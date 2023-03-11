Огнём российской артиллерии уничтожен выходивший из Артёмовска отряд иностранных наёмников

Штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" продолжают выдавливать подразделения ВСУ с территории Артемовска, несмотря на ожесточенное сопротивление последних. Продолжается вывод некоторых украинских подразделений из города, сегодня под удар российской артиллерии попал один из таких отрядов.Несмотря на заявления Киева о необходимости удержать Артемовск и даже отбить его обратно, выход украинских подразделений из города продолжается. Как ранее сообщалось, в первую очередь выводят иностранных наемников, спецподразделения и кадровые части, заменяя их теробороной и мобилизованными последних призывов. Сегодня, как сообщают военкоры с передка, один из таких отрядов, покидающих Артемовск, попал под удар российской артиллерии.По имеющейся на данный момент информации, наши накрыли артиллерийским огнем подразделений ВСУ, пытающееся выйти из Артемовска. Как сообщается, в составе отряда, численность которого не называется, были иностранные наемники и военнослужащие ВСУ. Подробностей нет.Между тем, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, находящийся в последние дни преимущественно в Артемовске подтвердил, что до центра города осталось примерно 1,2 км. Штурмовые отряды "Оркестра" в нескольких местах формировали Бахмутку, что стало неожиданностью для противника и продолжают наступать. Идет продвижение на территории завода АЗОМ, это подтверждают и украинские источники.Также "музыканты" закрепляются в Дубово-Васильевке, продвигаются к Григоровке и Орехово-Василевке. Взять с ходу Богдановку не удалось, попытки штурма успехом не увенчались.