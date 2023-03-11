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Огнём российской артиллерии уничтожен выходивший из Артёмовска отряд иностранных наёмников

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Огнём российской артиллерии уничтожен выходивший из Артёмовска отряд иностранных наёмников

Штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" продолжают выдавливать подразделения ВСУ с территории Артемовска, несмотря на ожесточенное сопротивление последних. Продолжается вывод некоторых украинских подразделений из города, сегодня под удар российской артиллерии попал один из таких отрядов.


Несмотря на заявления Киева о необходимости удержать Артемовск и даже отбить его обратно, выход украинских подразделений из города продолжается. Как ранее сообщалось, в первую очередь выводят иностранных наемников, спецподразделения и кадровые части, заменяя их теробороной и мобилизованными последних призывов. Сегодня, как сообщают военкоры с передка, один из таких отрядов, покидающих Артемовск, попал под удар российской артиллерии.

По имеющейся на данный момент информации, наши накрыли артиллерийским огнем подразделений ВСУ, пытающееся выйти из Артемовска. Как сообщается, в составе отряда, численность которого не называется, были иностранные наемники и военнослужащие ВСУ. Подробностей нет.


Между тем, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, находящийся в последние дни преимущественно в Артемовске подтвердил, что до центра города осталось примерно 1,2 км. Штурмовые отряды "Оркестра" в нескольких местах формировали Бахмутку, что стало неожиданностью для противника и продолжают наступать. Идет продвижение на территории завода АЗОМ, это подтверждают и украинские источники.

Также "музыканты" закрепляются в Дубово-Васильевке, продвигаются к Григоровке и Орехово-Василевке. Взять с ходу Богдановку не удалось, попытки штурма успехом не увенчались.
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17 комментариев
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  1. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 16:20
    +2
    ничтожен выходящий из Артёмовска отряд иностранных наёмников

    НАТО понёс прямые потери...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:23
      +6
      Там кроме натовцев,шушеры со всего света...Они не знают м не догадываются,что такое свобода и демократия.Однако думают,что за нее сражаются
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 16:57
        -1
        Сырский сконцентрировал 40 тысяч человек на восточном фронте, которые должны организовать контрудар на следующей неделе, для этих целей создано три ударных группы: Север-удар на Соледар, Центр-акцен по северу Бахмута/Парасковиевка, Юг удар по Клещеевке/Опытному.

        Командующий сухопутными войсками хочет воспользоваться конфликтом Пригожина и Шойгу, чтобы разгромить российские войска и повторить успех ВСУ на Харьковском направление.


        https://t.me/rezident_ua/

        Насколько я понимаю, наши войска справились с задачей подавления украинского ПВО в районе Авдеевки и теперь туда летит чугуний в необходимых количествах. Благодаря этому наши восстановили продвижение в районе восточного выступа (сделанного весной 2022 года) и сейчас там возникает точка напряжения для украинской армии.

        Стратегически значение Авдеевки невероятно велико и если наши смогут вырезать этот аппендицит до мая, это будет весомый успех, который, потенциально, увеличит наши шансы не получить по лицу в мае-июне.


        https://t.me/zola_of_renovation
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:22
    +4
    Огнём российской артиллерии уничтожен выходящий из Артёмовска отряд иностранных наёмников
    . Потрепали, кого то унавозили, но это лишь очередной этап, впереди их ещё много.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 16:28
      0
      впереди их ещё много

      из Бахмута не "заморские" гости все ушли
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 16:31
        +1
        От туда ушли, так в другом месте их унавозят... всех, кто не успеет дёрнуть за бугор, вовремя.
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 16:29
      +4
      Цитата: rocket757
      впереди их ещё много.

      Удачи ребятам! И потерь поменьше! А лучше вообще без них.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 16:32
        +3
        Война, она собирает свою жатву со всех сторон...
        Нашим побольше удачи в их праведном деле!
  3. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 16:28
    +10
    Информация позитивная.
    Но, честно, как-то странно, численность, попавших под обстрел, неизвестна, колличество погибших и раненых неизвестно, наёмники вроде бы были...
    Может и мне, из "прекрасного далёко" начать для ВО подобные статьи писать, я же "Телеграмм" читаю?
    В своё время подписался на "ВО", желая читать профессионально написанные статьи, основанные на конкретных цифрах и фактах, общаясь в комментариях с коллегами, доносящими интересные, различные взгляды и суждения.
    1. Авиатор_
      Авиатор_ Сегодня, 16:34
      +2
      Может и мне, из "прекрасного далёко" начать для ВО подобные статьи писать, я же "Телеграмм" читаю?
      Это не для всех писучих. Есть лица, приближённые к "ампиратору". Кто первый встал - того и тапки.
    2. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 16:48
      +3
      Содержание статьи: наша артиллерия стреляла под Артёмовском, возможно, среди обстрелянных были наёмники. Всё! hi
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 16:53
        0
        Кот Александрович hi, жаль только один плюс поставить могу, слова ваши справедливы на все сто good
  4. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 16:36
    +3
    Численность не называется... Подробности не сообщаются... И что же крестьянину тяперяча думать? wink
    1. палестинец
      палестинец Сегодня, 16:42
      +2
      и куды бедному крестьянину деваться))
  5. azkolt
    azkolt Сегодня, 16:48
    0
  6. Адриан28
    Адриан28 Сегодня, 16:57
    0
    Огнём российской артиллерии уничтожен выходивший из Артёмовска отряд иностранных наёмников

    По имеющейся на данный момент информации, наши накрыли артиллерийским огнем подразделений ВСУ, пытающееся выйти из Артемовска. Как сообщается, в составе отряда, численность которого не называется, были иностранные наемники и военнослужащие ВСУ. Подробностей нет.

    Огнём российской артиллерии уничтожен выходивший из Артёмовска отряд иностранных наёмников

    Красивый заголовок под которым скрывается, что была обстреляна (уничтожение не подтверждено) группа ВСУшников (количество неизвестно) в составе которого были наемники (может их было двое или трое?), но не отряд наемников. У меня есть вариант получше.

    Огнём российской артиллерии уничтожен выходивший из Артёмовска Джо Байден.

    Штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" продолжают выдавливать подразделения ВСУ с территории Артемовска, несмотря на ожесточенное сопротивление последних. Продолжается вывод некоторых украинских подразделений из города, сегодня под удар российской артиллерии попал один из таких отрядов.


    Несмотря на заявления Киева о необходимости удержать Артемовск и даже отбить его обратно, выход украинских подразделений из города продолжается. Как ранее сообщалось, в первую очередь выводят иностранных наемников, спецподразделения и кадровые части, заменяя их теробороной и мобилизованными последних призывов. Сегодня, как сообщают военкоры с передка, один из таких отрядов, покидающих Артемовск, попал под удар российской артиллерии.

    По имеющейся на данный момент информации, наши накрыли артиллерийским огнем подразделений ВСУ, пытающееся выйти из Артемовска. Как сообщается, в составе отряда, численность которого не называется, был пожилой человек похожий на Джо Байдена и военнослужащие ВСУ. Подробностей нет.
  7. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 17:00
    0
    Интересно, а наемники (так называемые), будут воевать без украинцев? Думаю нет. Печалька...