche Bahn через свое логистическое подразделение – компанию DB Cargo, но с начала 2023 года она этим больше не занимается. Причем такая поддержка прекратилась так же неожиданно, как и началась.

С 1 января 2023 года DB Cargo больше не предлагает бесплатные перевозки на Украину

- отмечается в материале Der Spiegel.

До этого, начиная с прошлого года, компания отправила по автомобильным и железным дорогам более миллиона контейнеров с гумпомощью для Украины. В них находились продукты питания, гигиенические средства, водяные фильтры, генераторы, инвалидные коляски и многое другое. Чаще всего отправителями являлись компании из ФРГ.

На данный момент в немецком правительстве обсуждают механизм оказания помощи Украине продовольствием. Но вряд ли вопрос будет решен в ближайшее время. Даже если процесс удастся ускорить, выход из данной ситуации потребует дополнительных бюджетных вложений.
Использованы фотографии:
Deutsche Bahn
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22 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:39
    +2
    Лучше бы они под откос составы с НАТОвской техникой пускали.Пустил- значит в доме Российский Газ бесплатно,до конца жизни.
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 15:41
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Пустил- значит в доме Российский Газ бесплатно,до конца жизни.

      Возможно в одной из контор ГЖД (логистическое подразделение – компанию DB Cargo) это поняли, осталось что бы поняли в остальных
    2. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 16:35
      0
      Немецкие железнодорожники прекратили бесплатно доставлять гуманитарные грузы на Украину

      Леопарды потяжелее гигиенических салфеток будут ((
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:40
    +3
    А как они насчет боевой техники?По тарифам,или за так?
  3. Silver99
    Silver99 Сегодня, 15:44
    +7
    Их бесноватый фюрер в аду смеется, Германия помогает Украине продовольствием, в его бытность было наоборот, обмельчали его наследники, хотя финал будет тот же.
  4. Митирофан
    Митирофан Сегодня, 15:45
    +4
    Фрицы боятся и правильно делают ... Мы еще ГДР обратно затребуем !
    Не помните вы нацики фрг добра ..Иуда горбач и ебн вам такие подарки сделали ..А вы под англосаксов легли полностью ..
    Они ведь теперь вас грабят Европу !!!! Россия то все перекрыла почти ..
    Эх фрицы ..Жалко вас толерастных ..ГДР придется вернуть hi
    И поляком территории немецкие тоже ..(подаренные Сталином ))
    И финам тоже стоит задуматься
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 16:06
      +3
      Цитата: Митирофан
      Эх фрицы ..Жалко вас толерастных ..ГДР придется вернуть

      Тем более, что восточным немцам уже самим отделиться от ФРГ хочется.
      Возможно в истории это так и будет. Во всяком случае предпосылки изнутри в Германии для этого уже есть.
      "Спасибо" за это предателям Германии и немецкого народа - "ливерной колбасе" Олафу Шольцу и "зелёной" попрыгунье Анналене Бербок!
  5. faterdom
    faterdom Сегодня, 15:48
    +4
    Анналенна оплатит с Шольцем напополам.
    Каждый по 360%.
    1. VORON538
      VORON538 Сегодня, 16:10
      +1
      Анналена с Шольцем то,конечно,оплатят.За счет бюргеров под присмотром старшего брата из за лужи.В долг.Кто останется последним украинцем,того и долги.
    2. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 16:37
      0
      Анналенна оплатит с Шольцем напополам

      Шольц - ливерными колбасками, Анна-Лена - благотворительными выступлениями в цирке
  6. AlexVas44
    AlexVas44 Сегодня, 15:48
    +4
    ...более миллиона контейнеров с гумпомощью для Украины. В них находились продукты питания, гигиенические средства, водяные фильтры, генераторы, инвалидные коляски и многое другое.

    Ошеломляющая цифра! Трудно представить, куда это всё нацики так быстро распределили и ....использовали по своему назначению: товар-деньги .. и денег нет!
    1. Комментарий был удален.
  7. Cicerist98
    Cicerist98 Сегодня, 15:55
    -1
    "....since last year, the company has sent more than a million containers with humanitarian aid for Ukraine by road and rail....Most often, the senders were companies from Germany."

    Note that these CAPITALIST companies are doing this voluntarily, despite the fact that Ukrainians are NOT their own people and Ukraine is NOT their own country; and this is a financial loss for them which directly eats into their profits! By contrast, how many private Russian companies or oligarchs have sent any humanitarian aid free of charge and at a financial loss to, for example, the people in DPR and LPR, the people forced to flee their homes from Kherson and Kharkiv, etc. - their OWN, Russian people??

    I think the answer to this question tells you a lot about exactly what is wrong with the post-Soviet Russia of today.
    1. Иван Пчелин
      Иван Пчелин Сегодня, 16:43
      0
      We have rather family-centered than society centered values. Many Russian households accomodate Ukrainian relatives. Our economy is hurt by foreign restrictions. There's a common propaganda narrative in the West it is almost dead. Finally, you cannot estimate the effort of Russian citizens to support wellbeing of people from suffering areas.
    2. Olddetractor
      Olddetractor Сегодня, 16:44
      0
      Да, я видел гуманитарную помощь, отправленную частными русскими компаниями в ДНР бесплатно. И мне неприятен ваш фальшивый пафос. Прежде, чем задавать вопросы, вникните в то, что написано в статье. Если бы все те "гуманитарные" грузы, которые перевез Deutsche Bahn, остались бы на Украине, местные жители угорели бы от такого изобилия. Большая часть этих грузов продана на черном рынке, а за ту часть гуманитарной помощи, которая попало к населению, это население вынуждено платить здоровьем и жизнью. Запад сделал из Украины свою частную военную компанию. За что европейцы и американцы посылают украинцам помощь? Разве не за то, что украинцы воюют с Россией?
      Я думаю, ответ на этот вопрос многое скажет вам о том, что именно с вами сегодня не так.
  8. Tagan
    Tagan Сегодня, 15:56
    +3
    2700 контейнеров "гуманитарочки" в день? Уж очень усердно!
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 16:02
      +2
      Да, под 300 поездов в сутки? Что-то всё же многовато... Нет ли ошибки в цифрах?
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 16:26
      +1
      Цитата: Tagan
      2700 контейнеров "гуманитарочки" в день? Уж очень усердно!

      Так воруют весьма усердно украинцы!! Не успевают поставлять!)))
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:17
    +2
    На данный момент в немецком правительстве обсуждают механизм оказания помощи Украине продовольствием. Но вряд ли вопрос будет решен в ближайшее время. Даже если процесс удастся ускорить, выход из данной ситуации потребует дополнительных бюджетных вложений.
    . Нести дермократию в массы, страны, континент, удовольствие не дешёвое.
    Это и до бюргера дошло, наконец.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 16:43
      0
      Нести дермократию в массы... удовольствие не дешёвое

      удовольствие может окупиться только в результате так желаемого Западом развала России, а это на горизонте и в перспективе не просматривается...
  10. Светлан
    Светлан Сегодня, 16:30
    +1
    Western Union перестал бесплатно туда деньги переводить. То есть стал снова брать процент с перевода.
  11. rusich
    rusich Сегодня, 16:32
    +1
    Халява окраине от компании DB Cargo закончилась. Кто следующий халявщиков с хвоста сбрасывать
  12. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 16:34
    0
    Обьяснений много, это и посевная и дорожающие энергоносители и инфляция и уменьшение населения которое кормить надо, как и количество этого самого продовольствия в ес. При этом платными будут поставки гуманитарки но не военных грузов надо пологать, а там и сухпайки для всу точно будут.